È LA PORNOSTAR NUMERO UNO SU PORNHUB: LO È STATA PER TUTTO IL 2020 E LO SARÀ PROBABILMENTE ANCHE NEL 2021 - SI CHIAMA LANA RHOADES ED È UNA POTENZA DEI SOCIAL MEDIA E UN POZZO DI SOLDI - BARBARA COSTA: “HA CAPITO QUASI SUBITO, CHE DOVEVA MUOVERSI DA SOLA SENZA AGENTI. GUADAGNA SU VARIE PIATTAFORME: DA YOUTUBE, DOVE I SUOI VIDEO SETTIMANALI FANNO VIEWS A MILIONI. POI CI SONO I PODCAST, I FILM, ONLYFANS - IL SUO CORPO È UN MAGNETE, NON STACCHI GLI OCCHI DA QUELLE NATICHE MAESTOSE” - FOTO + VIDEO

LANA RHOADES TOP VIEWS PORN VIDEO:

https://bit.ly/2MM3BUp

https://bit.ly/2LxqFF

https://bit.ly/3qaWIdT

Barbara Costa per Dagospia

lana rhoades 10

“Io faccio solo quello che mi va di fare, e mi faccio pagare per farlo”. Questa qui c’ha il c*lo rifatto, le tette rifatte (qualcos’altro pure ma non ho prove!) e se la tira come poche. Questa qui si è fatta impiantare protesi nelle natiche e nei seni e ha fatto porno professionale per meno di 2 anni, da quasi 3 lo fa solo sui social, ed è la pornostar Numero Uno su Pornhub e soci. Lo è stata per tutto il 2020, e difficilmente non lo sarà nel 2021: ci scommetto quello che vuoi! Questa qui chi non la conosce è un bugiardo, e chi dice di non averla mai vista "in azione" uno che persevera con le bugie. Questa qui si chiama Lana Rhoades ed è una potenza dei social media e un pozzo di soldi.

lana rhoades ig 2

Esiste un porno libero, "freelance"? Sì. Quale? Quello che fa Lana Rhoades. Lana Rhoades è stata sveglia, astuta, o ottimamente consigliata, non lo so, ma so che Lana l’ha capito appena arrivata su un set, che il porno stava… mutando. Lana l’ha capito quasi subito, che doveva muoversi da sola, in autonomia, senza agenti, e senza set, registi, produttori. Lei è stata tra le prime a lasciare il porno girato per fare da sola, in libertà, sui social, e decidere tutto lei. Come muoversi, cosa postare, quando, ma soprattutto quanti soldi ricavarci. Lana coi social ci guadagna milioni di dollari, il suo portafoglio dicono ne contenga dai 2 milioni ai…22!

lana rhoades 13

Quando aveva 5 milioni di follower su Instagram dagli sponsor si faceva pagare - dicono - anche 10 mila dollari a post: ora che di follower ne ha 13 milioni e 6… a quanti dollari siamo arrivati? Ma poi non è questo, non è solo questo, è che Lana Rhoades guadagna su varie piattaforme, si muove su più piani, uno è YouTube, dove i suoi video settimanali fanno views a milioni.

lana rhoades ig 1

Poi ci sono i suoi lavori podcast, poi c’è il suo continuo, sbandierato, rientro nel "vecchio" porno sui set con contratti da performer indipendente e contratti da paura, uno firmato con Brazzers la scorsa primavera poi abiurato, poi rilanciato (mi son persa com’è andata a finire, causa stop-Covid) per 10 nuove scene porno, e inoltre Lana è sotto contratto Brazzers pure come collaboratrice creativa, in forza di ciò che tanti personaggi e personaggini social ambiscono e che Lana Rhoades è: un nome-corpo-brand.

Lana sta sì su OnlyFans, ma solo il tempo che gli va e cioè poco, e ci sta gente che si abbona al suo canale e paga e gode di Lana che il necessario fa dacché per lo più vi si esibisce nuda. Pare ti faccia un favore, a "starci"! Sarà opera di sortilegio, ma tutto ciò che Miss Rhoades posta riscuote successo, com’è indubbio l’insistente cliccare sui suoi porno "d’antan". Sublimi s*ghe su porno datati.

lana rhoades 11

Il corpo di Lana è un magnete, non vi stacchi gli occhi, da quelle natiche maestose segnate da quel tatuaggio a cuori. L’ascesa di Lana nel porno è stata fulminante, e le ha dato una notorietà che dura: esaltanti i tempi in cui Lana ammaliava maliziosa dicendo: “Uno spruzzo di sperma che non è dentro di me, è sprecato!”, e miagolava che lei aveva perso prima la verginità anale e in un secondo tempo quella vaginale: “Io ce l’ho strettissima, e "sento" troppo male!”.

Esaltanti i tempi in cui diceva che viveva a casa con mamma e papà, persone molto religiose, e stava in lite con sua madre che le scopriva i vibratori, e glieli buttava via! Vero? Falso? Non lo so, chi lo sa, chi se ne importa? Conta un fico secco. Era per Lana l’inizio della costruzione di un’immagine, officiando cerimonie dolciastre a camuffamento di una scomoda realtà: le cronache riportano una Lana Rhoades 15enne condannata dopo l’ennesima rapina a 5 anni di carcere minorile, da cui esce dopo 1 per buona condotta.

lana rhoades 2 (3)

Una Lana Rhoades che a 17 si diploma e a 18 si sposa con Jon. Fa la cameriera in un fast-food. È da sposata che entra nel porno (“ma l’ho deciso a 12 anni!”). Con Jon dura 5 anni (“lui era così geloso...”). Tutto controllato, calibrato, con ogni notizia, passo, misurati secondo una precisa narrazione a scopo di fama? Una narrazione favolistica, sempre la più facile, nonché la più scontata. Una narrazione senza intoppi, dove ad ogni buio corrisponde una luce. Quante ce ne propinano, ogni giorno, ogni ora, ad esempio nei salotti TV? Dai, solo 4 anni fa, Lana Rhoades era nessuno.

lana rhoades 3 (2)

C’è nulla di male, intendiamoci, verità e menzogna si mescolano per creare un mix narrativo di cui non si deve sapere dove sta la realtà, realtà che oggi vede Lana sempre più in alto, Lana che non rinnega o lascia il porno, e Lana che però attacca i boss porno, “loro mi hanno maltrattata!”. Boss con cui però non disdegna fare affari. Sarà che non tutti i boss sono uguali, o forse non tutti gli sgarbi… Lana è fidanzata con Mike Majlak, creatore web e star youtuber.

lana rhoades 2 (2)

I loro leziosi video in cui amoreggiano, ca*zeggiano, di un piattume insostenibile (almeno per me) fruttano views e soldi. Tanti soldi. Instagram censura il sesso, guai a mostrare un capezzolo, e però accetta le chiappe, che chiunque può esibire in primo piano "vestite" di mini slip ben stretti tra le natiche: il guaio è che solo pochi eletti possono farci pacchi di denaro. È così che oggi va, è così che oggi Lana fa, sui social si posta in strada a passeggio (e incassa) fa una piroetta (e incassa) fa come porno le pare (e incassa comunque). “Il porno è un atto circense”, sostiene Lana, da snob web social star. E pure: “Il carcere minorile? La cosa migliore che mi sia capitata”.

lana rhoades 8 lana rhoades ig lana rhoades angela white lana rhoades neve lana rhoades 6 (2) lana rhoades (2) lana rhoades inizi porno lana rhoades 4 lana rhoades ig (2) lana rhoades 7 lana rhoades 1 lana rhoades influencer 1 lana rhoades 2 lana rhoades nel 2016 lana rhoades 3 lana rhoades 4 (2) lana rhoades lana rhoades 1 (2) lana rhoades lato b lana rhoades influencer lana rhoades mike majiak tw lana rhoades a 18 anni lana rhoades inizi porno 1 lana rhoades 9