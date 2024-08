LA POLEMICHETTA DEL GIORNO È SULLA COPERTINA DEL “TEMPO” CON KAMALA HARRIS “INDIANA” – IL QUOTIDIANO DEGLI ANGELUCCI SPARA LA CANDIDATA ALLA VICEPRESIDENZA CON COPRICAPO DA INDIANA D’AMERICA, E SUI SOCIAL SFOTTONO: “LA MADRE ERA INDIANA ASIATICA, CHE IGNORANZA” – LA DIFESA DEL DIRETTORE, TOMMASO CERNO: “IL SENSO DELLA COPERTINA, CHE È MOLTO CHIARO DALL'ARTICOLO, È LA RAPPRESENTAZIONE DI KAMALA HARRIS COME SIMBOLO DELLA MINORANZA PER ECCELLENZA DELLA CULTURA AMERICANA. PRENDETEVI LE VOSTRE CRITICHE DA IGNORANTI E TENETEVELE SULLE VOSTRE SCRIVANIA…”

Qualcuno dica a Tommaso Cerno che la madre di Kamala Harris si chiamava Shyamala Gopalan ed era nata a Madras in India. Era indiana asiatica, non nativa americana. Che ignoranza, sul serio. pic.twitter.com/23S3Zb6sSn — Daniele Angrisani (@putino) August 7, 2024

LA RISPOSTA DI TOMMASO CERNO ALLE POLEMICHE SULLA COPERTINA CON KAMALA HARRIS INDIANA

LA PRIMA DEL TEMPO CON KAMALA HARRIS INDIANA D AMERICA

In questo paese dove si dibatte di tutto, oggi si dibatte sulla nostra copertina, “Caccia all'uomo bianco”, con Kamala Harris rappresentata con il copricapo dei pellerossa, perché secondo una parte degli intellettuali di sinistra di questo paese, dei loro, come dire, mentori, noi avremmo confuso l'origine indiana con i pellerosa, cioè una idiozia totale.

Il senso della copertina, che è molto chiaro dall'articolo, è la rappresentazione di Kamala Harris con il copricapo dei pellerossa come simbolo della minoranza per eccellenza della cultura americana.

Perché? Perché i sondaggi americani spiegano che Kamala Harris scuote gli elettori di tutte le minoranze, non certo quella di cui lei è originaria, di cui a me non interessa minimamente perché mi occupo dell'America, non dell'India.

TOMMASO CERNO E LE POLEMICHE SU KAMALA INDIANA D AMERICA

Solo che a differenza di Obama, che ovviamente scuoteva quelle minoranze, ma aveva conquistato i cosiddetti wasp americani, cioè i bianchi sassoni protestanti, che non è razzismo, è la maggioranza degli americani, lei non riesce ancora a entrare negli Stati chiave nell'immaginario dell'America Bianca e quindi noi anziché scrivere, come ho letto sempre da una certa intellighenzia, di pseudo sinistra, che deve aver smesso di leggere le cose che scriveva la sinistra quando aveva un po’ di cervello, il suo vice Wolf sarebbe stato scelto perché la sinistra del partito i gay, tutti i voti che lei ha già, è stato scelto perché è una specie di zio d'America bianco, insegnante che ha fatto le scuole pubbliche, che non ha fatto le grandi università, che si è fatto da solo, che ama i bambini, che ama la famiglia.

È stato scelto per sconfiggere l'uomo bianco, Trump, il cowboy, da Kamala, simbolo di pellerossa, non perché è nata in una riserva indiana, poveri signori, ma perché la partita in America si gioca di nuovo sugli elettori bianchi, medi, non laureati, di media cultura, che rappresentano la larga parte degli indecisi che sceglieranno tra Trump e Harris il prossimo. Presidente degli Stati Uniti, quindi prendetevi le vostre critiche da ignorante. E Tenetevele sulle vostre scrivania.

TIM WALZ E KAMALA HARRIS COME SCEMO E PIU SCEMO - MEME kamala harris e tim walz tim walz sussurra all orecchio di kamala harris TOMMASO CERNO E LE POLEMICHE SU KAMALA INDIANA D AMERICA 2 taylor swift e la sagoma di spalle che sembra kamala harris TOMMASO CERNO E LE POLEMICHE SU KAMALA INDIANA D AMERICA