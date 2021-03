POPSTAR CON LA CODA DI PAGLIA - TAYLOR SWIFT SI È INCAZZATA PER UNA BATTUTA NELLA SERIE NETFLIX “GINNY & GEORGIA” - LA PROTAGONISTA DICE ALLA MADRE: “HAI CAMBIATO PIÙ UOMINI TU CHE TAYLOR SWIFT”, E LA CANTANTE HA URLATO AL SESSISMO: “CHE NE DITE DI SMETTERE DI DEGRADARE LE DONNE CHE LAVORANO DEFINENDO DIVERTENTE QUESTA MERDA?” – VIDEO

Dal "Corriere della Sera"

Una nuova serie tv Netflix, Ginny & Georgia , contiene una battuta che ha offeso Taylor Swift: «Che ti importa? Hai cambiato più uomini tu che Taylor Swift», dice Ginny alla madre Georgia lasciata dal fidanzato.

La popstar - già oggetto di battute in altre serie tv, come Degrassi, Next Class, dove si sente che «Taylor Swift ha costruito una carriera sugli ex» - ha twittato: «Ehi , Ginny & Georgia , il 2010 ha chiamato e rivuole indietro la sua battuta pigra e sessista.

Che ne dite di smettere di degradare le donne che lavorano definendo divertente questa m...? E poi, Netflix, dopo Miss Americana (recente documentario su Swift prodotto proprio da Netflix, ndr ) questo vestito non ti sta bene. Buon mese della storia delle donne». La popstar è stata seguita da 220 mila retweet; Netflix non ha risposto nulla.

