PIPPITEL! - VENERDI’ SERA DOMINATO DA ITALIA-MACEDONIA DEL NORD DEL NORD SU RAI 1 CON 7.004.000 SPETTATORI PARI AL 33% DI SHARE – RECORD PER “QUARTO GRADO” CON L’INDAGINE SULLA SCOMPARSA DI GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA HA TOTALIZZATO L'11.2% E 1.641.000 SPETTATORI – “ FRATELLI DI CROZZA” CON MAURIZIO CROZZA E ANDREA ZALONE 1.035.000 APPASSIONATI PARI (AL 5.1%) - SOLITO FIASCO PER “IL MERCANTE IN FIERA” CON PINO IN SEGNO SU RAI2, CHE RACIMOLA IL 2.2%

Marco Zonetti per Dagospia

italia macedonia del nord

Venerdì sera televisivo, quello di ieri 17 novembre 2023, dominato in prima serata dalla partita di calcio Italia-Macedonia del Nord valevole per le qualificazioni ai campionati europei del 2024. La vittoria della Nazionale per 5 a 2 ha visto sintonizzarsi una media di 7.004.000 spettatori pari al 33% di share. Su Canale5 il film con Lady Gaga e Bradley Cooper, A Star is Born ha invece raccolto solo 1.227.000 teste pari al 7.7%.

lady gaga bradley cooper a star is born

Sospinto dall'indagine sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta (sul quale ora pesa un mandato di cattura europeo), Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4 ha totalizzato la cifra record dell'11.2% con 1.641.000 spettatori, mentre la nuova puntata de Le Iene Show su Italia1 condotta da Veronica Gentili e Max Angioni e straordinariamente spostata al venerdì, ha conquistato il 7.1% pari a 982.000.

maurizio crozza imita giorgia meloni

Sul Nove, Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone ha divertito 1.035.000 appassionati pari al 5.1%, mentre il circoletto di Propaganda Live con Zoro su La7 ha raccolto il 5.8% ma con 794.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Italia-Macedonia del Nord (Rai1) - 7.004.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.641.000 A Star is Born (Canale5) - 1.227.000 Fratelli di Crozza (Nove) - 1.035.000 Le Iene Show (Italia1) - 982.000 Propaganda Live (La7) - 794.000 Nowhere Special - Una storia d'amore (Rai3) - 713.000 The Rookie (Rai2) - 709.000 4 Ristoranti (Tv8) - 356.000

In access prime time, Striscia la Notizia su Canale5 ha segnato il 13.3%, mentre per l'approfondimento Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre svetta al 6.3%, Otto e mezzocon Lilli Gruber su La7 totalizza il 5.2% (penalizzata dalla partita di calcio), Nicola Porrocon Stasera Italia su Rete4 il 4.1% e il 3.9%, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.5%.

servizio di quarto grado sulla scomparsa di giulia cecchettin e filippo turetta

In fascia preserale, Pino Insegno con Il Mercante in Fiera su Rai2 racimola dal canto suo il consueto 2.2% di share, battuto anche da Celebrity Chef su Tv8 (2.9%) sia, ampiamente, dalla replica di Cash or Trash - Chi offre di più sul Nove (3.7%). Al pomeriggio, l'ampio spazio dedicato al caso di Giulia e Filippo, fa volare La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1 al 22.4% e al 23.2%, mentre Myrta Merlino con il suo Pomeriggio Cinque su Canale5 cresce nella prima parte al 17.2%, ma nella seconda ottiene solo il 13.8% e nella terza si ferma all'11.5%, battuta ancora una volta nell'ultima parte da Sveva Sagramola con Geo su Rai3 e il suo 12.3%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

raspadori italia macedonia del nord

Rai1: Calcio - Qualificazioni Euro 2024 - Italia-Macedonia del Nord 7.004.000 (33%). Canale5: A Star is Born 1.227.000 (7.7%). Rai2: The Rookie 709.000 (4%). Italia1: Le Iene (presentazione) 852.000 (3.9%), Le Iene 982.000 (7.1%). Rai3: Nowhere Special – Una storia d’amore 713.000 (3.5%). Rete4: Quarto Grado 1.641.000 (11.2%). La7: Propaganda Live 794.000 (5.8%). Tv8: 4 Ristoranti 356.000 (2.1%). Nove: Fratelli di Crozza 1.035.000 (5.1%).

Access Prime Time

Canale5: Striscia la Notizia 2.908.000 (13.3%). Rai2: Tg2 Post 776.000 (3.5%). Italia1: C.S.I. Miami 1.000.000 (5.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.304.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.668.000 (7.6%). Rete4: Stasera Italia 837.000 (4.1%) nella prima parte, 866.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.132.000 (5.2%). Tv8: 100% Italia 414.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 636.000 (3%). RealTime: Casa a Prima Vista 526.000 (2.5%).

lady gaga bradley cooper a star is born

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.250.000 (22.9%), Reazione a Catena4.410.000 (26.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.778.000 (13.4%), Caduta Libera 2.592.000 (16%). Rai2: Tg Sport Sera (647.000 – 4.8%), Castle 448.000 (2.7%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 415.000 (2.2%), IlMercante in Fiera 424.000 (2.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 587.000 (4%). Rai3: Tgr2.589.000 (14.8%), Blob 1.072.000 (5.6%), Nuovi Eroi 1.020.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 590.000 (3.1%). La7: Padre Brown 212.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 509.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 646.000 (3.7%).

Seconda Serata

jorginho italia macedonia del nord

Rai1: Tv7 845.000 (8.2%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 284.000 (6.1%). Canale5: Tg5 Notte 309.000 (5.2%). Rai2: ATuttoCampo 236.000 (2.9%). Italia1: Brooklyn Nine-Nine 246.000 (6.3%) nel primo episodio, 159.000 (5.3%) nel secondo. Rai3: Il mare dell’emergenza 230.000 (1.8%), Tg3 - Linea Notte 186.000 (2.5%). Rete4: Una tragica scelta, 258.000 (7.1%). La7: TgLa7 Notte 199.000 (5.7%). Tv8: X Factor 97.000 (2%). Nove: Che Tempo Che Fa – Bis 253.000 (2.4%), Fratelli di Crozza (replica) 115.000 (2.6%). RealTime: Il Castello delle Cerimonie 378.000 (2.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 387.000 (9.7%), Tg1 Ore 7.00 377.000 (11%), Tg1 Ore 8.00982.000 (18.3%), Uno Mattina 791.000 (16.5%), Storie Italiane (prima parte) 870.000 (19.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 553.000 (16.9%), Tg5 Mattin Ore 8.00 1.169.000 (21.9%), Mattino Cinque News 962.000 (20.1%) nella prima parte, 935.000 (21.4%) nella seconda. Rai2: Mattin Show! 354.000 (10.4%), Viva Rai2! 995.000 (19.6%), …E Viva il Videobox 328.000 (6.2%), Tg2 Ore 8.30 343.000 (6.6%), Radio2 Social Club293.000 (6.3%). Italia1: Chicago Med 164.000 (3.3%) nel primo episodio, 177.000 (4%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 145.000 (3.2%). Rai3: Buongiorno Italia 362.000 (9.3%), Tgr Buongiorno Regione 479.000 (9%). Agorà (presentazione) 258.000 (4.9%), Agorà 217.000 (4.5%), Re Start 153.000 (3.5%). Rete4: Super Car60.000 (1.2%), A-Team 120.000 (2.7%). La7: Omnibus (News) 134.000 (3.2%), TgLa7216.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 200.000 (4%), Coffee Break 178.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.040.000 (19.2%), È Sempre Mezzogiorno1.566.000 (15.7%). Canale5: Forum 1.455.000 (19.8%). Rai2: Tg Sport Giorno 291.000 (6%), I Fatti Vostri 485.000 (8.1%) nella prima parte, 836.000 (8.8%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 204.000 (3.1%), Grande Fratello707.000 (6.1%), Sport Mediaset 764.000 (6%), Sport Mediaset Extra 518.000 (4.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 150.000 (3.3%), Elisir 262.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00791.000 (9.8%), Quante Storie 624.000 (5.4%), Passato e Presente 496.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 141.000 (2.7%), Il Segreto 130.000 (1.3%), La Signora in Giallo500.000 (4.1%). La7: L’Aria che Tira 259.000 (4.6%), L'Aria che Tira (Oggi) 439.000 (4.3%).

Pomeriggio

spalletti italia macedonia del nord

Rai1: Tg1 Economia (2.323.000 – 18.6%), La Volta Buona (presentazione) 1.585.000 (13%), La Volta Buona 1.536.000 (15.1%), Il Paradiso delle Signore 1.786.000 (19.5%), Tg1 1.736.000 (19.1%), La Vita in Diretta (presentazione) 2.178.000 (22.4%), La Vita in Diretta 2.690.000 (23.2%). Canale5: Beautiful 2.446.000 (19.5%), Terra Amara 2.782.000 (22.7%), Uomini e Donne 2.696.000 (26.1%), Uomini e Donne Finale 2.282.000(24.2%), Amici 2.089.000 (23%), La Promessa 1.862.000 (20.7%), Pomeriggio Cinque 1.686.000 (17.2%) nella prima parte, 1.595.000 (13.8%) nella seconda, I Saluti 1.446.000 (11.5%). Rai2: Tennis - Nitto ATP Finals - Alcaraz-Medvedev 431.000 (4%), BellaMix 491.000 (5.4%), Radio2 Happy Family 258.000 (2.5%), Tg2 Ore 18.25 350.000 (2.8%).

lady gaga bradley cooper a star is born

Italia1: I Simpson 565.000 (4.6%) nel primo episodio, 510.000 (4.3%) nel secondo, 390.000 (3.7%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles300.000 (3.2%) nel primo episodio, 342.000 (3.7%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 361.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.111.000 (17%), Il Palio d’Italia 311.000 (3.3%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 266.000 (2.9%), Tgr Speciale – I 100 Anni dell’Aeronautica Militare 415.000 (4.6%), Aspettando… Geo 781.000 (8.2%), Geo1.446.000 (12.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 706.000 (6.1%), Tg4 - Diario del Giorno 448.000 (4.7%), Airport 80 395.000 (3.7%). La7: Tagadà (presentazione) 401.000(3.3%, Tagadà 390.000 (4%), Tagadà #Focus 262.000 (2.9%), C’era una volta… il Novecento 180.000 (1.6%). Tv8: Un principe sotto copertura 293.000 (3.2%), Come ti organizzo il Natale 346.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 271.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.108.000 (24.4%)

20.00 - 4.979.000 (26.1%)

TG2

13.00 - 1.602.000 (13.3%)

20.30 - 1.101.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.578.000 (13.1%)

19.00 - 2.175.000 (14.1%)

TG4

11.55 - 279.000 (3.6%)

18.55 - 703.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.867.000 (23.5%)

20.00 - 3.657.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.103.000 (11%)

18.30 - 691.000 (5.3%)

TGLA7

13.30 - 620.000 (4.9%)

20.00 - 1.116.000 (5.8%)