PIÙ SCAZZIAMO, PIÙ ASCOLTI FACCIAMO – ALDO GRASSO E LA LITE DI MORGAN E SELVAGGIA LUCARELLI A “BALLANDO CON LE STELLE”: “LA PAGLIA VICINO AL FUOCO BRUCIA. ANZI, SE BRUCIA È MEGLIO, COSÌ NE PARLANO TUTTI. E VOGLIAMO CREDERE CHE A QUESTE COSE MILLY CARLUCCI NON ABBIA PENSATO CON LUCIDA DETERMINAZIONE, CON SORRIDENTE CALCOLO? SI INVITANO CERTE PERSONE SICURI CHE COMINCERANNO A INSULTARSI, A SCATENARE LA POLEMICA. SEMPRE A FAVORE DEGLI ASCOLTI E DELLA VISIBILITÀ DEL PROGRAMMA. SPIACE UN PO' CHE QUESTE COSE SUCCEDANO ANCHE NEL SERVIZIO PUBBLICO, MA…” -

Aldo Grasso per il "Corriere della sera"

Finirà in un'aula di tribunale la lite consumatasi a «Ballando con le stelle» tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. O forse no. Nel corso dell'ospitata a «Oggi è un altro giorno», la trasmissione condotta da Serena Bortone, il cantante ha dichiarato di avere querelato la giornalista in seguito allo scontro consumatosi durante l'ultima puntata del programma del sabato sera di Rai. Non ho nessuna intenzione di entrare nel merito della questione, cose loro.

Durante la trasmissione tra i due sono volate parole grosse, poi lo scontro è continuato sui social. Morgan lamenta che sarebbe stata violata la sua privacy. Se ho capito bene, il cantante aveva chiesto scusa alla giornalista, tentando di spiegarle che non voleva offenderla o aggredirla.

La Lucarelli ha risposto a tono pubblicamente sul suo canale Instagram mostrando a tutti il messaggio che Morgan le aveva scritto in privato. Chi vuole approfondire la questione in termini più generali e antropologici, legga L'era della suscettibilità di Guia Soncini. Capirà perché oggi vige la dittatura degli offesi.

Se qui tratto di questo scontro è solo per sottolineare che la paglia vicino al fuoco, come si diceva cent' anni fa, facilmente brucia. Anzi, se brucia è meglio, così ne parlano tutti: i giornali, le altre trasmissioni, Serena Bortone, i social. Così si capitalizzano like. E vogliamo credere che a queste cose Milly Carlucci non abbia pensato con lucida determinazione, con sorridente calcolo? In un programma dove i giudizi della giuria sono più importanti del ballo stesso?

È la stessa logica che vige nei talk show. Perché si invitano certe persone? Perché si è sicuri che cominceranno a insultarsi, a urlare, a darsi sulla voce, a scatenare la polemica ad hominem. Sempre a favore degli ascolti e della visibilità del programma. Spiace un po' che queste cose succedano anche nel Servizio pubblico, ma questo pare ormai irrilevante, nessuno più ci fa caso

