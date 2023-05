PIPPITEL! - TV8 SI PAPPA TUTTO CON LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE MILAN-INTER: LA PARTITA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 33.1% DI SHARE E 7.4 MILIONI DI SPETTATORI - AFFONDA SU RAI1 IL “DAVID DI DONATELLO” CHE RACIMOLA IL 10% E VIENE SUPERATO DALLA FICTION SU CANALE5 “LUCE DEI TUOI OCCHI 2” (13.8%) - SU RAI3 “CHI L'HA VISTO?” AL 9.4% - SU RETE4 VERONICA GENTILI SPROFONDA AL 2.7%, SU LA7 PURGATORI AL 2.4% - AMADEUS (18.6%), STRISCIA (13.1%). DAMILANO (5.8%), GRUBER (5.8%), PALOMBA (2.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 10 maggio 2023 vedono l'exploit di Tv8 con la semifinale di Champions League Milan-Inter, che ha conquistato il 33.1% di share con 7.490.000 spettatori. Affonda invece su Rai1 il David di Donatello, condotto da Carlo Conti e Matilde Gioli, arenatosi al 10% di share con 1.702.000 individui all'ascolto, superato dalla fiction Luce dei tuoi occhi 2 con Anna Valle su Canale5, riuscita malgrado la Champions a totalizzare 2.641.000 appassionati con il 13.8%.

Il calcio non ha scalfito minimamente il successo di Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3, che ha siglato il 9.4% con 1.762.000 affezionati (superando per numero di spettatori anche Rai1). Agli altri programmi sono andate le briciole: Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 ha raccolto 429.000 spettatori con il 2.7% e Atlantide con Andrea Purgatori su La7 ha invece segnato 351.000 con il 2.4%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Champions League - Milan-Inter (Tv8) - 7.490.000

2) Luce dei tuoi occhi 2 (Canale5) - 2.641.000

3) Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.762.000

4) David di Donatello (Rai1) - 1.702.000

5) Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere... (Italia1) - 1.009.000

6) Cuori e Delitti (Rai2) - 623.000

7) Controcorrente (Rete4) - 429.000

8) Atlantide (La7) - 351.000

9) Prima o poi mi sposo (Nove) - 326.000

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno raccolto il 20.4% e Amadeus con Affari Tuoi ha subìto la diretta concorrenza del calcio segnando un valoroso 18.6% con 4.342.000 spettatori. Su Canale5 Striscia la Notizia ha segnato invece il 13.1% con 3.048.000. Anche l'approfondimento ha patito la Champions: Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 e Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 hanno portato a casa il 5.8%, Barbara Palombelli con Stasera Italia il 2.4% complessivamente e Tg2 Post il 2.3%.

A mezzogiorno I Fatti Vostri di Michele Guardì con Salvo Sottile e Anna Falchi su Rai2 supera l'11% di share in entrambe le parti, mentre al pomeriggio Uomini e Donne di Maria de Filippi su Canale5 totalizza il 26.6% contro il 14.8% di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno su Rai1. Il Giro d'Italia su Rai2, dal canto suo, raduna il 12%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima serata

Rai1: David di Donatello 2023 1.702.000 (10%). Canale5: Luce dei Tuoi Occhi 2 2.641.000 (13.8%). Rai2: Cuori e Delitti 623.000 (2.9%). Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma 1.009.000 (5.7%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.762.000 (9.4%), presentazione 1.203.000 (5%). Rete4: Controcorrente Prima Serata 429.000 (2.7%). La7: Atlantide 352.000 (2.4%). Tv8: Milan-Inter 7.490.000 (33.1%). Nove: The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo 326.000 (1.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.214.000 (20.4%), Affari Tuoi 4.342.000 (18.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.048.000 (13.1%). Rai2: TG2 Post 550.000 (2.3%). Italia1: NCIS 1.227.000 (5.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.229.000 (5.8%), Un Posto al Sole 1.646.000 (7%). Rete4: Stasera Italia 723.000 (3.4%) nella prima parte, 433.000 (1.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.313.000 (5.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 467.000 (2.1%). La5 Uomini e Donne 408.000 (2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.945.000 (22.6%), L’Eredità 3.966.000 (24.7%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.219.000 (18.2%), Avanti un Altro! Story 3.042.000 (19.7%). Rai2: Hawaii Five O 550.000 (3.8%). NCIS 710.000 (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 447.000 (3.2%), CSI 657.000 (3.6%). Rai3: Tgr 2.351.000 (13.9%), Blob 903.000 (4.8%), La Gioia della Musica 815.000 (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 647.000 (3.3%). La7: Lingo – La Prima Sfida 183.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 328.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash 459.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 477.000 (10.3%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 275.000 (10%). Canale5: Tg5 Notte 770.000 (8.8%), Moglie e Marito 277.000 (6.9%). Rai2: Bar Stella 290.000 (2.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 610.000 (9.3%). Italia1: 10.000 A.C. 295.000 (7.1%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 93.000 (3%), presentazione 132.000 (3.1%). Tv8: Spectre 276.000 (4.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 285.000 (10.5%), Tg1 Ore 7.00 417.000 (10.1%), TgUnoMattina 635.000 (12.4%), Tg1 Ore 8.00 947.000 (18.1%), Uno Mattina 840.000 (17.5%), Storie Italiane 902.000 (19.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 663.000 (19.7%), Tg5 Mattina 1.158.000 (22.3%), Mattino Cinque News 1.035.000 (21.3%) nella prima parte, 984.000 (21.1%) nella seconda. Rai 2 Viva Asiago 10 272.000 (7.6%), Viva Rai2! 798.000 (15.8%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 478.000 (9.1%), …E Viva il Videobox 318.000 (6.2%), Radio 2 Social Club 309.000 (6.4%). Italia 1 Chicago Fire 146.000 (3%).

Chicago PD 201.000 (4.2%) nel primo episodio, 211.000 (4.4%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 475.000 (11.8%), Tgr Buongiorno Regione 577.000 (11%), Agorà (presentazione 364.000 (7%), Agorà 306.000 (6.3%), Agorà Extra 246.000 (5.2%). Rete4: Un Detective in Corsia 77.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 116.000 (2.9%), Omnibus (Dibattito) 190.000 (3.8%), Coffee Break 203.000 (4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 –Presentazione dei Candidati ai David di Donatello al Quirinale 846.000 (12.3%). E’ Sempre Mezzogiorno Menù 1.725.000 (14.6%). Canale5: Forum 1.692.000 (21.7%). Rai2: I Fatti Vostri 717.000 (11.1%) nella prima parte, 1.136.000 (11.4%) nella seconda. Italia 1 Chicago PD 268.000 (4.2%), Cotto e Mangiato Menù 294.000 (3.4%), Sport Mediaset 720.000 (5.5%), Extra 582.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 202.000 (4.3%), Elisir 386.000 (6.5%), Tg3 Ore 12.00 903.000 (10.9%), Quante Storie 629.000 (5.1%), Passato e Presente 436.000 (3.3%). Rete4: Hazzard 151.000 (2.6%), Il Segreto 149.000 (1.5%), La Signora in Giallo 621.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 261.000 (4.3%), L’Aria che Tira (Oggi) 383.000 (3.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.068.000 (16.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.640.000 (14.8%), presentazione 1.666.000 (13.1%), Sei Sorelle 1.078.000 (11.6%), Tg1 1.152.000 (12.3%), La Vita in Diretta 2.097.000 (19.9%), presentazione 1.541.000 (15.6%). Canale5: Beautiful 2.742.000 (21.1%), Terra Amara 2.812.000 (22.3%), Uomini e Donne 2.939.000 (26.6%), finale 2.415.000 (25%), Amici 1.951.000 (21%), Isola dei Famosi 17 1.807.000 (19.7%), Un Altro Domani 1.427.000 (14.8%), Pomeriggio Cinque 1.789.000 (17.2%), presentazione 1.491.000 (15%), Saluti 1.633.000 (14.6%). Rai2: Giro d’Italia 1.207.000 (12%), Giro Diretta 1.124.000 (10.1%), Giro all’Arrivo 1.629.000 (17.1%), Processo alla Tappa 946.000 (9.3%).

Italia1: I Simpson 491.000 (3.8%) nel primo episodio, 573.000 (4.6%) nel secondo, 496.000 (4.1%), nel terzo, I Griffin 359.000 (3.3%), Lethal Weapon 266.000 (2.8%) nel primo episodio, 279.000 (3%), nel secondo, Person of Interest 307.000 (3%). Rai3: Tgr 2.116.000 (16.4%), Rai Parlamento Question Time 303.000 (2.8%), Aspettando… Geo 487.000 (5.2%), Geo 969.000 (9.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 883.000 (7.3%), Tg4 Diario del Giorno 410.000 (4.2%). La7: Tagadà (presentazione) 270.000 (2.2%), Tagadà 219.000 (2.1%), Tagadà (Focus) 220.000 (2.4%), C’era una volta il Novecento 122.000 (1.2%). Tv8: Ricette d’Amore 315.000 (3.3%), Cuochi e Fiamme 286.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.991.000 (22.9%)

20.00 - 4.614.000 (23.8%)

TG2

13.00 - 1.830.000 (14.3%)

20.30 - 986.000 (4.6%)

TG3

14.25 - 1.463.000 (11.7%)

19.00 - 1.722.000 (12%)

TG4

11.55 - 266.000 (3.3%)

18.55 - 550.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.958.000 (23.1%)

20.00 - 3.959.000 (20.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.067.000 (10.2%)

18.30 - 480.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 536.000 (4.1%)

20.00 - 1.085.000 (5.5%)

