(LaPresse) - Zerocalcare rinuncia all'incontro con Chiara Valerio a Più Libri Più Liberi a Roma, dopo la polemica scoppiata per l'invito di Leonardo Caffo, a processo per maltrattamenti verso la ex compagna. Caffo dopo le polemiche ha rinunciato alla sua partecipazione alla kermesse ma Chiara Valerio ha difeso la sua scelta di invitarlo, nonostante la manifestazione sia dedicata a Giulia Cecchettin.

"Dopo aver parlato anche con la casa editrice e aver compreso che condividevano il mio stesso disagio, ho deciso di annullare l'incontro previsto sull'editoria con la stessa Chiara Valerio (oggettivamente impossibile da tenere: non perché penso che sia un'appestata o che con lei non si possa parlare, anche quando ritengo stia sbagliando, ma perché mi pare impossibile glissare su questo tema e parlare di editoria come se niente fosse...)", ha scritto Zerocalcare in un lungo messaggio sui social. "E' innegabile che per tanti, me compreso, è molto più facile parlare di fascisti che di questioni di genere, perché i fascisti aprono molte meno contraddizioni tra chi ci sta vicino e pure in noi stessi".

chiara valerio fotografata dalla compagna, marcella libonati

"Bao dal canto suo cancellerà tutti i panel della casa editrice in segno di discontinuità, mentre rimarrà attivo lo stand e i firmacopie degli autori, me compreso", dice ancora Zerocalcare su Instagram, riferendosi alla kermesse Più Libri Più Liberi. "Do per scontato che per qualcuno non sarà abbastanza radicale, mi piacerebbe dire che è stato fatto per rispetto dei lettori, ma la verità è che nel mio caso nonostante le emozioni contrastanti e i dubbi infiniti, non sono riuscito a mettere a fuoco chiaramente una scommessa su cui puntare per poter dire 'ok questa possiamo provare a giocarcela" ha aggiunto ancora Zerocalcare, spiegando che "la rinuncia a una fiera" è per lui "uno strumento di pressione per raggiungere un obbiettivo".

chiara valerio ZEROCALCARE michele rech zerocalcare foto di bacco (1) zerocalcare zerocalcare zerocalcare strappare lungo i bordi 2 michele rech zerocalcare foto di bacco (2) zerocalcare ilaria salis