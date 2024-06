PITT STOP! – SHILOH NOUVEL JOLIE-PITT, PRIMA FIGLIA NATURALE DI ANGELINA JOLIE E BRAD PITT, COMPIUTI 18 ANNI, HA PRESENTATO RICHIESTA IN TRIBUNALE PER ELIMINARE LEGALMENTE IL COGNOME DEL PADRE E TENERE SOLO QUELLO DELLA MADRE – GIÀ ALTRI FIGLI DELL'ATTORE AVEVANO INTERROTTO I RAPPORTI CON IL PADRE, DOPO LA SEPARAZIONE BURRASCOSA DALLA JOLIE. NEL 2020 PAX AVEVA SCRITTO SUI SOCIAL AL PADRE ADOTTIVO: “SEI UNO STRONZO DI PRIMA CLASSE”

Estratto dell’articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

angelina jolie brad pitt

Non ha perso tempo né si è fatta fermare dal giorno festivo (negli Usa il suo compleanno coincideva infatti con il Memorial Day, in onore dei caduti di tutte le guerre) e così lo scorso 27 maggio Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, prima figlia naturale di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha festeggiato la maggiore età e il suo ingresso nel mondo degli adulti presentando una richiesta in tribunale per eliminare legalmente il cognome del padre e tenere solo quello della madre. [...]

Da quando la coppia d’oro di Hollywood ha divorziato nel 2016, l’attore ha sempre avuto dei rapporti piuttosto tesi con i figli (cosa di cui ha sempre incolpato l’ex moglie), ma il gesto di Shiloh rappresenta comunque un fulmine a ciel sereno, perché fra Pitt e la figlia non sembravano esserci attriti e si diceva pure che lei fosse quella che gli era rimasta più vicino dopo la rottura del matrimonio.

angelina jolie e la figlia shiloh al concerto dei maneskin 2

Invece è stata la prima a chiedere di mettere nero su bianco di non voler più avere a che fare con il padre. O, quantomeno, con il suo cognome. Finora infatti i suoi fratelli si erano limitati a tagliare i ponti con Pitt rifiutandosi semplicemente di vederlo (il primo è stato Maddox, seguito da Pax, che in una storia di Instagram definì il padre «una brutta persona») oppure eliminando ogni riferimento a lui nei documenti non ufficiali (Zahara da quando è al college si fa chiamare solo Jolie e Vivienne compare solo con il cognome materno sulle locandine del musical “The Outsiders”), ma nessuno di loro si era ancora mosso per vie legali. [...]

angelina jolie con le figlie zahara marley e shiloh nouvel foto di bacco (1) angelina jolie e la figlia shiloh al concerto dei maneskin 1 angelina jolie con le figlie zahara marley e shiloh nouvel foto di bacco (2) brad pitt 5