Ivan Rota per Dagospia

In questa edizione catechistica del Grande Fratello, un’altra grana per l’anti-trash Pier Silvio Berlusconi. Un video che circola in rete sembrerebbe colpevolizzare il nuovo concorrente Claudio Roma:

nel caso fosse appurata la cosa, ci sarebbero dei provvedimenti disciplinari come in ogni altro caso di bestemmia nella storia del reality.

Confidandosi con i coinquilini dopo la puntata, Claudio Roma era incazzato con Alfonso Signorini che lo ha definito ex spacciatore. Su questo ci sarebbe molto da dire visto che la cosa è vera. “Ha usato una parola che non doveva usare…C’è modo e modo di dire le cose”. In attesa di capire se questo vicenda avrà un chiarimento, ecco il problema della presunta bestemmia. Il video di cui si parla è corredato effettivamente di un audio confuso e poco chiaro. E quindi il Grande Fratello, nel caso non riscontri la veritá della cosa potrebbe anche pensare di non punire il concorrente.

É successo altre volte e il GF ha subito cacciato chi si é reso reo di bestemmiare . Ricordiamo Stefano Bettarini, Marco Predolin e Riccardo Fogli, che la scorsa edizione è stato fatto uscire dopo aver passato una sola notte all’interno della casa del Gf vip: entrato con grandi festeggiamenti, ha dormito in casa una notte e il giorno dopo è stato immediatamente eliminato per aver bestemmiato.

La sua è stata la permanenza in assoluto più breve nella casa: è durato come un gatto in tangenziale. Cosa succederá stasera? Claudio Roma potrebbe essere mandato via, se dovesse passare la nuova linea moralizzatrice, anche in caso di bestemmia non accertata . Forse il redento Claudio potrebbe cavarsela con una tirata d’ orecchie da parte di Alfonso Signorini? Il fatto che Claudio Roma sia ancora in casa farebbe pensare al fatto che la cosa potrebbe non avere conseguenze, ma se è vero che include la menzione a Dio potrebbe comportare seri provvedimenti disciplinari per lui.

