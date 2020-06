4 giu 2020 19:09

E POI C’E’ CATTELAN (QUASI) LIVE - IL CASO DELL'ORA SBAGLIATA E DEI SOTTOTITOLI IN TEMPO REALE. NON TUTTO IL PROGRAMMA È IN DIRETTA COME RECITA IL TITOLO. LO CHEF PANELLA MOSTRAVA UN OROLOGIO CON L'ORA SBAGLIATA, MENTRE LA CONVERSAZIONE CON ANDY GARCIA GODEVA GIÀ DEI SOTTOTITOLI - REAZIONE-ROSICATA DI CATTELAN- VIDEO