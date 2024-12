POSTA - CARO DAGO, CHE I TASSINARI SIANO ALLERGICI AL POS, E ALLE TASSE, È FATTO NOTO, MA ANCHE GLI NCC SONO STATI “CONTAGIATI”! OGGI HO CONTATTATO VIA MAIL UNA SOCIETÀ DI ROMA PER PRENOTARE UN TRASPORTO DAL CENTRO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO. SENZA IL MINIMO PUDORE MI HANNO OFFERTO UNO SCONTO DI 5 EURO IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI (50 EURO) RISPETTO A QUELLO CON CARTA (55 EURO). QUALE POTRÀ MAI ESSERE LA RAGIONE DI QUESTA DIFFERENZA DI PREZZO? VOGLIONO IL CASH PER NON FARE FATTURA?

UN AUTISTA DI NCC

cronache da un’Italia furbetta: che i tassinari siano allergici al pos, e alle tasse, è un fatto noto. Ciò che non si sa è che anche gli Ncc sono stati “contagiati”. Oggi ho contattato via mail una società di NCC di Roma, per chiedere un trasporto dal centro città all’aeroporto di Fiumicino. Senza il minimo pudore mi hanno offerto uno sconto di 5 euro in caso di pagamento in contanti (50 euro) rispetto a quello con bancomat (55 euro).

Quale potrà mai essere la ragione di questa differenza di prezzo, mi chiedo? Forse la ditta si intasca il pagamento cash senza far risultare il viaggio in questione? Se durante il tragitto avessimo fatto un incidente cosa sarebbe successo?

Geronimo Grani

Caro Dago, Cremona, topi in classe: duecento alunni a casa. I roditori non hanno diritto all'istruzione?

Scottie

Caro Dago, Lavrov, intervistato da Carlson: "Usa e alleati prendano sul serio l'uso del nuovo missile". Come si fa a essere seri finché c'è Biden alla Casa Bianca?

Neal Caffrey

Caro Dago, Macron in tv annuncia: "Il nome del nuovo premier nei prossimi giorni. Ma resto fino alla fine". Vuole riservarsi il privilegio di riuscire ad ancorare per bene la Francia al fondo?

M.H.

Caro Dago, inutile chiudere gli occhi, il mondo si deve preparare ad un imminente conflitto mondiale, dopo il sanguinario Putin che ha invaso prima la Crimea poi l'Ucraina e ogni giorno minaccia l'occidente, il suo complice Xi Jinping minaccia di invasione Taiwan e aggredisce navi delle Filippine, sullo sfondo la corea del nord inquietante. Da questi sinistri segnali c'è solo da aspettarsi che da un momento all'altro scatti l'allarme rosso.

FB

Caro Dago, Macron ha detto che resta fino a fine mandato: non vuole saperne di utilizzare l'intelligenza artificiale!

Pikappa

Caro Dago, Festival di Sanremo, Tar della Liguria: illegittimo l'affidamento diretto alla Rai, dal 2026 si dovrà procedere a una gara pubblica. Quindi oltre a "Sanremo" e "Sanremo giovani", saremo molestati anche per sapere a chi debba essere affidato?

SL

I social, coscientemente o meno, dove ognuno scrive di tutto, insulti compresi, sono stati il cavallo di troia per scardinare l'ordine sociale. Oggigiorno, molti credono di poter fare come gli pare, aggredire fisicamente, insultare virtualmente, condizionare, non rispettare nessuna regola, tanto nessuno gli presenterà mai il conto. Creando seri problemi al vivere corretto della società. Divide et impera, a vantaggio di chi?

MP

Caro Dago, Elkann è un uomo fortunato. Comprando "Repubblica" s'è preso anche Schlein e Landini che ora per Stellantis protestano "malvolentieri"...

A.Reale

"Il 57,4% degli italiani si sente minacciato da chi vuole radicare nel nostro Paese regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita italiano consolidato, come ad esempio la separazione di uomini e donne negli spazi pubblici o il velo integrale islamico"

A me preoccupa il 42,6% rimanente che ancora non ha capito che una buona metà dei "nuovi italiani" sarebbe felicissimo anche di vietare prosciutti e vini, imporre la sharia, riportare le relazioni sociali al modello clan tribale, viaggiare col coltello in tasca, donne zitte mute e bastonate.

Il 42,6% che confonde il multiculturalismo col calpestare le regole, l'accoglienza con l'abbruttimento sociale.

Quando i nostri antenati sono emigrati nelle Americhe o in nord Europa sono andati verso modelli culturali affini e pur a caro prezzo si sono amalgamati con la società locale mantenendo peculiarità che ricordano la loro origine.

I "nuovi italiani" provengono da modelli culturali alieni e banalmente in buona parte - vedi Francia - non hanno interesse ad adeguarsi, anzi, sarebbero felici di adeguarci. E qualche genio certificato progressista è felice di questo. Mha.

Ossequi

A.Francesco

La prima: la Germania è in recessione e i governi cascano perché c'è la crisi ma non sforano il debito e non sbloccano la paccata (cit) di soldi che avrebbero in saccoccia. Ma sarà vero? perché da noi stanno sempre ben attenti a non far troppa pubblicità negativa alla Germania... ma mi ricordo di un po' di vicende poco chiare.

E quindi.... non è che questi tedeschi i soldi non è che non vogliono, ma non li possono spendere, perché ste casse piene di soldi... alla fine esce fuori non erano piene manco pe' gnente? Magari Milenona Gabanelli de noantri riesce a spiegarcelo con qualche slide?

La seconda

Mandare il video dello stupro alla nonna della violentata te lo puoi permettere, al massimo, se sei Keith Richard, no il brasiliano. Che marcisca in galera quell'insulso figuro, quand'è che abbiamo cominciato a far arricchire 'sta gente qua?

Salut'

WBBB