PONTI, ORGASMI E QUARANTENA – GINO PAOLI PARLA DELL'ISOLAMENTO IN CASA CON NIPOTI E SUOCERA - “IL NUOVO PONTE DI GENOVA BY RENZO PIANO E’ BELLISSIMO, SARA' LA PRIMA COSA CHE ANDRO' A VEDERE QUANDO SI POTRA’ USCIRE - DURANTE IL LOCKDOWN MOLTI CITANO IL 'CIELO IN UNA STANZA?' MI VA BENE. QUEL PEZZO RACCONTAVA L'ORGASMO. CHE COME LA FELICITA', DURA UN ATTIMO E POI...” - VIDEO

Da “Un giorno da pecora”

gino paoli

“Oggi per Genova è un giorno importantissimo, sono molto contento, da quello che ho visto il ponte di Renzo Piano è bellissimo, una cosa meravigliosa, come al solito lui è il più bravo di tutti. Mi sento orgoglioso e la prima cosa che farò quando di potrà uscire sarà andare a vedere il ponte”. A parlare ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Gino Paoli, che ha commentato così la posa dell'ultima campata sul ponte di Genova.

La quarantena? “Sto benissimo, ho una bella casa, i nipotini che girano per le stanze e con noi c'è anche mia suocera, che è un’ottima cuoca e una donna straordinaria”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gino Paoli racconta così come sta vivendo il lockdown. In questo periodo di chiusura nelle nostre case in molti hanno tirato in ballo il suo brano 'Il cielo in una stanza'.

Le fa piacere? “Da quando faccio questo lavoro le mie canzoni sono state usate in un sacco di maniere, una canzone puoi usarla come vuoi. Mi va bene tutto”. Cosa ha voluto comunicare con quel brano indimenticabile? “Ho cercato di comunicare in modo molto semplice qualcosa di estremamente complicato. Quando ho pensato a quella canzone volevo descrivere una cosa che si chiama orgasmo, un qualcosa che nessuno capisce, nessuno può stabilire cos'è, qualcosa di labile, di assolutamente impossibile da fermare. Un po' come la felicità”.

ponte di genova gino paoli

Ora che passa le sue giornate a casa per il lockdown le capita di riascoltare qualche volta le sue canzoni? “Non ascolto mai le mie canzoni, non lo faccio neanche per idea. E' come chiedere ad un pasticciere se mangia le sue paste...io preferisco scrivere canzoni piuttosto che ascoltarle”.

