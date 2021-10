UN PO’ DI GNOCCA NON FA MAI SPAVENTO - CARRELLATA DI TRAVESTIMENTI DI VIP E STAR AMERICANE PER HALLOWEEN: CI SONO LE SORELLE KARDASHIAN MASCHERATE, NAOMI WATTS RICOPERTA DI SANGUE FINTO, MA ANCHE WANDA NARA IN TEMA “LA CASA DI CARTA” E KYLIE JENNER CON UNA VERSIONE FEMMINILE DI FREDDY KRUEGER - LA REGINA DEI COSTUMI HORROR È PERÒ HEDI KLUM, CHE QUEST’ANNO HA FATTO LE COSE IN GRANDE… - FOTO

1 - PRONTI PER HALLOWEEN, I VIP TRA ZUCCHE E TRAVESTIMENTI... DA PAURA

Da www.tgcom24.mediaset.it

Per la notte più spaventosa dell'anno i vip non si fanno trovare impreparati. Tra maschere e zucche festeggiano Halloween nel migliore dei modi, postando sui social addobbi e travestimenti.

Heidi Klum si è impegnata come sempre per trovare un costume davvero spaventoso e anche a casa di Wanda Nara è arrivato il momento di trasformarsi in vampiri e personaggi de "La casa di carta".

Per le star americane, Halloween è una tradizione di vecchia data. Nei campi alla ricerca della zucca perfetta o travestite di tutto punto, sui social raccontano i loro festeggiamenti. Kylie Jenner interpreta una versione femminile di Freddy Krueger, il celebre e spaventoso protagonista della saga cinematografica di "Nightmare", con tanto di unghie lunghissime e metalliche. C'è anche Naomi Watts, che posa tutta ricoperta di sangue finto.

I vip italiani non restano a guardare: la moda di Halloween è sbarcata anche da noi ed è sempre più seguita. Caterina Balivo porta la sua Cora a scegliere la zucca perfetta, come fanno anche Beatrice Valli e Marco Fantini con le figlie Bianca e Azzurra. Nei campi ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni con i figli ma loro la zucchetta perfetta se la sono portata da casa: è Vittoria, che con il suo costume a tema è davvero deliziosa…

2 - HALLOWEEN 2021 E HEIDI KLUM, UN BINOMIO VINCENTE

Da www.iodonna.it

Non c’è celeb più appassionata di Halloween di Heidi Klum. Dal 2001, The Body ha sempre organizzato annualmente il party di Halloween, saltando però gli ultimi due anni causa pandemia. Ma, Covid-19 a parte, la Klum non demorde e quest’anno ha fatto le cose in grande.

Con un hashtag sui social, #heidihalloween2021, è da circa un mese infatti che prepara l’atmosfera pubblicando piccoli spoiler qua e là del suo nuovo spaventoso look. Fino ad oggi, quando su Instagram ha lanciato il suo video di 7 minuti in cui è protagonista uscendo dalla tomba.

Ma se si pensa che dietro alla morta vivente ci sia solo un po’ di cipria bianca per simulare il pallore cadaverico, niente di più sbagliato. Un paio di giorni fa, infatti, la top ha pubblicato su IG un’anteprima in cui mostrava una schiena completamente trasfigurata da un sapientissimo trucco di scena. Dietro ai suoi look, il make up designer Mike Marino.

I beauty look più spaventosi della top

È lui infatti la firma dietro ad alcuni dei look di Halloween più belli della Klum, con la quale tra l’altro collabora annualmente dal 2011. Fondatore di Prothetic Renaissance, compagnia che si occupa di realizzare make up di scena a di poco incredibili.

Ogni look realizzato per la top necessita di moltissime ore di lavoro, che passano non solo per il tradizionale make up ma soprattutto per l’applicazione di protesi che rendono la Klum irriconoscibile.

Tra i look più spaventosamente belli sicuramente l’aliena sfuggita a un esperimento genetico finito male del 2019, la perfetta Fiona di Shrek del 2018, la versione tra lattex, protesi e ampie passate di ombretto lilla di Jessica Rabbit nel 2015 e l’irriconoscibile e adorabile vecchietta del 2013, quando Mike Marino e il suo staff hanno ricreato rughe, macchie senili e di iperpigmentazione e una parrucca di sottilissimi capelli bianco candido. Senza dimenticare The Body, il costume del 2011 che riproduceva tutto l’apparato muscolare umano.

