Lettera 1

Caro Dago, Bielorussia, agenzia Onu aprirà inchiesta su volo dirottato e sull'arresto dell'oppositore al regime di Minsk, Roman Protasevich. Visto che vogliono fare tanto i rispettosi dei diritti umani, perché non ne aprono una anche sull'arresto di Patrick Zaki o sull'uccisione, dopo inenarrabili torture, del nostro Giulio Regeni? Forse perché è più facile fare i bulli con la piccola Bielorussia che con l'Egitto che è 10 volte tanto?

Martino Capicchioni

Lettera 2

Caro Dago, lavoro, Draghi ai sindacati: "Ho le mie idee, ma confrontiamoci". Ops! Sembra manchi una frase: "Tanto poi decido io"...

Sref

Lettera 3

La storia del colonialismo, imperialismo, schiavismo non è prerogativa infausta dei soli Paesi occidentali: anche i Paesi che - per periodi, nella maggior parte dei casi, piuttosto limitati - ne hanno subito le sciagure, praticavano al proprio interno o esercitavano a spese dei vicini le stesse forme di prevaricazione.

Le scuse, i mea culpa - interessati, forse: strumentali, magari - non sono dovuti da una parte soltanto: il vittimismo e il revanchismo, unite alla frustrazione per un'arretratezza storica preesistente l'arrivo degli occidentali, alimentano quello scontro di civiltà a bassa intensità di cui scontiamo gli effetti nelle ondate migratorie e nelle tensioni crescenti e sempre più visibili coperte da strati di granitica retorica multiculturale e sepolti da montagne di censura dettata dal politicamente corretto.

Che costituiscono l'espressione più flagrante di quelle prevaricazioni che vorrebbero combattere e che 'attualizzano' perpetuandola in modo letale per società avviate all'eutanasia demografica e civile.

Raider

Lettera 4

Caro Dago,

vorrei condividerti un pensiero sull'uso delle droghe, che poi tu potresti girare a Luca Bizzarri.

Partiamo da un fatto ormai assodato: indipendentemente dall'esito del loro impiego, alla lunga, la costante introduzione di sostanze cosiddette "dopanti" fa male. D'altro canto, fa persino male la costante introduzione di cibo, figurarsi altre sostanze. Già solo per questo, le droghe debbono restare vietate. A che serve tampinare le persone sull'eccessivo uso di zuccheri, di grassi, di sale ecc. se poi alziamo bandiera sulla droga?

L'aspetto veramente ignobile, però, è quello che si può già verificare nello sport. Nel momento in cui alcuni atleti si dopano, gli altri sono costretti a farlo, pena restare esclusi dagli albi delle competizioni. Basta ricordare le atlete russe dello sci nordico. Vincevano tutto, fino a quando, in Italia, qualcuno ha deciso di emularle. Risultato: 5 medaglie olimpiche nelle 5 gare disputate (questo è un fatto che tu dovresti ricordare bene.).

Legalizzare le droghe significherebbe obbligare difatti tutti ad assumerle! Facciamo un esempio pratico: un investitore di borsa usa cocaina per aumentare la propria soglia di inibizione, cosa che gli permette, per un certo periodo, di lavorare 18 ore al giorno e di fare operazioni spericolate che mai avrebbe fatto in condizioni normali. Se ottiene risultati concreti, obbligherà i suoi colleghi a fare altrettanto, pena il licenziamento.

Ecco, è in questo che consiste l'immoralità dell'uso delle droghe. Bizzarri dovrebbe smetterla di sbraitare. Non ha alcuna idea di cosa rappresenti il problema della droga sul piano sociale. Il fatto che lui ne faccia probabilmente ampio utilizzo non comporta che dobbiamo pagarne noi le spese...

Johnkoenig

Lettera 5

Caro Dago, Draghi: "Con pandemia che infuria, varianti mettono a rischio i vaccini". Non vorremmo che finissero tutti in terapia intensiva!

G.S.

Lettera 6

Caro Dago, Oscar, la prossima cerimonia si terrà il 27 marzo 2022 a Hollywood. E per portare a casa qualche statuetta, bisognerà fare un film sui migranti neri transessuali che navigano in Internet alla ricerca di uteri in affitto.

Neal Caffrey

Lettera 7

Caro Dago, giornaloni giustamente indignati per il caso di Simone Uggetti, l'ex sindaco Pd di Lodi assolto dopo cinque anni da accuse tanto infamanti quanto infondate: parlano di dittatura dei pm, di imputato vilipeso, addirittura di attacco alla volontà popolare con conseguente distorsione della democrazia.

Peccato che, quando le vittime della mala giustizia erano di centrodestra, gli stessi quotidiani abbiano sempre dato la notizia della loro assoluzione - quando la davano - con un modesto trafiletto nascosto in una pagina interna.

Federico Barbarossa

Lettera 8

Caro Dago, il governo giapponese ha deciso l'estensione dello stato di emergenza di tre settimane fino al 20 giugno, a meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Ma attenti a questo attenti a quello e poi si dà l'ok per i Giochi Olimpici? Gli scienziati possono aver detto "sì" solo se sono finiti sul libro paga degli sponsor.

Piero Nuzzo

Lettera 9

INCIDENTE FUNIVIA STRESA MOTTARONE

Caro Dago, Funivia del Mottarone, il manovratore: "E' tutta colpa mia, farò i conti con Dio". Come no. Un Padre Nostro, tre Ave Maria, e tutto è sistemato. Per il Papa, forse...

Soset

Lettera 10

Caro Dago, per decenni abbiamo letto e ascoltato i rischi per il mondo di una contrapposizione USA-URSS. Oggi, a parte qualche isolato commentatore occidentale, nessuno evidenzia la grave minaccia "imperialista" della Cina. In breve; aumento della presenza economica e fisica nei paesi africani, rafforzamento degli arsenali militari strategici, pretese crescenti su isole e territori lontani mille miglia dalle loro coste, annessione di fatto di Hong Kong, minacce crescenti a Taiwan e, da ultimo,

test su guerra batteriologica (il covid o e sfuggito dai laboratori segreti o è una prova generale)...serve altro?

FB

Lettera 11

Dago,

Amara intervistato da Formigli ha in modo granitico confermato le

rivelazioni di Palamara, ci mancano le dichiarazioni di Cozzamara, il

nemico di Johnni Strecchino per passare dall' ingenuità cosmica di

certi inquirenti alle manette di un qualsivoglia Pool dalle rimpiante

manine pulite. Procederano, chiariranno, indagheranno ? Dubito. Si

scopre che la famosa Roma Ladrona ( senza attori romani di nascita

come la prima ) è cresciuta, si è moltiplicata e prospera felice in

uniforme continuità. Aveva ragione l' algido togato quando asseriva

che non esistono innocenti ma colpevoli non ancora scoperti. Adesso si

può dire che ci sono degli " elevati " che si fanno pur scoprire e

non gli accade nulla in quanto facenti parte della Casta degli

Intoccabili. Non in senso indiano...

Salutammo - peprig -

Lettera 12

Lettera 13

Caro Dago, continuano a livelli preoccupanti, con una media di circa 1.800 al giorno, le morti per Covid in Brasile. Non sarà che il cattivo Jair Bolsonaro non potendo profittare della pandemia per accumulare miliardi - come l'illuminato editore del Washington Post e proprietario di Amazon, il progressista Jeff Bezos - ne sta approfittando per risolvere il problema delle favelas?

Nino Pecchiari

Lettera 14

Caro Dago, la Procura federale di New York sta indagando se funzionari ucraini hanno tentato di interferire sulle elezioni presidenziali americane del 2020 per favorire Donald Trump. Di certo non l'hanno fatto tramite le Poste: sono state utilizzate in esclusiva per eleggere Joe Biden!

John Reese

Caro Dago, Giggino da Avellino compie l'ennesimo triplo salto mortale all'indietro carpiato con avvitamento e chiede scusa per l'antico giustizialismo verso il sindaco di Lodi, assolto dopo un lustro di calvario. "Chiedo scusa" o "me ne assumo ogni responsabilità" : ricorrenti formulette verbali le cui implicazioni pratiche svaniscono magicamente all'atto stesso della pronuncia. Una pubblica ed enfatizzata professione di colpa diviene così la "pena" omnicomprensiva che consente ai rei di eludere ogni fattivo sobbarcarsi del danno procurato.

Giorgio Colomba

Lettera 15

Dago darling, da anni e anni c'é molto rumore multipartisan con pianti e grida sul caso Ali-taglia. Chissà come e perché invece, non troppi anni fa, la Swissair chiuse i battenti e il giorno dopo parti Swiss. Idem per la belga Sabena, che sparì ma poco tempo dopo nacque la Brussels Airlines. Ossequi Natalie Paav

Lettera 16

A Dagospia.

Che bello! A volte la storia si può ripetere in meglio.

Ora manca solo che Pisa e Amalfi si uniscano a Genova e Venezia sotto la bandiera di "Coraggio Italia", e una nuova alleanza delle antiche Cìttà Marinare metterà fine a una storica rivalità e porterà dei benefici all'Italia(?). Riconquisteremo i mari, come nel Medio Evo? Peccato che il vessillo dell'antica Genova mostri San Giorgio che uccide il Drago (il Draghi?).

Giustizia

Francesco o primeiro.

Lettera 17

Caro Dago, sono ormai più di dieci i parlamentari forzitalioti passati con Brugnaro. Cambiare casacca è sempre politicamente misero, ma farlo mentre il proprio leader lotta per la vita è anche umanamente squallido. Federico Barbarossa

Lettera 18

Sono uno dei tanti UGGETTI, condannato nel 96 per concussione e assolto in appello nel 2001 perchè il fatto non sussiste... ma per non farci mancare nulla nella conseguente partita per l'indennizzo per ingiusta detenzione (2 mesi) mi è stata negata. Il motivo in sintesi: PG non ha colpe perchè si è comportato come un perfetto criminale... Risultato? Davanti al muro di gomma non ho posto appello per evitare ulteriori umiliazioni...

Lettera 19

Caro Dago, il Consiglio dei diritti umani dell'Onu ha deciso di lanciare un'inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani commesse nei Territori palestinesi occupati e in Israele da aprile. La risoluzione è stata adottata con 24 voti favorevoli, nove contrari e 14 astensioni, durante una riunione straordinaria del Consiglio richiesta dal Pakistan. E chi meglio del Pakistan può avanzare richieste sull'accertamento della violazione dei diritti umani? Se Josef Mengele fosse vivo sicuramente darebbe manforte.

Elia Fumolo

Lettera 20

Caro Dago, mentre la fondatrice del Black Lives Matter, BLM, in America deve dimettersi per avere speso quattro milioni di dollari per comprarsi case e ville, la fondatrice del BLM in Inghilterra, Sasha Johnson, è in condizioni critiche perché le hanno sparato alla testa. Una notizia che dovrebbe riempire di sdegno e di indignazione per il crimine razzista. Invece la notizia, appena apparsa è stata fatta sparire, perché gli sparatori sono un gruppo di neri entrati a casa della Johnson mentre nel giardino era in corso una festa.

L. A. Voisin

Lettera 21

Caro Dago,

dopo aver letto che oltre il 60% dei processi penali finisce per prescrizione, ho ritenuto giustificate le modifiche a tale istituto introdotte dal governo gialloverde.

Sembra che adesso tali modifiche, al fine di evitare che i processi non finiscano mai, cosa che del resto già succedeva prima degli interventi sulla prescrizione, vengano messe in forse e si cerchi di aumentare la possibilità che nel corso dei processi scatti la prescrizione.

A parte il fatto che la soluzione al problema menzionato consisterebbe nel velocizzare i processi come avviene in tutti i paesi civili, qual’é la situazione dell’istituto della prescrizione nei principali paesi europei e in particolare modo negli USA dove, se non mi sbaglio, la prescrizione non crea problemi in quanto i cittadini hanno il diritto ad essere processati velocemente e, in effetti, in quel paese la durata dei processi è molto breve ?

Pietro Volpi

Lettera 22

Caro Rob,

per la più estatica goduria giallorossa, dopo Simone Inzaghi all'Internazionale, Andrea Pirlo e Fabio Paratici alla Lazio.

Giancarlo Lehner

Lettera 23

Caro Dago, spesso mi capita di leggere articoli di giornale dove scrittori, professori, intellettuali fanno testamento pubblico, disponendo cosa dovrà accadere alla propria libreria per il tempo susseguente alla morte.

Qualcuno ci tiene a far sapere che sarà donata al comune del proprio paese natio, qualche altro vuole che vada all’asta: per non sminuire il valore dei testi, qualche altro ancora ha deciso che resterà dov’è, ovvero nella propria casa, che però diventerà fondazione e porterà il nome del defunto per essere visitata come un museo. Nessuno, naturalmente, parla di impugnazione per lesione della legittima e inventario giudiziale.

Quello che però da giovane dandy mi interessa è perché nessuno dispone anche dell’armadio oltre che della libreria? Dove finiranno quegli abiti fatti a mano, quei cappotti, quei papillon, e le giacche da direttore di giornale, le spille d'oro per camicia, perché nessuno si cura dell’estetica quanto della morale?

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 24

Dago: marocchini che derubano turisti facendoli mordere da un pittbull. Gli stessi marocchini, una volta rintracciati dai Carabinieri, aizzano contro questi ultimi lo stesso cane che prima hanno utilizzato per mordere e rapinare i due turisti tedeschi. I Carabinieri, per difendersi, sono stati costretti a sparare e in una piazza piena di stranieri non c'è nessuno ad aiutarli, in compenso le stesse persone in piazza non si sono fatte problemi ad insultare e lanciare bottiglie contro i due appartenenti alla Benemerita. Queste cose accadono nella Milano di Sala. Queste cose accadono dove sono state aperte le porte di casa nostra(leggasi frontiere) a porci e cani!

Al prossimo che mi parla di accoglienza e ius soli, caro Dago ti giuro che gli sputo dritto in mezzo agli occhi!

Dicono che il razzismo stia crescendo: è vero e i colpevoli di ciò sono gli stranieri come questi qua di Milano. Stranieri che rubano, rapinano, spacciano, stuprano, molestano e aggrediscono chiunque gli capita di fronte: sono questi stranieri qua le persone che fomentano il razzismo!

Io mi sono rotto le palle, è ora che vengano presi provvedimenti seri: sei marocchino e delinqui? Bene, ti carico sul primo aereo in partenza e ti rimando in Marocco e ti avviso che se provi a tornare di pianto due palle di piombo in mezzo agli occhi! Mi dispiace ma questa è l'unica soluzione.

Se qualche radical chic residente ai Parioli(o al Bosco Verticale) dovesse avere dei problemi con le mie parole: beh, che si fotta! Si facciano un paio di settimane di residenza a Torpignatta, o a Centocelle: scommetto che, dopo nemmeno tre giorni di vita in mezzo ai loro amici migranti, tutti i radical chic da salotto comprerebbero di tasca propria i biglietti aerei per rispedirli a casa loro!

Basta, caro Dago, non se ne può più: se il 10% scarso della popolazione italiana, commette quasi il 40% di tutti reati compiuti nel Paese, beh, se accade questo significa che un problema c'è e che questo problema è già bello grosso e se non si farà nulla per risolverlo finché è ancora possibile, dopo poi non si potrà fare più nulla e lasceremo ai nostri nipoti un triste futuro di guerra civile!

PS Caro Dago, a meno che pure tu non viva ai Parioli, non potrai altro che darmi ragione...e pubblicarmi!

Francesco Polidori