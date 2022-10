PIÙ REALITY DI COSÌ – SCOPPIA LA PROTESTA SUI SOCIAL IN SOSTEGNO DI MARCO BELLAVIA, EX CONDUTTORE DI “BIM BUM BAM”, RITIRATO DAL “GRANDE FRATELLO VIP”. NEL RPOGRAMMA AVEVA PARLATO DELLA SUA DEPRESSIONE MA, AL POSTO DI RICEVERE IL SOSTEGNO DEI COINQUILINI, È STATO BULLIZZATO E ISOLATO. PATRIZIA ROSSETTI: “SE HAI DEI PROBLEMI STAI A CASA TUA, FIGLIO MIO”. ELENOIRE FERRUZZI RINTUZZA: “QUESTO È FUORI, È PROPRIO SCEMO. VAI ALLA NEURODELIRI”. GIOVANNI CIACCI NE AVEVA CHIESTO L’ELIMINAZIONE DOPO AVER FRAINTESO UNA SUA FRASE E GEGIA… - VIDEO

Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. L'ex conduttore di Bim Bum Bam è uscito dalla Casa dopo aver apertamente parlato del "dolore mentale" - così lo ha definito - che ha reso difficile le sue prime settimane al Grande Fratello.

Il televoto, che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati, fanno sapere dalla produzione. A dare l'annuncio è stato l'account Twitter ufficiale del reality di Canale 5.

La depressione

Bellavia, 57 anni, aveva detto di soffrire di depressione, mostrando fragilità e crisi di pianto, spiegando di voler portare all'attenzione del pubblico un problema importante, comune a tantissime persone. Ma non era riuscito a trovare nessuna empatia da pare degli altri "vip" in gara. Anzi, i compagni di gioco lo hanno deriso e anche attaccato, tanto che l'opinionista Sonia Bruganelli aveva descritto gli altri concorrenti come "un vero branco che tenta di mangiarlo". A sostenerlo da casa si era invece subito schierato il figlio Filippo che via Instagram l'aveva invitato a non mollare.

La decisione di Bellavia

La decisione di uscire è stata presa dall'ex volto di Bim Bum Bam nel segreto del confessionale parlando con gli autori e lo psicologo. Bellavia avrebbe capito che per la sua salute mentale la situazione non era adatta a lui. Dopo giorni di critiche e attacchi, l'ex conduttore ha preferito interrompere la sua esperienza, nonostante la richiesta di aiuto fatta giovedì sera, durante la diretta della puntata.

Alfonso Signorini offre l'aiuto dello psicologo

"È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa", aveva detto. A quel punto, Alfonso Signorini aveva deciso di affrontare seriamente l'argomento: "Io mi sento in dovere di dire a tutto il nostro pubblico - aveva detto il conduttore del reality - che lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi".

Gli attacchi dei vip

Ma, all'interno della Casa sono stati diversi i concorrenti che si sono schierati contro Bellavia. "Io mi sento preso per il culo quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito - aveva detto Daniele Dal Moro - Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel'ho detto che non gli parlo più perché per me è morto". A rincarare la dose era poi arrivata Gegia: "Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, è matto, è malato".

Non era stata da meno Patrizia Rossetti: "Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi", aveva detto la conduttrice parlando con Elenoire Ferruzzi, che ci aveva messo il carico: "Ma sì Patrizia, questo è fuori, è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri". E Giovanni Ciacci ha perfino chiesto la sua espulsione dal gioco dopo avere completamente frainteso il senso di una frase pronunciata da Bellavia.

