PIÙ TRASH PER TUTTI – MOMENTO EPICO A “UOMINI E DONNE” DOVE L'ETERNA ZITELLONA GEMMA GALGANI ENTRA NEI PANNI DI MARILYN MONROE, SI POSIZIONA SOPRA UN GETTO D’ARIA E MOSTRA LE CHIAPPE A PUBBLICO E SPETTATORI - MARIA LA SANGUINARIA SI ROTOLA A TERRA, GIANNI SPERTI RIMANE A GOMMONI APERTI E TINA PASSA ALL’ATTACCO: “MA COME TI VIENE IN MENTE DI…” (VIDEO)

Gianni Nencini per "www.ilgiornale.it"

gemma galgani come marilyn monroe 5

Col ritorno di Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5, sono ripartiti anche gli storici scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Durante le ultime puntate la bionda opinionista non ha esitato a criticare la dama torinese, colpevole - a suo dire - di commuoversi per tutte le storie d'amore nate nel programma. Ma il momento di tensione e di comicità più alto si è raggiunto nel finale dell'ultima puntata, quando le signore in studio hanno partecipato a una sfilata. A giudicarle Tina, che aveva il compito di promuoverle o bocciarle.

gemma galgani come marilyn monroe 8

Prima hanno calcato la passerella le partecipanti più giovani di Uomini e Donne, poi è arrivato il turno di Gemma Galgani che, nella gara di seduzione, ha deciso di ispirarsi alla diva per eccellenza, Marilyn Monroe. La dama ha scelto un abito molto simile a quello indossato dall'attrice americana in Quando la moglie è in vacanza; a differenziarli il colore - Gemma ha scelto l'arancio e non il bianco - e la fattura della parte superiore dell'abito che la Galgani ha preferito meno scollato e con le maniche lunghe.

gemma galgani come marilyn monroe 7

Gemma ha iniziato a sfilare e, una volta arrivata in fondo della passerella, un getto di aria ha cominciato a far volare la gonna della donna che ha provato a imitare il le movenze sexy e imbarazzate della Monroe. A giudicare dalle facce di Tina e Gianni Sperti, però, l'effetto non deve essere stato lo stesso. I due opinionisti sono rimasti sorpresi nel vedere la gonna ondeggiare e la Cipollari si è alzata in piedi per guardare meglio, rimanendo esterrefatta.

gemma galgani come marilyn monroe 12

L'inquadratura si è spostata, quindi, su Maria De Filippi che, per le risate, si è sdraiata sul gradino da cui conduce Uomini e Donne. Tina ha continuato a ridere di gusto e ha urlato: "Oddio!". Anche Gianni si è gettato a terra invocando aiuto. La Cipollari non ha gradito la performance e ha rimproverato Gemma: "Ma come ti salta in mente di interpretare Marilyn Monroe col vento?!".

gemma galgani come marilyn monroe 10

La Galgani ha accusato l'opinionista di averle rovinato l'esibizione. Negli ultimi secondi, Maria De Filippi ha annunciato: "La rifacciamo". Intanto le telecamere hanno staccato sul volto di Gemma e su quello di Tina; di sottofondo l'inquietante colonna sonora di Stranger Things.

