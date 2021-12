12 dic 2021 17:00

UN PO’ DI “ELETTRA” PER DARE UNA SCOSSA – ELETTRA LAMBORGHINI CONDURRÀ MISS ITALIA 2021 - SARA' CO-PRESENTATRICE DELLA SERATA FINALE, IN PROGRAMMA IL 19 DICEMBRE, AL FIANCO DELL’EX IENA ALESSANDRO DI SARNO – LA SCELTA E' CADUTA SU DI LEI PER LA FORTE PRESENZA SUI SOCIAL CON L'OBIETTIVO DI ATTIRARE PIÙ UTENTI, DOPO IL CAMBIO DI FORMAT: LA COMPETIZIONE SARÀ TRASMESSA COME MINISERIE WEB SU “HELBIZ LIVE”