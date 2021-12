PIÙ CHE UN’AGORÀ, UN RING – MEGA SCAZZO TRA FRANCO DI MARE E LUISELLA COSTAMAGNA, CHE SI ERA RIFIUTATA DI ANDARE IN ONDA CON “AGORÀ” IN ASSENZA DI CAMERAMEN, OPERATORI E TECNICI CHE HANNO ADERITO ALLO SCIOPERO – LA CONDUTTRICE STAVA PER TORNARE A CASA, SU RAI 3 ERA PARTITO UN FILM, MA UN’ORA DOPO ERA IN DIRETTA DALLO STUDIO. COSA È SUCCESSO? UN FURIOSO DI MARE AVEVA CHIAMATO SENIO BONINI PER SOSTITUIRLA E LEI A QUEL PUNTO…

Lo sciopero generale di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, ha ghermito anche la Rai, che nella giornata odierna si vede privata di giornalisti, tecnici e maestranze aderenti alla protesta. Chi si fosse sintonizzato questa mattina su Rai3 alla consueta ora in cui va in onda Agorà condotto da Luisella Costamagna, si sarebbe trovato davanti un film. Se tuttavia il telespettatore avesse perseverato sullo stesso canale, avrebbe visto circa una quarantina di minuti più tardi comparire la sigla del programma ad annunciare il volto della Costamagna che, con i suoi ospiti, dava il via seppur con ritardo alla puntata in diretta.

Ma, da fonti interne al programma, abbiamo ricevuto notizia di una precedente accesa baruffa tra la conduttrice e il Direttore di Rai3 Franco Di Mare. Questa mattina prima dell'inizio di Agorà, saputo che, in assenza dei cameramen, degli operatori e dei tecnici in sciopero, lo studio sarebbe stato ridotto all'osso e vi sarebbero state soltanto quattro telecamere fisse, la Costamagna avrebbe ripreso la via di casa, come testimonia anche un post su Instagram di Annalisa Chirico.

Costretto a far partire un film per sopperire al mancato inizio del programma, un inferocito Di Mare, interessato al corretto svolgimento del servizio pubblico, avrebbe quindi telefonato di corsa a Senio Bonini, conduttore di Agorà Extra che va quotidianamente in onda subito dopo il programma della Costamagna, chiedendogli di raggiungere al più presto gli studi Rai di Saxa Rubra al fine di sostituire la collega.

La quale tuttavia, appreso telefonicamente che Bonini avrebbe condotto al suo posto, avrebbe fatto fare dietro front all'autista facendosi riportare a Saxa Rubra per andare in onda lei stessa, malgrado i mezzi di fortuna in studio. In tutto questo, si racconta di un Di Mare infuriato come poche volte nella vita, e di uno scontro a colpi di mail ancora in corso fra lui e la Costamagna. Più che un'agorà, un ring, insomma.

