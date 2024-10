IL POLLO FRITTO SE NE E' ANDATO E NON RITORNA PIU'! - SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA LAURA PAUSINI CHE, DURANTE UN'INTERVISTA A RADIO DEEJAY, HA FATTO L'ELOGIO DELL'HAMBURGER COL POLLO FRITTO - SELVAGGIA: "È DAVVERO UN PECCATO NEL 2024 VEDERE UN PERSONAGGIO PUBBLICO FARE UN'ODE ALL'HAMBURGER. IL POLLO È UN PULCINO TROPPO GRASSO CHE NON SI REGGE NEPPURE SULLE ZAMPE E CHE MUORE SOFFOCATO DAL SUO STESSO PESO PRIMA DI ARRIVARE AL MACELLO..."

Il suo “hamburger perfetto” Laura Pausini lo ha raccontato in un’intervista a Radio Deejay: “Pane bianco classico, con il sesamo grosso in cima, morbisoso, una foglia di insalata giusto per il colore, un litro di maionese, una puntina di ketchup e invece della carne di manzo il pollo: ci metto il pollo fritto”: la minuziosa descrizione, fatta ai microfoni della puntata dello scorso 11 ottobre di Pinocchio, programma condotto da La Pina, Diego e Valentina Ricci, non è però piaciuta alla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha parlato più volte della sua scelta di non mangiare più carne.

"È davvero un peccato nel 2024 vedere un personaggio pubblico fare un'ode all'hamburger”, ha scritto Lucarelli sul suo profilo Instagram, “tra l’altro di pollo, e cioè pollo broiler, visto che è praticamente il 98% del pollo sul mercato. Un pollo selezionato geneticamente per essere già pronto in 30-40 giorni. Un pulcino troppo grasso che non si regge neppure sulle zampe e che talvolta muore soffocato dal suo stesso peso prima di arrivare al macello". [...]

