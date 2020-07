Da it.notizie.yahoo.com

Raffaella Fico, nuovamente innamorata, sembra aver ritrovato anche il desiderio di sedurre e provocare. Dopo le spettacolari foto in costume con il lato B in bella mostra, l’ex gieffina ha infatti deciso di abbandonare ogni pudore posando completamente nuda nella vasca da bagno.

Con il nuovo scatto pubblicato su Instagram, l’ex compagna di Mario Balotelli ha così letteralmente lasciato di stucco tutti i suoi follower. A gambe aperte nella vasca, la modella si copre il seno con le mani, mentre solo un po’ di schiuma le nasconde le parti intime. Lo sguardo di Raffaella è rivolto allo specchio, completando in questo modo il quadretto che sfiora i toni da luci rosse.

Bella come non mai, Raffaella Fico ha dunque regalato un momento di vero ardore a tutti i suoi ammiratori social. Con i lunghi capelli bagnati e lo sguardo malizioso riflesso nella superficie specchiata, la showgirl è apparsa più bollente che mai.

Sarà stato Giulio Fratini a immortalarla da dietro l’obiettivo della fotocamera? I due fanno del resto coppia fissa da qualche tempo, mentre i loro roventi baci in spiaggia hanno infiammato le pagine del gossip.

Francesca Cipriani si leva il reggiseno e sfodera un topless favoloso. O meglio un semi-topless, la soubrette copre i seni con le mani nel post su Instagram. Una foto in mezzo alla ntura in cui le sue forme fanno girare la testa al milione di follower che la segue sempre. "Bellissima", "stupenda", "sei un paradiso" le scrivono in tantissimi

CHIARA FERRAGNI nella vasca: via il reggiseno. Ma gli slip...

Chiara Ferragni si rilassa in una vasca da bagno all’aperto, sul balcone del resort salentino che la ospita (dopo la visita agli Uffizi di Firenze dei giorni precedenti con 'effetto Ferragni': boom di visitatori e +27% di giovani nel weekend). La mano copre il seno e nasconde il topless dell'influencer da 20,5 milioni di follower. Sotto spuntano gli slip neri...

BARBARA D'URSO SENZA REGGISENO. "TROPPO CALDO"

Barbara d'Urso si è concessa un po' di vacanze. La regina degli ascolti tv si riposa in vista della ripresa autunnale e posta una foto decisamente sensuale: è bellissima e più in forma che mai, mentre prende un po' di fresco immersa nell'acqua di una piscina (con un suggestivo panorama collinare sullo sfondo). Via il reggiseno, la conduttrice Mediaset si ripara dal sole con cappello: "Troppo caldo", scrive la D'Urso sul post aggiungendoci l'hastag #hot oltre al suo marchio di fabbrica #colcuore.

BELEN TOPLESS: fisico statuario della Rodriguez. Foto mozzafiato

Belen Rodriguez regala una foto mozzafiato ai suoi milioni di follower dalle spiagge di Santa Gertrudis de Fruitera. Via il reggiseno per la soubrette argentina, che copre i seni con le braccia e sfoggia un fisico come sempre statuario. "Ops", scrive Belen nella didascalia. E arrivano nel giro di poche ore centinaia di migliaia di like d'approvazione.

