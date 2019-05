POSTA! - IL CARDINALE KONRAD KRAJEWSKI È PARTITO DALLA POLONIA, PER INSEGNARE A NOI ROMANI CHE CHI PAGA AFFITTI, BOLLETTE E TASSE È UN EMERITO STR**ZO... - IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE, IL PD INIZIAVA A VEDERE UN BARLUME DI RILANCIO. POI È TORNATO A PARLARE RENZI...

MATTEO RENZI MARINE LE PEN

Lettera 1

Caro Dago, in vista delle elezioni europee, il PD iniziava a vedere un barlume di rilancio.

Poi è tornato a parlare Renzi.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, sembra che Salvini e Di Maio non si parlino più. L'importante è che continuino almeno ad insultarsi, così magari riescono a far cadere il Governo visto che l'encefalogramma è piatto.

M.H.

Lettera 3

Leggo che Oscar Farinetti propone di mettere la patrimoniale. Forse basterebbe abolire il contante per far emergere la mostruosa evasione fiscale. E' troppo facile e nessuno ha mai voluto farlo (compresi i ''compagni'' durante i lunghi anni di Governo). Cordiali saluti. Mario Marradi

tria di maio salvini conte

Lettera 4

Caro Dago, secondo il Daily Mail, Meghan avrebbe preso ispirazione dal nome del suo defunto gatto per scegliere quello del figlio Archie. E non è la cosa più estrema della Famiglia Reale. Basti pensare che un quarto di secolo fa il principe Carlo, papà di Harry, avrebbe voluto essere il tampax di Camilla Parker Bowles.

J.R.

Lettera 5

Caro Dago, che eroe l'elemosiniere del Papa. Ha tolto i sigilli al contatore della luce dei migranti occupatori abusivi che non pagavano le bollette e che ora verranno messe in conto a carico della collettività (Robin Hood un cacchio!). Se lo fa un comune cittadino col proprio contatore che succede? Prossimamente Bergoglio ordinerà al suo tirapiedi anche di entrare nei supermercati a fare "spese proletarie"?

Bug

Lettera 6

salvini di maio

Caro Dago, per di Maio alle Europee «Gli italiani dovranno scegliere tra che si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no». E sceglieranno chi fa eleggere i De Vito per cacciarli via solo quando vengono scoperti dai magistrati?

Pino Valle

Lettera 7

Caro Dago, ma per la nebbia della guerra avevamo bisogno di due bistecconi della Navy Seal? Forse Sir Basil Henry Liddell Hart (Parigi 1895–Londra 1970) era troppo datato? Il tuo europeo, banalmente,

Gente Deborgata

Lettera 8

ROCCO TANICA

Caro Dago, Rocco Tanica mette il dito nel cu... ops, nella piaga di alcune delle tante cazzate contemporanee: la questione gender e quella del Me Too. Ma c'è una cosa che sfugge all'ottimo Tanica: oggi, con le decine di categorie sessuali riconosciute, un ristorante di 150 mq deve averne almeno 400 di toilette (o bagni o cessi o latrine che dir si voglia) ben differenziate. Hai visto mai che qualcuno si senta a disagio mentre piscia o si lava le vani (possibilmente in questo ordine consequenziale) in un luogo che ritiene inappropriato alla sessualità che vive in quel momento?

[Il Gatto Giacomino]

il cardinale krajewski a pranzo nel centro di accoglienza di rocca di papa

Lettera 9

Caro Roberto, il cardinale Konrad Krajewski è partito da Lódz (Polonia), per insegnare a noi romani che chi paga affitti, bollette e tasse è un emerito stronzo.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, siccome l'elemosiniere del Papa non è un addetto dell'azienda che fornisce il servizio, riattivando la corrente elettrica nello stabile occupato abusivamente dai migranti a Roma ha commesso un reato. E quindi ci si aspetta che la magistratura apra un fascicolo a suo carico, anche per rispetto dei cittadini onesti che la bolletta la pagano. Se si vuole aiutare chi è in difficoltà ci sono i metodi legali, tipo saldare le bollette arretrate così da consentire la riattivazione del servizio. Che la Chiesa guidata dal Papa moralista ricorra a metodi fuorilegge, lascia basiti e stupefatti.

Maxi

Lettera 11

Konrad Krajewski

Caro Dago, com'è che dopo gli scudetti vinti in serie dall'ultimo allenatore alla Juve non sono Allegri?

B.Ton

Lettera 12

Caro Dago, il cardinale che ha rotto i sigilli al contatore, per ripristinare la luce agli abitanti di un palazzo occupato, ha commesso due infrazioni che sono passibili di denuncia anche penale. Se per caso l’avessi fatto sul mio contatore, la denuncia sarebbe immediatamente partita e probabilmente, se non avessi avuto un buon avvocato, sarei potuto stare al fresco. Come al solito nel nostro paese vige il motto: “due pesi e due misure”.

Annibale Antonelli

Lettera 13

Farinetti dice che "Il gesto di quel cardinale ad esempio è un grandissimo gesto di buon esempio". No, non lo è. Lo sarebbe stato se PRIMA avesse pagato tutte le bollette.Di solito pagate le bollette, il gestore dei servizi ricollega le utenze in poche ore.

MONSIGNOR KRAJEWSKI E MADRE RAGAZZE ROM MORTE A ROME

Ricordiamogli inoltre : Vangelo secondo Matteo 22,21, Vangelo secondo Marco 12,17 Vangelo secondo Luca 20,25.

Un caro saluto

Masti Cazzi

Lettera 14

Caro dago, l'imprenditore Oscar Farinetti si è dichiarato entusiasta, in nome della pietà, del gesto dell'elemosiniere del papa, che ha riallacciato l'elettricità a degli occupanti che non pagavano la bolletta. Vuol dire che d'ora in avanti le famiglie bisognose, in nome della pietà, potranno entrare nei suoi Eataly e portarsi via il cibo senza pagare? Federico Barbarossa

naike rivelli

Lettera 15

Caro Dago, Rai, Zingaretti: "Su Fazio censura contro la libertà di espressione". È un'opinione alquanto buffa, visto che il primo a censurare è il conduttore che al 99% invita persone di sinistra.

Lucio Breve

Lettera 16

Ciao Dago, circa lo scatto di Naike Rivelli, l'unica cosa scioccante è l'ignoranza dello scribacchino del Giornale che, con lo stile tipico da giornaletto parrocchiale, confonde la Basilica di San Pietro con la Cappella Sistina che, fra le altre cose, non ha cupole! Studiare no, eh?

Johnkoenig

Lettera 17

Dago, in fondo i negazionisti terrapiattisti che fanno risalire a certi poteri oscuri la realtà che conosciamo, cominciano ad essere quasi simpatici, Sono più o meno sulla stessa lunghezza d' onda di coloro che credono fermamente che l italica calciopoli sia stata creata a tavolino, da certi poteri che insidiavano la trasparenza di arbitri, designatori e scommettitori vari. Avanti così e come dice la canzone, terza stella a destra sempre dritti e si arriva all'isola che non c'è.

nicola zingaretti foto di bacco

Saluti - peprig

Lettera 18

Caro Dago, Stati Uniti. Per protestare contro la nuova legge sull'aborto in Georgia, l'attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano propone "lo sciopero del sesso". Una nuova Asia Argento. Siccome fa cilecca al cinema cerca di attirare l'attenzione con altri argomenti. Si trovi un lavoro!

A.Reale

Lettera 19

Caro Dago, Marco Travaglio: «La canna del gas. "Non vorrei che ci fossero colleghi parlamentari che frequentano questi cannabis shop" (Salvini, 8.5). Tranquillo, Matteo, quelli tirano direttamente di coca». Se lo dice lui che conosce tanto bene i 5 Stelle...

Jack