PORNHUB ONORA CICCIOLINA CON UN PREMIO ALLA CARRIERA (ED E’ GIUSTO, VISTO IL CULO CHE S’È FATTA…FARE) - LA MENZIONE SPECIALE "PER LA SUA VITA E LA SUA EREDITÀ, UN INCROCIO TRA ARTE, MODA, POLITICA E PORNOGRAFIA" - IL VICE PRESIDENTE DI PORNHUB, COREY PRICE: “E' L'INCARNAZIONE DI UNA SUPERSTAR INTERNAZIONALE” - FOTOGALLERY PER PORCELLINI DOC

2019 cicciolina a muccassassina

Cicciolina è un'icona che ha segnato un'epoca fondamentale nel panorama trasgressivo internazionale. Un ulteriore attestato al suo ruolo chiave nella nostra contemporaneità arriva da PornHub che ha deciso di assegnarle un premio speciale "per la sua vita e la sua eredità, un incrocio tra arte, moda, politica e pornografia" all'interno dell'annuale cerimonia che assegna gli award al meglio dell'intrattenimento per adulti.

cicciolina e jeff koons

"E' l'incarnazione di una superstar internazionale", ha detto Corey Price, vicepresidente del sito porno gratuito più grande al mondo, parlando dell'onorificenza che Ilona Staller riceverà durante i Pornhub Award a dicembre, che quest'anno si svolgeranno unicamente in streaming, a causa della pandemia.

cicciolina e jeff koons

"Sono molto felice di ricevere il premio. È la rappresentazione perfetta del vecchio e del nuovo mondo del porno che si uniscono. Il fatto che oggi sia ancora riconosciuta come l’icona che ha segnato un’epoca, all’interno dell’industria stessa del porno, è un grande onore per me. Il porno è arte!", ha dichiarato l'ex pornostar.

Cicciolina ha avuto una carriera leggendaria nel porno, oltre a un periodo nel parlamento italiano (1987-1992), senza dimenticare che è stata protagonista nella serie di sculture iperrealistiche dell'ex marito Jeff Koons del 1990 "Made in Heaven". "La scultura biologica e materica frutto dell’unione con Cicciolina dissolve il confine tra realtà e artificio creando un’arte che può veramente essere definita post-umana" spiegava all'epoca il critico Jeffrey Deitch, descrivendo la serie artistica di Koons a metà tra l’autocelebrazione e la spettacolarizzazione della vita reale.

