GIANCARLO LEHNER

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

Caro Dago, leggo una lettera dello scrittore Lehner che si raccomanda per il cattivo gusto frutto di un’incomprensibile acidità. Mentre io trascorrevo gli anni della mia giovinezza in esilio in Tunisia, questa penna coraggiosa stava a gettone nel giardino di Arcore.

BOBO CRAXI.

Evidentemente son finiti i rifornimenti per assicurarsi la dose alcoolica giornaliera.

E l’astinenza può essere nociva, non mi spiego altrimenti questa sciocchezza nei miei confronti.

Bobo Craxi

Lettera 2

BOBO CRAXI E GIUSEPPE CONTE A SAN FELICE CIRCEO

Caro Dago, Commissione affari sociali: Green pass avrà validità di 12 mesi. Solo se conservato in frigorifero?

Gaetano Lulli

Lettera 3

Caro Dago, turismo, a luglio e agosto 23 milioni di italiani in vacanza nel Belpaese. Non possiamo lamentarci, dai. Sono arrivati anche migliaia di africani per vedere il nostro welfare...

bobo craxi bettino e berlusconi

Theo

Lettera 4

Caro Dago, Afghanistan, trovata la falla: il ritiro è stato un disastro perché Joe Biden non aveva una cabina di regia!

VACCINO MODERNA

G.S.

Lettera 5

Caro Dago, Afghanistan, donne in piazza per il diritto al lavoro e la partecipazione nel nuovo governo del Paese. Se si facessero crescere la barba per i talebani sarebbe difficile dire di no.

pierpaolo sileri

Jantra

Lettera 6

Caro Dago, Moderna prevede di presentare nei prossimi giorni i dati relativi alla terza dose del vaccino anti Covid-19 all'ente regolatorio dei farmaci degli Stati Uniti (Fda), a quello europeo (Ema) e a quelli di altri Paesi di tutto il mondo. Ah, quindi non sono gli Stati a chiedere se è disponibile una terza dose, ma è il produttore stesso a proporsi. Business is business!

no vax stazione milano

Franco

Lettera 7

Caro Dago, scuola, Sileri: "Nessun obbligo vaccinale per gli studenti, sì ai test salivari". Sul volto dei prof?

Simon Gorky

Lettera 8

chiara ferragni fedez

Caro Dago, per giorni ci hanno raccontato che i No Green pass si stavano organizzando sui social per una grande manifestazione in 54 città italiane durante la quale avrebbero bloccato i treni. Era una bufala! Si sono mandate centinaia di poliziotti nelle stazioni di tutta Italia per nulla. Hanno scambiato lucciole per lanterne. Ma i Servizi dove raccolgono le informazioni? Dai Ferragnez?

J.R.

beach volley 7

Lettera 9

Caro Dago, Biden: "Gli Usa difenderanno la sovranità e l'integrità dell'Ucraina". Un'affermazione alquanto bizzarra. La sovranità te la difendi da solo. Perché se arriva qualcun altro a difenderla vuol dire che non sei più sovrano.

Marino Pascolo

Lettera 10

Caro Dago,

Non c'è più religione. Anche i marocchini come i cinesi. Esportatori illegali di cash.

Ora di certo la Guardia di Finanza e le altre forze dell'Ordine, dopo aver applicato la giusta sanzione, indagheranno sulla provenienza di tal ben di Dio, frutto sicuramente di onesto e regolare lavoro.

beach volley 2

Ah no, aspè, quelle sono risorse che non devono essere disturbate. I trattamenti col nerbo di bue solo per i poveri cristi di cittadini che, spesso, riescono a malapena a mettere insieme il pranzo con la cena.

Lenny

Lettera 11

Caro Dago,

Sui culi delle giocatrici di Beach Volley si sono scatenati i sacerdoti del politically correct, soprattutto dopo che alle ultime Olimpiadi le giocatrici norvegesi di Beach Handball sono state multate per aver voluto usare le più coprenti braghette anziché gli slip.

moderna pharma

Eppure la materia è oggetto di uno studio scientifico dell’Università di Chieti.

http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2019/09/art_46_374.pdf

A presto.

A.

Lettera 12

roberto benigni 8

Caro Dago, Roberto Benigni premiato a Venezia con il Leone d'oro alla carriera. Poveraccio, da 40 anni fa sempre il medesimo show con le stesse battute, cambiando solo il nome dei personaggi con quelli presenti in sala.

Ettore Banchi

Lettera 13

Dago darling, ma quanti grattacieli residenziali a Milano! Ora, ho scoperto per caso, che c'é anche la Torre Milano di 23 piani (105 appartamenti), che "deturpa" (de gustibus) il bel quartiere Villaggio dei giornalisti-Maggiolina, non lontano dalla Stazione Centrale e, fino a poco tempo fa, tutto fatto di casette o villette con massimo 2 piani e giardinettti.

Dalle foto però pare che fortunatamente non abbia "cappotti" estetici o termici. E Dio sia lodato! P.S. Tra un mese si vota per le comunali nella capitale morale (o ex?), ma pare che non ci sia vera competizione (un po' come nelle scorse regionali emiliane) e Beppe Sala sarà quasi certamente sindaco meneghino forever. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

Caro Dago, Covid, Renzi: "I vaccinati non devono essere messi in quarantena". E infatti, altrimenti per che cosa si sarebbero vaccinati? Per arricchire Big Pharma?

LE VACANZE DI SELVAGGIA LUCARELLI IN SICILIA BY OTTAVIO CAPPELLANI

EPA

Lettera 15

Patetici, come si sono ridotti taluni in Sicilia che vorrebbero dare un senso alla pubblicista Lucarelli proponendo la sua candidatura alla presidenza per il Pd M5S. Siamo quasi nel 2022 e c'è ancora qualche pirla che scambia il seguito che ha su Instagram per consenso politico e i follower con gli elettori. Che disdetta.

Impeto Grif

LE FRASI DI MATTEO RENZI CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Lettera 16

Caro Dago, New York allagata, la metropolitana ferma e gli abitanti invitati dalle autorità a non uscire di casa. L’uragano Ida ha colpito la città in un modo che secondo la governatrice Kathy Hochul, «non era prevedibile».

roberto benigni 7

Quindi, non sono in grado di prevedere la forza con cui un uragano si abbatterà di lì a qualche ora, quali saranno i danni che farà, però sono in grado di prevedere di quanto si alzerà il livello dei mari a fine secolo a causa del riscaldamento globale? Ma mon si rendono conto di essere ridicoli?

Piero Nuzzo

RIFIUTI A NOTO - FOTO SELVAGGIA LUCARELLI 1

Lettera 17

Ma sì, ma certo, caro Dagos, dàlli alle scapole del reprobo!, sia quelle fragili dallo star piegato sui libri di un filosofo che quelle di un analfabeta patentato al soldo di fantomatici ricconi no vax, marmaglia di prezzolati al punto da perdere lo stipendio se non si fanno pungere al braccio: tutta gentaglia, rifiuti della società come vaccini scaduti o inutili, perché i filosofi non conformi vanno pure loro in farmacia, ma non prendono l'ostia del vaccino...

Dico, a parte che dare manforte all'istigazione all'odio in forma di ridicolizzazione in alternativa alla mostrificazione è sciacallaggio e nulla più che basta così: ma per dire una cosa così sciocca occorre avere studiato quanto, più di Luc Montagnier o di Massimo Cacciari o di tutt'e due messi insieme?

LUC MONTAGNIER

Certe idiozie da bulli e relative pupe lasciatele agli influencer col virus del successo, soldi e fama iniettato come senso e gusto pieno della dolce vita a leccare il potere. Se volete convincere quanti private di diritto di critica e di scelta di essere più democratici di loro, ci sono mezzi migliori di ricatti ope legis e costante (e criminale) criminalizzazione di chi viene privato dei propri diritti.

Raider

Lettera 18

RIFIUTI A NOTO - FOTO SELVAGGIA LUCARELLI

Caro Dago, senza volerlo la Trenta è diventata la rappresentazione plastica dei grillini doc!

Nominata ministro, dando prova della consueta incapacità grillina, una volta terminato l'incarico non voleva lasciare l'appartamento di rappresentanza (quelli della lotta ai privilegi della casta).

Quando non è stata rinominata ministro ha lasciato stizzita il M5S (quelli che non cercavano poltrone e potere). Nelle elezioni suppletive di Roma non è riuscita a raccogliere 300 firme per candidarsi (la nostra forza è nei territori). Conclusioni: chi ci crede più ai grillini? Altro che 15%...

FB

Lettera 19

Dago,

nella diatriba pre-elettorale sugli ungulati a Roma, la giunta regionale accusa la Raggi, che vorrebbe scaricare tutto su di loro, di "menare il can per l'aia". Ma quale cane? Qui parliamo di mandrie di cinghiali che scorrazzano liberamente per la città! Hanno proprio sbagliato genus e specie!

elisabetta trenta 3

Leggo poi che Il protocollo prevede che gli animali catturati vivi e narcotizzati vengano portati in luoghi di ripopolamento dove la caccia è vietata. Ma quale ripopolamento? Non ce ne sono già abbastanza? Caccia vietata? Ma quale vietata!

O si ripopola l'urbe con i discendenti della lupa (e non parlo dei tifosi giallorossi) o obbligatoriamente, alla faccia di animalisti buonisti e ungulatamente corretti, si tratta di metter mano alle doppiette (o alle fionde alla Fantozzi) oppure di chiamare Obelix in città, in modo che se li magna tutti! E non mi si dica che i norcini di Roma non potrebbero mettere a buon uso tanto ben di Dio, ne potrebbe nascere una nuova specialità gastronomica: la Porchetta di cinghiale della Raggi! Già mi viene l'acquolina in bocca...

cinghiali a spasso per roma il video di michetti 1

Deboss.

Lettera 20

A proposito della bontà del modello svedese sulla gestione del Covid, da semplice casalinga, evidenzio che la Svezia ha lo stesso numero di abitanti della Lombardia, ma ha avuto

14682 morti contro i 33923 della Lombardia. Raffrontando il dato non con gli altri paesi scandinavi, ma ad esempio con la Lombardia, il dato si commenta da solo e pone un altro quesito: in Svezia sanno curare meglio i malati?

Cordiali saluti

Emilia Marzioni

matteo bassetti 3

Lettera 21

Caro Dago….

Ma quando alcuni “Si-vax “ un pò esaltati dicono:

“Dovrebbero venire a vaccinarvi con la forza casa per casa” non stanno usando violenza nei confronti di altri cittadini ? Non si dia solo risalto a ciò che una (1) persona possa aver imprecato contro Bassetti (esempio di coerenza vivente).

Franco Passamonte