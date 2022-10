UNA PORNOSTAR CHE FA UN FIGLIO SI DOVREBBE RITIRARE? L'HARD E’ UN SETTORE PROFESSIONALE PIENO DI ATTRICI CHE HANNO PROCREATO, TORNANDO POI SUL SET A DARCI DENTRO - BARBARA COSTA: “CI SONO MOLTE ATTRICI CHE HANNO GIRATO SCENE MENTRE ERANO INCINTE, DA MILLY D’ABBRACCIO FINO AD ASA AKIRA. TANTE STAR SONO MADRI IN PIENA ATTIVITÀ. L’ITALIA PROVINCIALOTTA SI CHIEDE COME UNA PORNOSTAR SPIEGHERÀ AL SUO FUTURO PARGOLETTO IL SUO LAVORO…”

Barbara Costa per Dagospia

Malena l’ha dichiarato: vorrebbe avere un bambino! Scatenando il panico: si ritira dal porno!!! Ma no, ma tranquilli, ma perché poi??? A parte che il suo è un desiderio, futuro, e imprecisato, perché una pornostar che fa un figlio si dovrebbe ritirare? Un utero porno non può andare in maternità? Un ventre porno che ha di diverso da uno non porno? Il giudizio cattivo degli altri.

Se il mondo del porno professionale è pieno di pornostar che hanno figliato tornando agili a pornare, a darci sotto sui set e pure il doppio, di prima, avendo un’altra persona da mantenere, forse i più ignorano che una pornoattrice può benissimo lavorare i primi mesi di gravidanza (ma pure oltre) se fortunata la sua gestazione non le procura i minimi disturbi. Una pornostar SE LO VUOLE può benissimo girare, scene soft, certo non strong, certo non hard sadomaso: dove sta il problema?

E che, tale f*ga non può essere "violata" da lingue e peni che della lì dentro in fieri creatura non sono il padre? Il problema sta nella integrità e nella santità che quel gruppo di cellule cioè di vita, assume… e per chi? Per chi ci sbarra, a sé e ci sta, ma sugli altri no, la sua etica patriarcale e morale di religione e tabù. L’utero che ospita quel feto è sacro per chi così lo identifica, impastato di dogmi che grazie a dio non sono universali. E infatti, chi decide e dispone di quell’utero? La proprietaria, che ha indiscusso arbitrio pure su quelle cellule che stanno formando nuova vita. Pornare gravide è sacrilego per chi in suddetto peccato crede, e suddetto precetto osserva.

D’altronde, pornare incinte non è una novità: numerose attrici lo hanno fatto, lo fanno, lo faranno. Tra le più note, Belladonna, ex pornostar oggi porno boss e producer, mamma se non sbaglio di due bambini. I suoi porno gestanti sono in rete. Asa Akira, che si masturbava in folli video col pancione. Milly D’Abbraccio, che ha pornato incintissima.

giovanni lagnese valentina nappi

E si è esibita in show sexy, nei locali, fino al sesto mese: mi dicono – mi giurano! – che si faceva la fila, per ammirarla… Una performer che figlia nel porno – e specie made in USA – è prassi. Tante star sono madri in piena attività, e vi è chi ha "profittato" dello stop Covid per farne uno. "Dopo" rientra sui set, e mi sovviene la grande Tori Black che, a ogni annuncio di stop maternità univa il suo addio alle scene, per poi ricalcarle trionfante, e con nuovo contratto sonante.

Ritornando a Malena, l’Italia provincialotta indebitamente si e le chiede come spiegherà al suo futuro pargoletto il suo lavoro. E perché Malena dovrebbe sentirsi in difficoltà, peggio vergognarsi di ciò che ha scelto di fare per soddisfatta campare? È chiunque lo pensi, con quel sorrisetto di superiorità, che una porno attrice sia intrinsecamente una madre sbagliata, a doversi pentire di una simile superbia. Non mi risulta un figlio di pornostar venuto su male, un criminale.

Semmai, il contrario. Ne è piena o no, la cronaca, di figli "bene" delinquenti e ineducati? Ciò nonostante, il pregiudizio della pornostar donna scostumata, malafemmena, da noi non morirà mai. La pornostar mette in crisi il modello italico della donna mamma, cioè santa, se casalinga pure meglio. Ma, se lo mette in crisi, significa che tale prototipo è scalfibile. Moana Pozzi, interpellata con malafede sul tema, sicura rispose che lei figli non li avrebbe fatti, per non far ricadere su di loro le sue scelte.

Moana dava a chi se lo meritava del bigotto moralista, sia chiaro. Al contrario, Ilona Staller un figlio lo ha voluto e fatto, e dopo di lui ha ripornato, smettendo un po’ per l’età (è diventata mamma a 41 anni, ma allora le milf non andavano) molto per la dispendiosa guerra che il suo ex Jeff Koons le scatenò contro.

Valentina Nappi si è sposata due anni fa, con Giovanni Lagnese, suo amore più che decennale. Alla notizia, allarme nazionale sul suo addio al porno. Per una fede al dito e un giuramento??? Vale non è scampata dalla più banale tiritera nostrana: a quando un figlio? Ovvero: quando lasci il porno per fare la donna "onesta"...? Ma Valentina il porno lo vuole e un figlio no, e per motivi suoi che col porno nulla c’entrano.

Italiani, perché non andate mai a rompere il pene ai pornostar maschi che vogliono e diventano e sono e fanno i padri???

