IL PORNO MI SALVERA' - ALESSANDRA CANTINI: “MEGLIO ADOTTARE UN TOYBOY PIUTTOSTO CHE UN CANE” - LA SVALVOLATA LIVORNESE, GIÀ PROTAGONISTA COL CULO DI FUORI DA CHIAMBRETTI, HA APERTO UN SUO CANALE SU ONLYFANS DOVE METTE VIDEO HARD GIRATI CON UN VENTENNE - “LUI HA 24 CENTIMETRI, UNA ROBA NOTEVOLE. HO CONTATTATO SIFFREDI PER ALCUNE IDEE. VOGLIO CONTINUARE. INCREDIBILE CHE NON SI POSSANO GIRARE FILM HARD IN ITALIA SOLO PERCHE C’E’ IL…" - VIDEO

Da La Zanzara – Radio 24

IL LATO B DI ALESSANDRA CANTINI

“Quando c’è stato il lockdown mi sono trovata in albergo, a Livorno. C’era un cameramen molto giovane, 20 anni, Gregory, ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di girare un porno. Poi l’ho messo su Onlyfans”.

Dunque ti sei data al porno?: “Non lo so. Intanto dico: non adottate un cane, ma un toy boy, prendetene uno giovane”. “Io ho 28 anni – dice a La Zanzara su radio 24 Alessandra Cantini, showgirl, ex candidata di Forza Italia in Toscana – e lui venti. Stiamo girando ancora. Lui ha un pisello di 24 centimetri, una cosa notevole. Nei video c’è di tutto tranne l’anale”.

E i tuoi genitori?: “La mia famiglia mi ha detto non vergognarti di quello che sei, per quello ci sono i tuoi genitori. Detto questo, mia madre è piuttosto furbetta mentre mio padre è un po’ puritano. Vedremo”.

E adesso?: “Finora abbiamo girato tre scene, ma presto saranno pure su Pornhub e simili. Ho anche contattato Rocco Siffredi per alcune idee di porno. Per me è come continuare a fare politica, non è molto diverso. E’ incredibile che in Italia si possa fare pochissimo porno, solo perché c’è il Vaticano”

