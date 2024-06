PITT STOP! - LA FIGLIA 15ENNE DI BRAD PITT E ANGELINA JOLIE, VIVIENNE, RINUNCIA AL COGNOME DEL PADRE - LA RAGAZZA SI È PRESENTATA SULLA LOCANDINA DEL MUSICAL "THE OUTSIDERS", CON IL SOLO COGNOME DELLA MADRE - NON SI TRATTA DI UN CASO ISOLATO ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA DEI "BRANGELINA", ANCHE MADDOX E ZAHARA, ADOTTATI DALLA COPPIA, HANNO COMPIUTO LA STESSA SCELTA - NON È ANCORA CHIARO SE IL CAMBIO SIA AVVENUTO LEGALMENTE O SE SI TRATTI DI UNA SCELTA FATTA PER…

Non si sa se lo abbia fatto semplicemente per accorciare il nome sulla locandina del musical “The Outsiders”, dove lavora a fianco della madre Angelina Jolie, o se si tratti di una decisione definitiva. Fatto sta che la 15enne Vivienne, figlia dell’attrice e di Brad Pitt, ha scelto di rinunciare al doppio cognome che ha sempre avuto fin dalla nascita e di farsi chiamare solo Jolie, eliminando quindi Pitt.

Come detto, la nuova anagrafica è venuta alla luce grazie alla partecipazione della ragazza allo spettacolo teatrale che ha aiutato la madre a produrre e dove compare appunto come Vivienne Jolie e non più come Vivienne Jolie-Pitt, anche se il settimanale “People” precisa che non sia ancora chiaro se il cambio di cognome sia avvenuto legalmente. […]

Di certo, quello di Vivienne non è un caso isolato all’interno della numerosa famiglia dei due attori, perché altri due fratelli (la coppia ha sei figli, di cui tre adottati - Maddox, Zahara e Pax - e tra naturali - Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne) hanno compiuto la stessa scelta. Il primo a rompere i rapporti con il padre è stato Maddox che, dopo aver testimoniato contro Pitt nel processo per violenze domestiche intentatogli dalla madre, ha smesso ormai da anni di usare il cognome paterno nei documenti non ufficiali, mentre più di recente è stata la sorella Zahara a eliminare ogni legame con l’attore, presentandosi come “Zahara Marley Jolie” alla cerimonia d’inserimento nella confraternita Alpha Kappa Alpha (AKA) allo Spelman College nel novembre scorso. […]

