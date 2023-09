25 set 2023 16:30

PIPPO IS BACK – A “DOMENICA IN” VA IN ONDA A SORPRESA IL VIDEO IN CUI BAUDO RICORDA GLI ANNI DI LAVORO CON BRIGITTE NIELSEN: “ANDAI IN AMERICA PERCHÉ BERLUSCONI CERCAVA UNA DONNA INTERNAZIONALE, IMPORTANTE, PER ’FESTIVAL’, IL PROGRAMMA CHE STAVO PREPARANDO PER MEDIASET. E BRIGITTE NIELSEN MI CONQUISTÒ SUBITO PER LA SUA SIMPATIA”. E L’ATTRICE E SHOWGIRL SCOPPIA IN LACRIME – ERA DAL 2021 CHE BAUDO NON APPARIVA SULLA RAI… – VIDEO