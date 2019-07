POMPA MAGNA – A UN CONCERTO DELLA BAND METAL POLACCA BEHEMOTH IN DANIMARCA UNA RAGAZZA SI INGINOCCHIA E FA UN SERVIZIETTO DAVANTI A TUTTI A UN ALTRO SPETTATORE – IL CANTANTE ADAM DARSKI PUBBLICA IL FILMATO SU INSTAGRAM: “SONO FELICE DI VEDERE QUALSIASI REAZIONE ALLA NOSTRA MUSICA. ACCETTO TUTTO TRANNE CHE…” – VIDEO + FOTOGALLERY

Alessandro Zoppo per www.ilgiornale.it

behemoth 11

Succedono fatti curiosi ai concerti dei Behemoth. La band polacca, nota per il furioso blackened death metal, le prevedibili tematiche sataniche e i live a base di spettacolari esplosioni pirotecniche, si è esibita al Roskilde in Danimarca, uno dei festival più importanti della Scandinavia.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che durante lo show del gruppo pomerano, un uomo e una donna si sono messi a praticare sesso orale in mezzo al pubblico. La scena bizzarra è avvenuta sotto gli occhi di tutti i presenti e in particolare di Nergal, al secolo Adam Darski, ovvero il cantante e chitarrista dei Behemoth. Il frontman della band ha allora pensato bene di pubblicare il video dell’accaduto sui social e il post è diventato subito virale.

behemoth 10

I Behemoth postano sui social fan che fanno sesso orale

“Beh, non sono un veterano – scrive Nergal su Instagram – ma ho visto delle cose. Ho visto tante cose… Ieri abbiamo concluso la nostra stagione dei festival al leggendario Roskilde in Danimarca. Lo show è stato davvero buono, molto serrato e con una risposta appassionata da parte della squadra vichinga locale. Sono felice di vedere QUALSIASI reazione alla nostra musica. Accetto tutto tranne che l’indifferenza. Mi vanno bene piccole dosi di violenza, la gente che butta pezzi del proprio guardaroba, quelli che mi rivolgono il dito medio e mi bullizzano, le ragazze che mostrano le tette... è tutto a posto!”.

behemoth 1

“Ma in quasi 30 anni di carriera – aggiunge il musicista – non ho MAI visto una coppia che limona proprio davanti al palco nell’epicentro del fottuto pit! Porca puttana! Una donna mezza nuda era inginocchiata davanti a un tizio mezzo nudo succhiandoglielo per buoni 5-10 minuti mentre lui alzava i pugni e cantava le nostre canzoni d’amore! Quanto è figo, eh! È bello sapere che i Behemoth stanno corrompendo legioni di fan su così tanti livelli! L'AMORE È LA LEGGE, DEPRAVAZIONE DA PROFESSIONISTI”. Dopo questo video, i Behemoth ambiscono ad essere testimonial della prossima giornata del sesso orale.

