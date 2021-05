PORNHUB VI GUARDA NELLE MUTANDE - IL SITO MONITORA LE SPIPPOLATE ZOZZONE DEGLI UTENTI E DAI NOSTRI VIAGGI SCONCI CREA STATISTICHE - SE NE OCCUPA "AEBNTRENDS.COM", CHE DA DUE DECENNI SEGUE E ANALIZZA E CATALOGA LE GITE PORNO DEGLI UTENTI DI TRE DOZZINE DI PAESI NEL MONDO - BARBARA COSTA: “SONO DA POCO USCITE LE "SPIATE" CHE AEBN HA FATTO NELL’INVERNO 2021, QUINDI…FACCIAMOCI I PORNO-AFFARACCI DEGLI ALTRI! GLI AUSTRIACI GUARDANDO BUKKAKE, GLI INGLESI CERCANO GLI INCESTI E IN ITALIA…” - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

aebn riley reid

C’è ancora chi crede di farla franca? Siamo tutti monitorati! Il web lo sa! Il tuo partner mi sa di no, mamma tua nemmeno, ma Pornhub sì, sicuro che lo sa, dove vai a guardare, e chi. E cosa. Quale porno. Di quello che più ci piace e ci accende, con chi sul web passiamo il tempo, a casa, di notte, al lavoro di nascosto dal capo. Lo sanno.

aebn samantha saint

E ne fanno merce, denaro, ne fanno soprattutto statistiche. Dei nostri viaggi online ed esplorazioni sconce se ne occupa con zelo classificandole "AEBNTrends.com", che da due decenni segue e analizza e cataloga le gite porno degli utenti di tre dozzine di paesi nel mondo. Li segue, ti segue, in ogni giretto etero e sconfinamento gay, sconfinamento lesbico ma pure fetish, ma pure porno-incestuoso, insomma, tutto quello che di porno ci va, e andiamo, a vedere.

aebn felicia clover

E sono da poco uscite le "spiate" che AEBN ha fatto nell’inverno 2021, quindi… facciamoci i porno-affaracci degli altri! A quanto pare, gran parte degli austriaci si masturba guardando bukkake, lo stesso i polacchi, gli irlandesi invece no, loro guardano i video porno delle sputatrici di sperma, gli inglesi saranno pure Covid free e tornati nei pub a bere, ma hanno trovato il tempo di dare più di un’occhiata ai porno-incesti di "GrandparentsX". Porno di finto incesto in famiglia che piace tanto pure agli israeliani, che cliccano vogliosi sui porno "Family Secrets".

aebn nyomi banxxx 1

AEBN tutto sa e tutto scheda e tutto archivia e ogni trimestre svela, e allora, cosa abbiamo di recente più visto qui in Italia? Alanah Rae! Trattasi di pornostar americana per cui tu forse no, io neanche, ma chi ti è seduto accanto sull’autobus magari sì che ha spermato la sua tastiera per le tettone di Alanah, bambolona di 33 anni, una che va forte di petto e di anale, una che tra le 45 milioni di views che ha (e intasca) su Pornhub, può ben contare su quelle nostrane.

aebn ella hollywood

E in Italia sono in crescita le visualizzazioni di video "bagnati", cioè i porno di squirting, e di sperma eiaculato sul corpo della donna, specie in versione amatorial, e specie se in "sperm bath", girati per lo più in bagno, per lo più in vasca da bagno, e tutti con lo sperma (o secrezioni) che è tanto, copioso, e bagna un corpo nudo o vestito. In questo non ci differenziamo dagli altri paesi europei, dove i video sperm bath sono ricercatissimi.

aebn alanah rae 2

Ai tedeschi piacciono i porno di Riley Reid, minuta, scatenata pornostar made in USA, i brasiliani virano volentieri sulle milf, e su tutte Jessica Drake, ai belgi piacciono bionde e con le curve giunoniche di Samantha Saint. I messicani sono più liberi e disinibiti, e non si vergognano a cliccare sul corpo niveo dove spunta… il pene della trans Ella Hollywood. I finlandesi – e le finlandesi – se la spassano con Dredd (e il suo supercaz*one di +30 cm!).

aebn jessica drake

I greci sono feticisti e guardano i porno mistress, i portoghesi prediligono i porno-corpi "+30" d’età, gli svizzeri i porno d’autore firmati Dorcel, i francesi fremono sulla sensualità acqua e sapone di Ashly Anderson. Gli USA hanno eletto a regina delle loro fantasie di fine inverno Kiara Cole. Con gli argentini, poche storie: a loro interessano i corpi naturali, e giovani, sicché sono in costante ricerca di nuove star "natural teen". I filippini non si discostano dalle pornostar autoctone, invece i tailandesi se ne fregano, e se lo smanacciano con la super curvy Felicia Clover.

I giapponesi non si smentiscono mai nella loro eroticità stramba ai nostri occhi, e hanno passato gli ultimi mesi tanto sui video di ninfomania, mentre AEBN rileva che negli Emirati Arabi c’è un vivo interesse per i video porno di deflorazione (che nel porno professionale, tranquilli, non è deflorazione vera). In Oceania, gli australiani vanno pazzi per l’anale, e i neozelandesi per le tette grosse, giganti, se naturali meglio, se cadenti non c’è problema, basta che siano pronte per i porno "jugg fuck", ovvero per la masturbazione di uno o più peni tra i seni. I sudafricani non facciano gli gnorri, ché hanno sbavato tutto il tempo sul web con Nyomi Banxxx. E hanno fatto bene!

aebn trends

AEBN ha una sezione a parte dedicata al monitoraggio delle passioni gay degli utenti gay dichiarati o meno, e i gay italiani si guardano il porno girato da attori che fanno sadomaso, vestiti di pelle, borchie, e con il dominato legato. La pratica più cercata è la fellatio. I gay giapponesi vanno pazzi per i pornostar col pene enorme, fuori misura, se non è big-size specie di circonferenza non sono soddisfatti, agli australiani non importa basta che il porno-gay comporti un anale brutale, e gli olandesi amano che i pornostar gay siano efebici, dal corpo e viso acerbi, infantili. Gli argentini, tutto il contrario, vanno pazzi per i porno gay "daddy", cioè dove ci sono uomini dai 40 anni in su. Negli ultimi tre mesi, i pornostar gay più visti sono Andy Star, Conner Habib, e Adam Killian, quest’ultimo poi sta facendo strage di clic in Russia. Alla prossima spiata!

