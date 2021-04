POSTA! - CARO DAGO, CE L'ABBIAMO FATTA! SIAMO ARRIVATI "UNO", COME DICEVANO I CICLISTI DI UNA VOLTA. SECONDO FRANCE PRESSE, IN EUROPA CI SONO STATI OLTRE UN MILIONE DI MORTI DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA DI COVID. STIAMO DAVANTI AD AMERICA LATINA E NORD AMERICA. PENSAVANO DI FREGARCI E INVECE NOSSIGNORI, IL VECCHIO CONTINENTE REGGE E NON SI FA SUPERARE DA NESSUNO!

IL SOFAGATE VISTO DA OSHO

Caro Dago, Sofagate, Ursula von der Leyen a Michel: "Mai più situazioni simili". La prossima volta manderà Charles da solo?

Sandro Celi

Caro Dago, da Pd ok a primarie per Roma, Calenda: "Nostre strade ora si separano". Lui continuerà da solo per il sentierino di montagna invaso dalle erbacce?

Fabrizio Mayer

morgan asia argento

Caro Dago, Usa, Di Maio incontra il segretario di Stato Blinken: convergenza su Libia e vaccini. Cioè il nostro ministro degli Esteri si è detto d'accordo che Biden tenga per sé vaccini che l'Ue ha già pagato?

La Lega dei Giusti

Dagovski,

La notizia non sarebbe Morgan in coppia con Asia Argento, ma con Fabrizio Corona.

Aigor

Caro Dago,

luigi di maio anthony blinken

potresti spiegarmi perché Giggino quando parla con interlocutori americani indossa la mascherina mentre quando è intervistato dal corrispondente Rai la toglie? Forse per dimostrare che non ha baffi?

Ciao

Luciano Venturini Autieri

Caro Dago, Minneapolis, afroamericano ucciso: "La poliziotta che ha sparato ha confuso pistola con taser". Plausibile. Avesse detto che pensava di avere in mano l'arricciacapelli non le avremmo creduto.

Claudio Coretti

vaccino astrazeneca

Caro Dago, Asia Argento e Morgan si rimettono assieme? Normale. Se ti piace litigare è meglio scegliere un partner con cui hai fatto tanta pratica.

Arty

Caro Dago,

se le vaccinazioni in Italia fossero tutte con AstraZeneca provocherebbero 130 morti:

50 per effetti collaterali (1 / milione)

80 per incidenti d'auto per recarsi alla vaccinazione (2 dosi, distanza media 10 km, 2 miliardi di km percorsi, 1 incidente mortale ogni 25 milioni di km)

ASTRAZENECA

Quindi, se volete limitare i rischi della vaccinazione, scegliete il vaccino più vicino... o andate in treno!

Simon

Caro Dago, Francia, l''80 per cento dei vigneti colpito da un'ondata di gelo senza precedenti che compromette l'annata e provocherà una catastrofe economica nel settore agricolo. Ma i cari cugini francesi ricordano cosa c'era scritto nell'accordo sul Climate Exchange firmato a Parigi? Caldo, caldo è ancora caldo. Ecco quel che succede a seguire chi, come Barack Obama e gli imprenditori della Green Economy interessati solo al profitto, diffonde fandonie sul clima.

F.T.

barack obama ospite a che tempo che fa 4

Buongiorno Dagospia,

ho letto stamani l'articolo del quotidiano la Stampa, apparso sul vostro sito, in cui il ministro (la M volutamente minuscola) Franceschini “...VA IN PRESSING PER LA RIAPERTURA DI CINEMA E TEATRI..." come se questo signore avesse realizzato un "coup de théâtre”. Per favore, non prendiamo in giro la gente !! Egli sta realizzando ora, con deplorevole ritardo, il proprio compitino.

dario franceschini

Ormai pressato da mesi dalle varie organizzazioni di settore e dopo che gli altri paesi europei hanno affrontato il problema con piglio più deciso, il "nostro" ha capito che ormai, non avrebbe più potuto procrastinare l'argomento che sta strozzando migliaia di esercenti e si è deciso a muoversi ( alleluia!).

Ormai è cosa nota che, nonostante lo si neghi, il dipartimento dello Spettacolo e l'imprenditoria privata legata al settore è da sempre il "figlio illegittimo"del Ministero della Cultura e purtroppo qualsiasi iniziativa a favore della succitata categoria viene valutata ed intrapresa con i tempi che contraddistinguono il nostro paese a dispetto del resto d’Europa.

persone vestite come i medici della peste a venezia

Come consuetudine il nostro paese e l’Europa viaggiano a velocità distinte, mentre l’Europa viaggia come un Frecciarossa, noi ci muoviamo come un “interregionale" che ferma a tutte le stazioni. Con “viva e vibrante attesa” aspettiamo di conoscere ciò che gli organi competenti “partoriranno”, nel frattempo è quanto meno doveroso ricordare loro tutti gli operatori e le aziende che , dall’inizio della pandemia, hanno chiuso o stanno chiudendo e dedicare un pensiero .

Un cordiale saluto.

-Albo di Mandrake-.

GABRIEL ZUCHTRIEGEL E DARIO FRANCESCHINI

Caro Dago, ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati "Uno", come dicevano i ciclisti di una volta. Secondo France Presse, in Europa ci sono stati oltre un milione di morti dall'inizio dell'epidemia di Covid. Stiamo davanti ad America Latina e Nord America. Pensavano di fregarci e invece nossignori, il Vecchio Continente regge e non si fa superare da nessuno.

Federico

Dago, mi dispiace per la disperata mamma del piccolo Mauro Romano, ma Mohammed Al Habtoor non è il suo bambino scomparso! Non capisco come può pensarlo: non tornano le date e soprattutto non ci sono somiglianze fisiche tra quel bambino biondo scomparso da quasi 50 anni e questo sceicco coi capelli corvini e i tipici lineamenti mediorientali.

Mohammed Al Habtoor Manuela Arcuri

Certo, posso capire la disperazione di una madre a cui è stato rapito il figlio, per cui posso anche comprenderlo che lei lo veda dovunque, però chi le sta vicino dovrebbe farla ragionare. Lo sceicco non vuole fare l'esame del DNA e io gli do ragione, al suo posto nemmeno io avrei dato la mia disponibilità, perché sarebbe comunque stato un segno di non fiducia verso i suoi genitori. Se tu sai che sei il figlio di tuo padre e tua madre, non ti presti a un esame del DNA per un caso del genere. Io, lo ripeto, non avrei collaborato al posto dello sceicco.

Spero che i famigliari di questa donna riescano a farla ragionare. Non ci sono somiglianze tra questo sceicco e il piccolo Mauro!

mauro romano 2

E mi pare che le stesse autorità giudiziarie siano della mia stessa opinione, visto che indagano per sequestro e omicidio, non quindi solo per rapimento. Spero che chi ha sequestrato questo bambino quasi 50 anni fa, provi un po' di compassione per questa povera madre.

Tu, rapitore, se mi stai leggendo, sappi che presto sarai dinanzi a Dio e lì non potrai scappare dalle tue colpe: pentiti, confessa e fai trovare quello che ancora resta del piccolo Mauro. Questa è l'unica e ultima tua chance per provare il tuo pentimento difronte a Dio e agli uomini. Pentiti: subirai una condanna meno dura!

mauro romano 1

Francesco Polidori

Dagosapiens: “Basta con i sospetti e le accuse, gli insegnanti devono rispettare la nostra dignità”. Gli studenti protestano indignati contro i docenti che in “dad" li interrogano cercando di assicurarsi che abbiano effettivamente studiato.

Ma da che mondo e mondo buona parte degli studenti ha sempre cercato di fregare l’insegnante! Chi di noi, interrogati in tempi non “dad”, in caso di bisogno non sbirciava verso le bocche dei compagni che cercavano di suggerire qualcosa?

I più furbacchioni, per sicurezza, venivano fatti girare verso il muro, o messi dietro alla lavagna. E nessuno si indignava; anzi, quegli insegnanti venivano rispettati e sì, anche temuti, proprio perché meno gonzi.

ROBERTO SPERANZA DARIO FRANCESCHINI

Vittorio Profmicagonzo ExInFeltrito

Vaccini Lazio servizio prenotazioni. Faccio presente e vi prego di fare un servizio sul fatto che il tanto decantato sito Regione Lazio per prenotazione vaccino, non funzioni proprio oggi. Inoltre è da 15 giorni che non ci si può prenotare per altri vaccini che non siano astraZeneca.

Hanno inserito nuove annualità ma le disponibilità non vengono aggiornate. La piantina del sito dà disponibilità solo per il 20-30% dei centri. Quelli con Pfizer sono Rossi da 10 giorni. E questa è la decantata funzionalità del Lazio? I 500.000 vaccinati al giorno sono un miraggio e pure i 100.000. Ma perché vendono fumo e devono illudere le persone?! Se non hanno vaccini lo dicano! Questo è solo un imbroglio!

Grazie

d'urso nicola zingaretti

Francesco Serri

Caro Dago, Draghi starebbe cercando il modo per convincere il titolare della Salute Roberto Speranza ad accettare un nuovo incarico prima di tramutarsi in un problema per la stessa tenuta della maggioranza. "Draghi 1" o "Draghi 2"? Soltanto qualche giorno fa aveva detto a Salvini che il titolare della Salute lo aveva scelto lui perché lo stimava. A Palazzo Chigi abbiamo un premier dalla doppia personalità?

Simon Gorky

Caro Dago,

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE

se il novello Richelieu di reimportazione della politica Italiana ha deciso di demandare agli iscritti e tesserati le scelte strategiche del PD, è altamente probabile che, nostalgico delle onorificenze dell'amata Francia e comprensibilmente infastidito dai miasmi della politica Italiana, nei quali va detto non si è mai mosso in modo fulminante, abbia deciso di farsi dimettere in tempi brevi. Una tattica come un'altra......

SDM

ciao dago,

MARIO DRAGHI

la storia infine si ripete... però diversa. pare ieri, era il 1911, quando l'italia spezzò le ormai deboli reni al sultano e iniziò la complicata avventura libica... e ora, solo cent'anni dopo, la turchia risultanizzata torna sul luogo del delitto e chiede di riprendersi il suo... ma a parte le parole dure ed eleganti di draghi, con l'eventualità cazzuta e tosta (e pure pericolosa) di essere tornati lo strumento privilegiato della politica americana nel mediterraneo (ma davero davero? con di maio diplomatico d'élite?), ho paura che la lotta stavolta sia più dura.

Con la turchia bellicosa di oggi, potremmo soccombere a backgammon ma tenere bene a scopone e tresette... ma guerra vera no grazie... in poche ore avremmo i giannizzeri a palermo...

AL SERRAJ ERDOGAN

Caro Dago, "Una studentessa obbligata a sostenere l'interrogazione con gli occhi coperti da una sciarpa, perché sospettata di copiare...". Beh, anche Laura Berlinghieri de La Stampa deve aver usato qualche espediente per farsi promuovere a scuola. "Copiare" si dice di uno scritto, durante un'interrogazione orale al massimo si possono leggere degli appunti.

A.S.

enrico letta giuseppe conte

Caro Dago, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricevuto a Washington dal segretario di Stato Anthony Blinken. America first. Forse voleva ringraziarlo di persona per le tante Coca-Cola che è riuscito a piazzare al San Paolo di Napoli quando faceva il bibitaro?

E.Moro

Caro Dago, adesso che Joe Biden ha preso il posto di Donald Trump alla Casa Bianca, quando la polizia ammazza un afroamericano non si può più farla passare per razzista e fascista. Bisogna in qualche modo giustificare l'accaduto. Magari arrampicandosi sugli specchi come sta succedendo per il ragazzo ucciso vicino a Minneapolis. Secondo la versione ufficiale l'agente che ha sparato avrebbe scambiato la pistola per il taser. Ma certo! È come quando uno mette incinta la moglie di un altro: "L'ho scambiata per la mia fidanzata!".

Greg

JOHNSON&JOHNSON

Caro Dago,

in questo momento il PD, avendo acutamente individuato la priorità, si sta impegnando nella sua battaglia per le quote rosa a prescindere. Siccome qualche retrogrado obbietta che le cariche istituzionali dovrebbero seguire il merito e non il sesso, sono costretto a dire che questa volta il PD ha ragione: vista la levatura media della componente maschile, perché mai dovremmo pretendere competenza dalla componente femminile?

Mikkke

JOHNSON&JOHNSON

Caro Dago, secondo il New York Times gli Stati Uniti avrebbero chiesto una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni fenomeni di coagulazione. Essa è legata a sei casi di sviluppo di una malattia rara nelle due settimane successive all'inoculazione. Bella questa. Proprio adesso che arriverà anche da noi. Ci trattano come il terzo mondo, mandandoci gli scarti, quello che loro non utilizzano. Ringraziamo il grande amico dell'Europa Joe Biden!

Ugo Pinzani

joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one

Caro Dago, Usa, ai tempi di Donald Trump presidente per uccidere un nero la polizia impiegava ben 9 minuti, tenendogli un ginocchio premuto sul collo mentre il poveretto era disteso per terra ammanettato. Ora con Joe Biden alla Casa Bianca è cambiato tutto. Si sono efficientati i tempi e per l'«esecuzione» bastano pochi secondi: un colpo di pistola e via. Così infatti è stato ucciso da una poliziotta un 22enne nero nei giorni scorsi vicino Minneapolis. E allora perché i Black Lives Matter continuano a protestare?

Fritz

YULIA TSVETKOVA 3

Caro Dago, coronavirus, il ministro Franceschini al Cts: "Il settore dello spettacolo non ce la fa più". Troppa concorrenza dall'indegno spettacolo di chi ci governa?

Bibi

Caro Dago, un'artista russa, Yulia Tsvetkova, è finita sotto processo con l'accusa di aver diffuso materiale pornografico dopo aver condiviso online alcuni disegni raffiguranti nudi femminili. Briccona! Adesso condivida anche il disegno di un bel pisellone così almeno potrà sostenere di aver rispettato la parità di genere.

DISEGNI INCRIMINATI TSVETKOVA 5

Scottie

Caro Dago, il corrispondente Rai dagli Usa, Antonio Di Bella, intervista il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che è appena stato ricevuto da Anthony Blinken e definisce John Kerry, presente all'incontro, "lo zar del clima". Strano, pensavamo fosse "lo zar del jet privato".

Daniele Krumitz

Caro Dago, Egitto, la fidanzata incontra Patrick Zaki in carcere: "Ha perso le speranze. Ha detto che sta cercando di adattarsi a stare in prigione". Ottimo. Ha applicato ciò che i suoi amici di sinistra consigliano sempre a chi finisce nei guai con la giustizia: bisogna difendersi "nel processo" e non "dal processo". Ora lui si difende "in prigione" e non "dalla prigione". Bravo.

donald trump

Frankie

Caro Dago,

Che tu sappia, lo svarione fatto da Virginia Raggi che ha scambiato l’arena di Nimes per il Colosseo è opera sua o è stata “aiutata” a sbagliare da qualche “amico” che la vorrebbe fuori dalla prossima competizione per il Campidoglio?

Pietro Volpi

Maison Valentino autoritratto del fotografo e modello Michael Bailey-Gates

Ma come ti permetti demonio incarnato di chiamare bigotti le persone che aborrono le perversioni tue e dei criminali del Valentino che fanno vomitare e basta. Siamo stufi di subire offese angherie ghettizzazioni da parte di gente che consideriamo pervertiti secondo la nostra morale !

Vogliamo essere liberi di vergognarci di voi ora e sempre !! Spero che sia giunto il momento di ribellarsi a questo ordine tirannico che vuole metterci alla gogna !

Basta con le vostre porcherie

Ribelliamoci a questi personaggi sozzi dentro che infangano tutto !

Caro Dago,

e se il SOFAGATE, visto l'indebolimento della Merkel, madrina della evanescente ed inconcludente (persona giusta al posto giusto) Ursula, fosse stato ordito e preparato nelle segrete della disUnione Europea?

Suvvia il cerimoniale prepara queste cosa mesi prima e nessuno degli strapagati funzionari del nulla ha avuto da obiettare???

donald trump

In più si è avuto un ottimo casus foederis nei confronti del maramaldo Ottomano.

Viene in mente un comportamento abile....insomma da "draghi" della diplomazia.

SDM

Mi tirano per i capelli i miei quattro lettori. Questi buzzurri, questi bigotti, questi medievali che vogliono che scriva. Ancora una volta mi turo il naso alla Montanelli - in effetti qui il fetore è quasi sempre insopportabile - mi faccio forza e li accontento, a meno che l'amico fritz, tatuato a 73 anni, non mi seghi come fa spesso e volentieri, alla faccia della sua decantata visione democratica della società.

Uno che sputa su Putin e sui vaccini e poi corre a farseli, come i porci tedeschi che ogni giorno dimostrano di essere quello che sono sempre stati: dei cazzoni che pensano solo a se stessi e a rompere le palle alle altre nazioni. Dunque, al sodo.

don riccardo ceccobelli

Mi hanno riferito che nella verde Umbria - sempre rossa rimane, anche se ha virato per disperazione nelle ultime regionali - un tale parroco ha pensato di dichiarare al mondo, urbi et orbi, che lui si è innamorato. Che caro, che dolce, che meraviglia! Speriamo sia almeno una donna, ma non si mai di questi tempi.

Ebbene, questo cuore infranto che reggeva la parrocchia del tal paese da sei anni (Ansa dixit) non ha più resistito e di fronte alle prospettive di un grande amore (magari tra qualche anno si separa, visto l'andamento dei matrimoni di oggi) ha pensato bene di dare la notizia al mondo durante una funzione religiosa, tramite il suo portavoce nella figura del Vescovo locale, così comprensivo, amorevole, aperto al nuovo che mi commuove solo al pensarlo.

don riccardo ceccobelli

La notizia è di quelle che ingolosiscono la stampa italiota, fa fremere le nostre donnette di oggi, tutte femministe, liberali, parità di genere e di gusti sessuali (non tutte grazie a Dio) e allora ecco l'Ansa che ci ricama sopra, Ci fa un pezzo lungo che non finisce mai, ma la conosciamo l'Ansa è fatta così. Cerca lo scoop, mica la verità dei fatti (dice di cercarla, ma quando le fa comodo).

E allora ne esce un ritratto meraviglioso di questo parroco di 42 anni, un amicone, uno che aiuta la gente, un vero sacerdote moderno, mica come quelli str... di una volta come il Cardinale cinese Zen, o il tale Viganò, o Robert Sarah... No, per l'Ansa e tutti gli ansiosi di oggi è lui il modello da seguire, da incensare e da amare, Questo è un vero prete moderno, come si deve, E che ca....

don riccardo ceccobelli

E invece per me e per noi poveri arretrati questo prete ci fa piangere, ci da un grande dispiacere, tradisce il suo voto... Dante, visto che tutti lo citano a c..., e magari non lo hanno mai letto (D'Agostino, anche tu?) schiaffa i traditori nel più profondo dell'inferno. Per chi crede (ovviamente nessuno è perfetto) però questa scelta invece fa male, molto male. Altro che ! Scommetto che anche Gesù Cristo la pensi cosi!

Luciano