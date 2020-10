POCHI APPASSIONATI PER L'AMICHEVOLE ITALIA-MOLDOVA (15%), CRESCONO ''TEMPTATION ISLAND'' (16,9%), SCIARELLI (10,2%) E LA PALOMBA SPECIAL (4,9%) - PURGATORI (3,8%) - MORENO (5%), PALOMBA (5,4-5,1%), GRUBER (6,9%) - 'STRISCIA' (16,2%) - E.DANIELE (17,6-16,3%), CLERICI (13,9%), 'FORUM' (16,9%) - VESPA (9,3%), MANNONI COL TRAINO (7,8%), LA BRUCHI RIPARTE DAL 2,8%

Nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre 2020, su Rai1 – dalle 20.46 alle 22.34 – l’amichevole di calcio Italia-Moldova ha conquistato 3.766.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 alle 0.21 – la quarta puntata di Temptation Island 8 ha raccolto davanti al video 3.202.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.741.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto 1.551.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.081.000 spettatori pari ad uno share del 10.2% (presentazione di 16 minuti: 2.094.000 – 8.1%).

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.135.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 698.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Tv8 50 Volte il Primo Bacio segna 318.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 453 .000 spettatori con il 2%. Sul 20 The Accountant ha raccolto 519.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai4 Exodus – Dei e re registra 527.000 spettatori con il 2.6%. Su La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher – Il Fantasma di Cassley ha ottenuto 545.000 spettatori e il 2.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Vicini Papi e Corsi.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.214.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.291.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.300.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.346.000 spettatori con il 5.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.903.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.373.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.326.000 spettatori (5.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.794.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 548.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 544.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie .000 spettatori pari al %.

Preserale

Insinna al 18.5% e 21.6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.785.000 spettatori (18.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.209.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.052.000 spettatori (14.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.504.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 680.000 spettatori (4%), Castle segna 975.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 CSI:NY ha ottenuto 520.000 spettatori (2.9%), nel primo episodio, e 744.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.277.000 spettatori con il 15.9%. Blob segna 1.053.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 854.000 individui all’ascolto (3.8%).

Su La7 The Good Wife ha appassionato 106.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 164.000 spettatori (share dello 0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 248.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy segna 321.000 spettatori e l’1.7%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque tocca il 18.2% nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 822.000 telespettatori con il 15.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 935.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.058.000 spettatori (18.2%), nella prima parte, 865.000 spettatori (16.4%) nella seconda parte e 772.000 spettatori (13.9%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 191.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 201.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rai3 Agorà convince 436.000 spettatori pari al 7.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 268.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 150.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 126.000 spettatori con il 3% nelle News e 179.000 spettatori con il 3% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 204.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 – dalle 9.52 alle 11.37 – Ogni Mattina ha raccolto 62.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici al 13.9%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.016.000 spettatori con il 16.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.615.000 spettatori con il 13.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.452.000 telespettatori con il 16.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 425.000 spettatori con il 6.4%, nella prima parte, e 879.000 spettatori con l’8.3%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 309.000 spettatori con il 3.9%. Grande Fratello Vip 5 segna 772.000 spettatori con il 5.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.186.000 spettatori con il 7.6% (Extra: 887.000 – 5.8%). Su Rai3 Elisir ha interessato 374.000 spettatori con il 5.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.018.000 spettatori (11%). Quante Storie ha raccolto 790.000 spettatori (5.9%).

Passato e Presente raggiunge 566.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 130.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 164.000 spettatori (1.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 592.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 356.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 508.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Prima del TG ha ottenuto 81.000 spettatori e l’1.1%. Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 105.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Sport – dalle 10.45 alle 14 – Anteprima Giro raccoglie 185.000 spettatori e l’1.8%.

Daytime Pomeriggio

Il Giro di Italia all’Arrivo al 12.1%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.440.000 spettatori pari al 10.7% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.944.000 spettatori con il 16.7%. Il TG1 ha informato 1.437.000 spettatori (13.6%) mentre TG1 Economia ha raccolto 1.442.000 spettatori (13.7%). La Vita Diretta ha raccolto 1.745.000 spettatori con il 15.3% (presentazione: 1.526.000 – 14.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.788.000 spettatori con il 17.9%. Una Vita ha convinto 2.511.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.811.000 spettatori con il 21.9% (finale: 2.258.000 – 19%).

La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.009.000 spettatori con il 17.3%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.701.000 spettatori pari al 15.6% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.663.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, a 1.873.000 spettatori nella seconda parte (15.6%) e a 1.734.000 spettatori (13.1%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Il Giro D’Italia ha raccolto 1.206.000 spettatori con il 9.4% (nel dettaglio prima parte: 943.000 – 6.7%; seconda parte: 1.434.000 – 12.1%).

Processo alla Tappa ha ottenuto 791.000 spettatori con il 7.5%. Resta a Casa e Vinci ottiene 324.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 993.000 spettatori (6.7%), nel primo episodio, 1.027.000 spettatori (7.3%), nel secondo episodio e 785.000 spettatori (5.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 634.000 spettatori (5.2%). Friends ha appassionato 307.000 spettatori con il 2.9%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 302.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.798.000 spettatori con il 18.6%. Question Time ha raccolto 353.000 spettatori pari al 2.8%.

Aspettando… Geo ha registrato 576.000 spettatori con il 5.3%. Geo ha ottenuto 1.190.000 spettatori e il 10.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 818.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 317.000 spettatori (share del 2.5%). Tagadà #Focus raccoglie 236.000 spettatori e il 2.2%. Senti chi Mangia raccoglie 120.000 spettatori con l’1.1% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 93.000 -0.8 %). Su TV8 A Pesca d’Amore raccoglie 298.000 spettatori e il 2.5%. Vite da Copertina ha raccolto 121.000 spettatori con l’1.1%.

Seconda Serata

La Bruchi parte dal 2.8%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 717.000 spettatori con il 9.3% di share (presentazione di 44 minuti: 1.040.000 – 6.6%). Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 811.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%. Su Rai2 Restart segna 270.000 spettatori con il 2.8%. Crazy Ex-Girlfriend segna 77.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 43.000 spettatori (1.4%), nel secondo episodio. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 600.000 spettatori con il 7.8%. Su Italia1 Disconessi on The Road è visto da 496.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Quel Treno per Yuma è stato scelto da 198.000 spettatori con il 2.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.422.000 (21.9%)

Ore 20.00 5.567.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 2.192.000 (15%)

Ore 20.30 2.045.000 (8%)

TG3

Ore 14.25 1.708.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.432.000 (14.1%)

TG5

Ore 13.00 3.079.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.737.000 (19.9%) – Prima Pagina di 7 minuti: 4.221.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.554.000 (13.2%)

Ore 18.30 902.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 262.000 (2.8%)

Ore 18.55 552.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 607.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.363.000 (5.7%)

TG8

Ore 12 86.000 (0.9%)