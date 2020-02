UN POPOLO DI SANTI, POETI E TUTTOLOGI – MERLO FA ‘CUCÙ’: “LA FAZIOSITÀ MILITANTE DEI DEL DEBBIO, GIORDANO, PORRO, GILETTI HA LAUREATO PROFESSORI IN TRENI E PRESCRIZIONE. ORA TUTTI VIROLOGI: MINIMAL O APOCALITTICI, SCIENTISTI O IRRAZIONALISTI, FILO O ANTI-CINESI COME AI TEMPI DEL MAOISMO. SOLO IN ITALIA L' EPIDEMIA È UN TELE-VIRUS: TUTTI ALLA CORRIDA DI CORRADO”

Cucù

Francesco Merlo per “la Repubblica”

francesco merlo foto di bacco

Gli italiani sono stati tutti esperti di Islam e via via di rifiuti termovalorizzati, Costituzione, ingegneria dei ponti. La faziosità militante dei Del Debbio, Giordano, Porro, Giletti ha laureato professori in treni e prescrizione. Ora tutti virologi: minimal o apocalittici, scientisti o irrazionalisti, filo o anti-cinesi come ai tempi del maoismo. Solo in Italia l' epidemia è un tele-virus: tutti alla Corrida di Corrado.

mario giordano e vittorio sgarbi sul ring a fuori dal coro 6 paolo del debbio dritto e rovescio 6 meme su mario giordano FABRIZIO CORONA MASSIMO GILETTI scazzo giletti furfaro a l'aria che tira cina controlli per il coronavirus xi jinping con la mascherina a pechino 2 wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case 4 wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case 5 turisti cinesi con la mascherina a roma 2 turisti cinesi con la mascherina a roma 3 wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case coronavirus turisti cinesi con la mascherina a roma 8 le strade di wuhan deserte SPALLANZANI - CORONAVIRUS wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case 3