POSTA! - CON L'AVVENTO DELLA BCE, A BANKITALIA È RIMASTA LA SOLA VIGILANZA SULLE BANCHE ITALIANE; PER FARE QUESTO DISPONE DI UN ESERCITO DI 7 MILA PERSONE RICCHI STIPENDI, DECINE DI FILIALI SUL TERRITORIO NONOSTANTE QUESTO GIGANTESCO ORGANICO E STRUTTURE LA VIGILANZA SULLE BANCHE PROPRIO NON GLI RIESCE, INFATTI L'ENNESIMA BANCA STA PER FALLIRE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

corbyn

Caro Dago, dopo la manifestazione delle sardine di sabato a Roma, i soliti commentatori sottolineano che non c'era nessun simbolo politico. Visti i risultati del governo M5s-Pd-LeU, si capisce l'imbarazzo dei manifestanti a dirsi compagni di merende di Jeremy Corbyn. Ma non c'è bisogno di bandiere. Se una piazza canta "Bella ciao", cosa mai potrà essere, conservatrice?

Vesna

Lettera 2

Dagosapiens, la conferenza sul clima si chiude con ...un buco nell'acqua. Greta si e ci rallegrerà con qualche altra crocierina in barca e relativi titoloni sui media.

Vittorio Tornainbarcagretaesalvailpianeta! ExInFeltrito

greta thunberg a torino 7

Lettera 3

Caro Dago, dopo essere stata beccata mentre faceva una colazione assai poco ambientalista e rispettosa dell'ambiente, a base di banane e plastica, Greta Thunberg ne ha combinata un'altra. Ha tentato di far credere ai suoi followers di aver viaggiato in treno seduta sul pavimento, ma è stata prontamente smascherata dalle ferrovie tedesche che le hanno ricordato di averla ospitata in una comoda prima classe. Insomma, la sincerità non è il punto forte della 16enne svedese.

Marino Pascolo

Lettera 4

Caro Dago, per il secondo anno consecutivo Milano migliore città per qualità della vita. Boom!!! Quelli de Il Sole 24 Ore, se potessero, darebbero al sindaco Sala anche il Nobel per la Pace.

BANKITALIA 3

L.Abrami

Lettera 5

Caro Dago, con l'avvento della BCE a Bankitalia è rimasta la sola vigilanza sulle banche italiane; per fare questo dispone di un esercito di 7.000 persone con uno stipendio medio di oltre 120.000 euro/anno, decine di filiali sul territorio (filiali nel 2019?) nonostante questo gigantesco organico e strutture la vigilanza sulle banche proprio non gli riesce, infatti l'ennesima banca sta per fallire. Delle due l'una o la vigilanza non sono capaci a farla oppure non gli piace farla!

In ogni caso sarebbe il caso di chiudere questo inutile e costoso baraccone e passare tutte le competenze alla BCE.

FB

li keqiang davos

Lettera 6

Caro Dago, il premier cinese Li Keqiang ha ricevuto a Pechino la governatrice di Hong Kong Carrie Lam. Era ora. Così forse riuscirà a istruirla su qualche metodo di repressione un po' più efficace.

Gaetano Lulli

Lettera 7

Caro Dago, il senatore Renzi, a questo giro, chiede di tutelare i 69.092 soci della

Popolare di Bari. Ma è la stessa persona che, da presidente del Consiglio, definì una

“banchetta” - Banca Etruria, dimenticando conseguentemente i suoi 62.000 azionisti?

Saluti, Labond

Lettera 8

Caro Dago, Sardine: "Dateci tempo per trovare la nostra identità". Ma davvero sono così tonti da non aver ancora capito di essere di sinistra?

banca popolare di bari 4

J.N.

Lettera 9

Caro Dago, il Consiglio dei Ministri approva il salvataggio della Banca Popolare di Bari con 900 milioni. Dopo aver tanto criticato Renzi e la Boschi sui salvataggi delle banche, pur di salvare la poltrona, i grillini non esitano a fare lo stesso.

Bobby Canz

Lettera 10

Caro Dago, pare che quanti non videro il buco della Popolare di Bari siano stati tutti promossi. L'Italia è una repubblica fondata sul Principio di Peter.

Giorgio Colomba

Lettera 11

MANIFESTAZIONE DELLE SARDINE A PIAZZA SAN GIOVANNI A ROMA

Caro Dago, protesta in Iran, Amnesty International denuncia almeno 304 morti. Sarà colpa della propaganda di Trump che gli ha messo in testa strane idee di libertà?

Tony Gal

Lettera 12

Caro Dago, Di Maio ha presentato il Team del futuro del M5s, il nuovo organismo di 24 componenti che lo affiancherà: "E' composto di facilitatori e non di decisori". Aveva bisogno di qualcuno che lo "facilitasse" a perdere meglio le elezioni e a crollare nei sondaggi?

Oreste Grante

sardine a roma 9

Lettera 13

Dago, in risposta alla lettera di Parente sulla canzone Bella Ciao, la ragione per cui tutti la cantano è semplicemente perchè è melodica ed orecchiabile. Nessun'altra canzone dei tempi lo fu. Soprattutto è l'unica canzone che permette di fare i cori. Le altre non lo permettono. E' una mera questione popolare, adatta al gregge che sono. Non c'è nulla di antifascista o sovversivo in chi la intona.

Cristiano

Lettera 14

Dago Comunicativo, 16 talk show in 28 giorni per il capo sardine Santori. In teoria della Comunicazione insegnano che resta compreso e memorizzato circa il 20 per cento di nuovo messaggio appreso dai media visivi, ma se lo stesso viene ripetuto dieci volte, non rimane niente di significativo, Fosse questo il fine, dopo l' eclissi sul treno di Greta, della comparsa della donna velata italiana sulla piazza al confine del Vaticano e del miracolo dell' apparizione di Vendola?

LE SARDINE A PIAZZA SAN GIOVANNI

Saluti - peprig

Lettera 15

Caro Dago, Cop25, i Big del mondo hanno fatto spallucce a Greta Thunberg. Povera bimbetta, pensava che fosse sufficiente andare a fare la sceneggiata all'Onu - con tanto di crisi isterica di pianto - per essere accontentati, come succede a lei e alla sua sorellina con mamma e papà ("Non vuoi andare a scuola e preferisci fare lo sciopero permanente? Fai pure"). Ne ha di strada da fare la sedicenne svedese per capire come si sta al mondo!

Lucio Breve

profughi rohingya in bangladesh

Lettera 16

Caro Dago, c'è una notizia importante passata quasi inosservata: l'India regolarizza tutti gli immigrati, tranne i musulmani. Al di là di quello che si può leggere sui vari quotidiani (quasi tutti nelle mani della sinistra filo-islamica), non è assolutamente vero che il premier Modi sia un "suprematista indù". Se così fosse, non regolarizzerebbe centinaia di migliaia di emigranti. Solo che non vuole i musulmani, a cominciare proprio dai rohingya, dei quali ho scritto più volte.

rohingya 8

E c'è da capirlo! In quasi tutti gli Stati dell'Oriente (e ora anche in Occidente), i musulmani creano problemi, non vogliono integrarsi, cercano d'imporre la sharia nelle regioni in cui sono maggioranza, non riconoscono e rispettano le leggi dello stato. Non a caso, i disordini sono scoppiati in un'università islamica e in alcune zone del Nord dove sono molto numerosi. In realtà, la scelta del premier è mirata a salvaguardare tutte quelle minoranze religiose che fuggono da nazioni come il Pakistan, l'Afghanistan e il Bangladesh dove chi non è musulmano viene perseguitato.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 17

Caro Dago, arriva il freddo e il Corriere dispensa consigli per l'alimentazione. "I pasti a base di frutta e verdura contengono vitamine e sali minerali, molto utili per difenderti dalle insidie del freddo. In generale sono consigliati tutti gli alimenti contenenti vitamina E e beta carotene (un precursore della vitamina A), in grado di stimolare le difese immunitarie.

Ricorda che i cibi contenenti carotenoidi sono: carote, zucca, patate, pomodori, spinaci, carciofi, barbabietole rosse, broccoli, cavolfiori, peperoni, mentre quelli contenenti la vitamina E sono mandorle, nocciole, olio extravergine di oliva". Ma se tutto ciò fosse vero, come fanno gli eschimesi (Inuit) a sopravvivere nel clima polare visto che degli alimenti citati dall'articolista non ne hanno a disposizione nemmeno uno?

Sasha

Lettera 18

Dago darling, un tempo si diceva "Piove, governo ladro". Ora si deve dire "Piove, opposizione ladra". E tutti i "buoni" - alleati de facto dei nuovi padroni delle ferrierie e dei vapori bio, green, sostenibili, ecosolidali, ecc. (spesso solo sedicenti) - esultano. Cose mai viste: "From Italy comes the new". Ah sapere se ci sarà un nuovo Rinascimento?

P.S. Credo che sia "proibito" ricordarlo, ma chi ha cancellato la legge bancaria di Beneduce, massone e suocero di Enrico Cuccia? Ti ricordi che quando noi abbiano studiato ragioneria, s'ìmparava (in tempi non fascisti!) a scuola detta legge: le 3 banche dì interesse nazionale (IRI), i 6 Istituti di Credito di diritto pubblico. le casse di rispamio che dovevano stare nei loro confini, ecc. Paremi che grazie a detta severissima legge non succedevano tanti crack bancari come negli ultimi anni. O sbaglio? Riverenze

Natalie Paav