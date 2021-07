15 lug 2021 16:57

PLAZA CARRA’! MADRID INTITOLERÀ UNA PIAZZA A RAFFA. E ROMA QUANDO SI SBRIGA? LA GIUNTA COMUNALE DELLA CAPITALE SPAGNOLA HA APPROVATO LA PROPOSTA: TUTTI I PARTITI HANNO VOTATO A FAVORE (TRANNE VOX CHE SI È ASTENUTO) PER "VALORIZZARE LA MEMORIA DI QUESTA DONNA, CANTANTE, COMPOSITRICE, PRESENTATRICE, BALLERINA, COREOGRAFA E ICONA DI RIFERIMENTO PER TUTTI I MADRILENI E LE MADRILENE E IN PARTICOLARE PER LA COMUNITÀ LGTBI +"…