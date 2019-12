UN PORNO DI NOME WANDA (NARA) – LA MOGLIE DI MAURO ICARDI OSPITE DI CHIAMBRETTI RISPONDE A DISTANZA A ROCCO SIFFREDI, CHE LE AVEVA PROPOSTO UNA PARTE IN UN FILM PORNO E L’AVEVA DEFINITA UN’ATTRICE HARD NATA: “HO LETTO CHE PER LUI SAREI UNA GRANDE PORNOSTAR, MA…” – VIDEO + FOTOGALLERY PICCANTI

Da www.itasportpress.it

Wanda Nara ospite della trasmissione di Rete 4 “La Repubblica delle donne” di Chiambretti e prossima opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato di bellezza e di altri vari argomenti glamour.

Poi la risposta ad una curiosità: la proposta di Rocco Siffredi per una partecipazione ad un film porno: “Ho letto che per lui sarei una grande pornostar ma non mi ci vedo naturalmente e non farei mai un film del genere”

