NEL PORNO NON SI BUTTA VIA NULLA - NATASHA NICE, A 35 ANNI, CONTINUA LA SUA GALOPPATA NEL BUSINESS (CHE SI DIMOSTRA ALTAMENTE “INCLUSIVO”) NONOSTANTE ABBIA MESSO SU PARECCHIA PANZA - BARBARA COSTA: “CON IL TEMPO, GLI SBALLI ORMONALI, SCELTE CALORICHE INAPPROPRIATE, LE FORME "SALTANO", E SI SPIAGGIANO SU SPONDE DI STAZZA INESPLORATE. LE SUE FORME, CON QUEI GROSSI SENI (“A 13 ANNI ERANO GIÀ QUASI COSÌ, E ORA L’UNICA SCOMODITÀ È DOVER INDOSSARE DUE REGGISENI SPORTIVI, UNO SU L’ALTRO, ALTRIMENTI NON LI TENGO!”), HANNO ECCITATO L’INTERESSE DI STUDIOS IMPORTANTI…”

Barbara Costa per Dagospia

natasha nice porno inizi 1

Che ci facciamo con ciccia e cellulite? Ci porniamo! Come prima, più di prima! Non stiamo a menarcela: il corpo di una 35enne non può, non è, non rimane identico a com’era a 18 anni. Ne sa qualcosa Natasha Nice, che a soli 35 anni è già una veterana del porno, avendoci debuttato appena maggiorenne. Il suo corpo oggi non ha più nulla a che vedere con quello degli inizi, e nemmeno il suo "piatto" forte, quei seni naturali che agli esordi misuravano una quinta, e adesso sono secondo natura strabordati verso una taglia… mastodontica! Che è successo alla bella Natasha?

natasha nice 2022

Quello che succede a tante altre donne: con il tempo, gli sballi ormonali, scelte caloriche inappropriate, le forme "saltano", e si spiaggiano su sponde di stazza inesplorate. Nel caso di Natasha Nice non c’entrano le gravidanze, e la sua buona sorte sta nell’aver porno iniziato nel lontano 2006, di essersi presa uno stop per laurearsi in informatica nel 2012, ritornando più competitiva e agguerrita in un settore, quello porno, mai fermo e di suo promulgatore di mutamenti sociali e di estro e di moda non sottili.

natasha nice 2023

Il porno non monta i trend, né li preannuncia, ma li "annusa": ha captato in anticipo che, come immagine, la bellezza femminile non poteva coincidere in eterno con la giovane età. Se pure nel porno (tanto nel porno!!!) il ricorso a mezzi estetici e chirurgici per congelare il tempo è strausato, in alcuni casi abusato con atroci eccessi, da anni le pornostar che superano i 30 e poi compiono gli anta non sono più pensionate. E non solo.

natasha nice (5)

Da un decennio non è assurdo iniziare a pornare dopo i 30 (italico esempio massimo, la nostra Malena) divenendo una star, ma neanche debuttare post-anta. L’età acerba nel porno non fa più da discrimine, e le flessuosità mature occupano spazio. Tutto si lega ai risultati che porti: sei una milf, debutti come tale? Hai le stesse chance di successo di una 20enne, e smagliature e cicciosi rotolini sono la tua arma, potentissima, non il tuo handicap.

natasha nice porn video cover (2)

Una pornostar "è" il suo fisico. Esso è il suo socio di lavoro, da serbare e esibire splendido. Ma il suo bagliore non coincide più né termina con la freschezza della giovinezza. Tendenza calcata dai sex social, dove le milf, ma pure le hot granny, pornano, piacciono, hanno seguito, e incassano.

natasha nice 2022 (3)

Natasha Nice, padre francese e madre cubana, nata in Francia, a Fontenay-sous-Bois, però cresciuta in California, mai ha pornato quanto lo scorso anno, e il suo 2023 è pieno di porno impegni. Il porno non fa sconti. Lavori se hai seguito, e se ciò che porni e come, genera soldi. Natasha Nice monta views a milioni sotto i video delle sue tettone, e a milioni pure per i video in cui ti parla suadente in francese (è un feticismo?). Il porno è spietatamente inclusivo.

natasha nice (9)

Se ciò che di sesso fai e godi davanti a una telecamera, sposa di occhi e di pene (e di clitoridi…) consenso, puoi, se vuoi, f*ttere e farti pagare fin che ti pare. Natasha Nice (vero nome Tatiana Laurent) si espone sicura, si denuda sicura, e non ha timori di fronte a ragazze giovanissime, che pesano come pesava lei all’inizio. Tuttavia riconosce che le ragazze che fanno porno adesso sono più convinte di lei, che ha iniziato per gioco: finita la scuola privata superiore, Natasha non aveva animo di seguitare sui libri, ma di esplorarsi, nel sesso, col sesso, sicché il suo primo lavoro è stato… posare nuda!!!

natasha nice (8)

Le sue forme, con quei grossi seni (“a 13 anni erano già quasi così, e ora l’unica scomodità è dover indossare due reggiseni sportivi, uno su l’altro, altrimenti non li tengo!”), hanno eccitato l’interesse di studios porno importanti. E Natasha ha accettato di far sesso, sui set (ed è stata tra le prime a lavorare con le attrici trans), e aveva solo 18 anni e aveva rotto l’imene da poco (“ma mi masturbo da quando ne avevo 9, con le dita”), e mai era stata con delle donne. È stato un azzardo.

natasha nice porn video cover (3)

Che non l’ha "traviata". Per lei il sesso – e lavorare facendo sesso – è necessaria scarica di adrenalina. Nella vita privata, non ha un partner fisso, né vuole averlo: se al momento ne è fuori, è stata a lungo presente su varie app di incontri. Partner occasionali “con i quali mi piace farlo in doggy-style, e niente sesso violento”, e se li sceglie “calvi, con la pancia, la mia passione!”, a cui addirittura non dice di essere una porno attrice perché, se lo rivelasse, non farebbero sesso con lei autenticamente, bensì ambendo a quelle performance pornografiche per cui è famosa ma che zero hanno a che vedere col sesso reale.

natasha nice (4)

Natasha precisa che è raro che la riconoscano: lei fuori dal set è diversa, non si trucca, né si veste o si atteggia a pornodiva. “Le donne come me hanno ormoni forti che sfondano tutte le porte! Io sul set posso essere una lurida tr*ia del caz*o e, fuori dal set, sempre tr*ia, ma dolce. Scegli tu!”. Essere tr*ia per alcune/i è una fierezza. Quella di Natasha Nice è scelta di vita che spacca l’audience: o la ammiri o la biasimi per la totale assenza di peso e influenza maschili su di lei.

natasha nice the cougar next door natasha nice porn video cover (4) natasha nice (11) natasha nice (2) natasha nice (3) natasha nice lesbian babysitters 4 natasha nice 1 natasha nice (6) the dark side of natasha nice natasha nice porn video cover natasha nice porn video natasha nice porn video 2022 natasha nice natasha nice (7) natasha nice (13) natasha nice (10) natasha nice (12) natasha nice 2023 1 natasha nice porno inizi natasha nice 2023 2 natasha nice 2006 (2) natasha nice 2022 (2)