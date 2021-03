POSTA! - CON 100.000 MORTI E SENZA LAVORO NON TIRA IL CALCIO, FIGURIAMOCI LE GAG DI SANREMO – A VEDERE LO SHARE, ALTRO CHE SANREMO 3 PER AMADEUS, È GIÀ UN MIRACOLO SE GLI FANNO CONCLUDERE L'ATTUALE SENZA ESSERE COMMISSARIATO…

Riceviamo e pubblichiamo

amadeus e fiorello

Lettera 1

Dagovski,

Con 100.000 morti e senza lavoro non tira il calcio, figuriamoci le gag di Sanremo.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Di Maio: "La sospensione del Patto di Stabilità è la direzione giusta". Sì, Giggino non è certo un grande esperto in materia di orientamento. Basta vedere la direzione verso cui ha portato i 5 Stelle.

Informativa di Luigi Di Maio sulla morte di Attanasio e Iacovacci

P.T.

Lettera 3

Caro Dago, crollano gli ascolti al Festival di Sanremo. E quindi si deduce che gli spettatori si sciroppavano ore e ore di canzonette e gag sceme solo per vedere il pubblico della platea, l'unico grande assente di quest'anno e quindi responsabile del flop.

Cocit

Lettera 4

andrew cuomo

Caro Dago, Usa, il governatore di New York, Andrew Cuomo, nega molestie: "Mai toccato nessuno in modo inappropriato". Penoso come Bill Clinton che negava di aver fatto sesso con Monica Lewinsky.

Gaetano Lulli

Lettera 5

ANTONELLA VIOLA CON NUOVO TAGLIO DI CAPELLI DALLA GRUBER

Caro Dago, Fondazione Gimbe: "In Italia si è registrato un aumento di contagi da coronavirus del 33% negli ultimi 7 giorni". Il grande effetto di due mesi di vaccinazioni?

Kyle Butler

Lettera 6

Caro Dago, le varianti variano e le scienziate belle si adeguano.

Antonella Viola, ieri sera da Gruber, sfoggia taglio di capelli primaverile e

claudio marchisio

relativo colore più chiaro. La lotta al virus passa anche dal parrucchiere.

Saluti, Labond

Lettera 7

Caro Dago, sindaco di Torino, il Pd punta sull'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio. C'è anche il vantaggio che una volta insediato se combina qualche casino ha una grande esperienza con la divisa del carcerato.

Gildo Cervani

laura pausini

Lettera 8

Caro Dago, la seconda serata del Festival di Sanremo mette la Pausini, prende Il Volo e si inabissa negli ascolti: 7.586.000 spettatori e 42.1% di share.

Mich

Lettera 9

Caro Dago, ovviamente solidarietà a Matteo Renzi che ha ricevuto una busta anonima contenente due proiettili. Ma il leader di Italia Viva guardi al lato positivo: se glieli hanno regalati non li possono più usare.

Gaetano Lulli

Lettera 10

elodie 2

Caro Dago, Fiorello al Festival di Sanremo: «Bisogna organizzare una campagna vaccinale di quelle potenti, vogliamo vaccinarci tutti affinché questo incubo finisca». E per farlo dobbiamo passare dalle "Primule" del Conte Arcuri al bazookone di Draghi e Figliuolo.

La Lega dei Giusti

Lettera 11

Caro Dago, Festival di Sanremo. Nella serata di ieri, a causa della quarantena per Covid, Irama si è «esibito» con la messa in onda del video registrato della prova generale. Ma allora se valgono le registrazioni, stasera vorremmo vedere Domenico Modugno e Claudio Villa!

elodie 3

Claudio Coretti

Lettera 12

Mi dispiace ma non posso permettere che si paragoni Beyoncé con Elodie.

Beyoncé è la STAR. Beyoncé quando passa si apre il mar rosso.

Le folle di persone si propongono per farle il baciamano e per rivolgerle frasi d’amore

BEYONCÉ È BEYONCÈ e ha fatto ballare tutto il pianeta

Lettera 13

Caro Dago, vaccini, entro 4-6 mesi l'Italia sarà in grado di produrre le fiale. Benissimo, e dentro cosa ci mettiamo? L'Amaretto di Saronno?

Fritz

Lettera 14

matteo bassetti in collegamento tv

Caro Dago,

Finalmente leggo che il filoaperturista dottor Bassetti si è accorto che c è un virus pericoloso . La smetterà forse ora di andare in televisione a pubblicizzare i suo libro e si metterà a curare i pazienti ?

Fabio

Lettera 15

Caro Dago, "Meghan Markle bullizzava gli assistenti reali fino alle lacrime". È la clamorosa accusa firmata dal quotidiano londinese «The Times». Insomma, con le amicizie Michelle Obama non è fortunata. Dopo Harvey Weinstein - che partecipava a marce in difesa delle donne - un'altra che parla bene ma razzola male. La moglie di Barack non ha il pollice verde nella scelta delle frequentazioni.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5

Licio Ferdi

Lettera 16

Caro Dago, otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico". Ignota al momento la nazionalità del 20enne autore dell'attentato. Si tratterà del solito svedese pazzo oppure di un migrante, giunto in Scandinavia alla ricerca di una "vita migliore"?

Pop Cop

Lettera 17

Caro Dago, Joe Biden: "Chi vuole rimuovere l'obbligo di indossare e mascherine la pensa come l'uomo di Neanderthal". Come mai il presidente degli Stati Uniti può citare con intento offensivo, discriminatorio e razzista un ominide che ha fatto la storia del nostro Pianeta senza che nessuno abbia nulla da eccepire? L'uomo di Neanderthal fu un "homo" molto evoluto per la sua epoca, anche a livello sociale. L'inquilino della Casa Bianca abbia rispetto per chi è vissuto prima di noi in epoche non facili, quando non c'erano nemmeno le Poste, e chieda scusa al mondo intero per la gaffe.

sputnik V

Samo Borzek

Lettera 18

Caro Dago, crollo degli ascolti al Festival: «Perché Sanremo "era" Sanremo»...

Theo

Lettera 19

Caro Dago, vaccini, Ema avvia revisione continua per Sputnik V: "Analisi sarà cedere". Meno male. Perché con AstraZeneca - chissà come mai?.. - l'analisi è stata più lunga della creazione del vaccino stesso.

Giacò

maurizio crozza imita domenico arcuri 3

Lettera 20

Caro Dago, sulle vaccinazioni la Sardegna non sembra essere stata un fulmine di guerra. Anzi. Pare stia nelle ultime posizioni. E allora come mai i sardi sono - unici - in zona bianca? Il mito che per fermare il virus servono i vaccini è quindi una bufala o una verità parziale?

Lino

Lettera 21

Caro Dago, Caporetto Sanremo: nemmeno Arcuri avrebbe saputo fare meglio!

Bobby Canz

Lettera 22

DOMENICO ARCURI

Caro Dago, forza gente! Amadeus e Fiorello per la terza volta consecutiva al Festival di Sanremo così lo chiudono per sempre.

Sasha

Lettera 23

Caro Dago, vaccini, il ministro Giorgetti: "C'è fiducia su produzione in Italia e in Europa". Ah, bene. Allora ci faranno a tutti un'iniezione di fiducia?

Jantra

Lettera 24

AMANDA GORMAN

Dago colendissimo, una traduttrice olandese ha dovuto rinunciare a furor di popolo politically correct-Black lives matter alla traduzione della poesia della signorina Gorman, in quanto non ha potuto negare di essere “bianca”. E quindi inadatta al compito.

La poesiola in oggetto è stata declamata dalla medesima poetessa alla presenza di Joe Biden il giorno del giuramento come presidente degli Stati Uniti. I giornaloni "chez noantri" si sono sdilinquiti in lodi, dando spazio alla probabilità che tale poesia non sia stata letta per niente dai nostri valenti redattori. Non si può escludere che la traduttrice si sia ritirata sponte sua dopo una prima lettura, avendone constatato la banalità.

Una domanda invece ai campioni del politically correct, che presuppongono la impossibilità di tradurre un testo scritto da una “non bianca”: Come mai la poetessa scrive in inglese, lingua notoriamente “bianca” (in particolare lingua madre degli schiavisti)? Un caso di appropriazione culturale!!!

joe biden

Saluti da Stregatto

Lettera 25

Caro Dago, Covid, allarme quarta ondata negli Stati Uniti: rischio picco di morti. Ma stando alle cronache - dal giorno dell'insediamento di Biden ad oggi - sembrava che il coronavirus dovesse avere i giorni contati. E invece ci hanno raccontato un sacco di balle solo per incensare "Sleepy Joe".

Tommy Prim

Lettera 26

Caro Dago,

COLETTA AMADEUS

leggo dei furbetti della doppia iscrizione alle liste vaccinali nel progredito Veneto e mi viene da piangere.

Non piango per la meschinità di questi delinquenti... per te sono furbetti, per me delinquenti, ma conosco molto bene l'antropologia italica e non me ne stupisco.

Piango invece per la miliardesima dimostrazione di inettitudine informatica della pubblica amministrazione... un software di prenotazione evidentemente scritto coi piedi oppure il solito mega software costosissimo inefficiente ed inefficace, non so bene, sicuramente una analisi funzionale fatta da fresconi scelti per qualsiasi parametro che non sia la competenza.

Ossequi

elodie e amadeus

A.Francesco

Lettera 27

Dago darling, ormai anche Rep, un tempo quotidiano molto "impegnato" e intellettualoide, dedica ampissimo spazio (parrebbe più di Dagospia), al Pestival di SanRemo. Tra i servizi dalla Riviera, c'é anche: "Godere è un obbligo, Dio benedica chi gode", dice Achille Lauro". Lo sapeva anche Manuel Godoy che da povero squattrinato dell'Estremadura divenne primo ministro di Spagna e Principe della Pace (ai tempi di Napoleone I) grazie ai godimenti che sapeva procurare alla regina Maria Luisa (nata Borbone Parma), affetta da ninfomania. Ossequi

Natalie Paav

amadeus

Caro Dago,

Lettera 28

Caro Dago,

A vedere lo share, altro che Sanremo 3 per rock me Amadeus, è già un miracolo se gli fanno concludere l'attuale senza essere commissariato.

Johnkoenig

Lettera 29

Eh, no, caro Dagos, non ci siamo! L'Unione Atei non fa abbastanza per la laicità, non solo della canzone italiana: perché non esigere il trasferimento del Festival in un posto diverso da Sanremo o altro toponimo confessionale?

amadeus segno di croce

Se vanno avanti così, poveri atei, si fanno battere in laicità dagli islamici, nel caso volessero obiettare anche a questi: cui il gesto scaramantico di Amadeus va bene, ma, attenzione! Non esageriamo con le ostentazioni identitarie! Evidentemente, i freschi di cittadinanza hanno un'idea molto approssimativa dell'identità italiana: diciamo che per mettere il burka alla cultura del nostro Paese è ancora un po' presto.

Vale anche per la laicità dello Stato, concetto piuttosto recente, peraltro, quanto all'identità storica italiana, nel caso gliene importasse davvero qualcosa, ai 'nuovi italiani' o neofiti islamici: ma del tutto futuribile, a partibus veri fidelium.

Tuttavia, se non possono prendere esempio dai veri non credenti e dunque, non possono laicizzare né i Paesi d'origine né l'Islam, i 'veri credenti' possono contribuire all'integrazione culturale al loro modello mostrando l'esempio da seguire: dissimulazione (jizya), condiscendenza e aumma aumma... Finché a cantare per tutti resti solo il muezzin.

Raider