Rocco Siffredi, durante un Q&A con i fan su YouTube, fa outing a Max Felicitas. Sarà vero? pic.twitter.com/TLrKLQtBGJ — BitchyX.it (@BITCHYXit) January 10, 2020

In una recente Q&A con i fan, Rocco Siffredi su YouTube ha fatto quello che sembrerebbe essere un outing a tutti gli effetti a Max Felicitas. “Vi dico solo questo, ed è tutta verità: Max Felicitas quando lo metti con 10 uomini è a cazzo duro. Quando lo metti con 3 super fighe è a cazzo moscio. Ecco, a voi pensare chi è Max Felicitas.

MAX FELICITAS

Che lui oggi abbia capito che è meglio dire che gli piace la figa perché deve guadagnare soldi è giusto, ma la verità è questa: lui non è un vero pornostar, ma è stato molto bravo a farvelo credere”. Se Max Felicitas sia etero o bisessuale a noi poco importa, quel però che è certo è che a giudicare dai video a Max non importa avere intorno altri uomini per stare “a cazzo duro”. Vedere per credere.

