Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, ma se Biden vuole un mondo più giusto perché oltre a liberalizzare I brevetti dei vaccini non rinuncia anche al potere di veto all'Onu?

Gaetano Lulli

Lettera 2

Caro Dago, Chiara Ferragni vuol vendere ai suoi followers una borsa da mare in plastica trasparente per la modica cifra di 175 euro. E probabilmente ci riuscirà. Qualcuno trovi un bravo psichiatra per questi folli-wers!

Lettera 3

Caro Dago, Javier Zanetti su José Mourinho: «Mou si "traveste" da secondo padre per ottenere la fiducia dei suoi uomini». "Secondo padre"... "travestito"?! Non sarà mica anche l'inventore delle famiglie arcobaleno?

Lettera 4

Caro Dago, Superbonus 110%, nel mio condominio, purtroppo, la maggioranza ha votato a favore. Rivestiremo l'edificio col cosiddetto "cappotto termico".

Poi tra qualche anno, grazie al Global Warming, invece che spendere per riscaldare saremo costretti a spendere per raffreddare: aria condizionata per tutti, se si vorrà evitare di morire cotti. Sempreché non si pensi che il "cappotto termico" trattenga il caldo quando le temperature esterne sono basse e lo mandi in vacanza quando sono alte.

Lettera 5

Dago darling, parrebbe che siano tornati i tempi in cui bisognava andare a Chiasso (come diceva il compianto Arbasino) per cose, notizie, film, ecc. irreperibili in Italia. Ieri la notizia che un poliziotto francese é stato ucciso ("one more time") con arma da fuoco (forse da un pusher, o dealer come dicono in Francia) é stata messa sotto il tappeto dal MinCulPop italiano.

Forse per rispetto al Vaticano, dato che la tragedia é avvenuta ad Avignone, che per quasi un secolo fu sede papale. S.E.& O. gli unici media in italiano che hanno dato la notizia sono stati appunto quelli ticinesi (Confederazione elvetica). Il terribile Ventennio storico é finito quasi un secolo fa, ma le "buone" abitudini rimangono. Ossequi

Lettera 6

Caro Dago,

ottima idea quella di espropriare le case farmaceutiche dei brevetti, così poi tra cinque o dieci anni, alla prossima influenza gagliarda che ci manderà a carte quarantotto, gli Stati Uniti a quelle case farmaceutiche i vaccini glieli faranno fare a calci in culo o li faranno fare al Pentagono, mentre l'efficiente Europa e l'efficientissima Italia provvederanno con avemarie e paternostri.

Saluti

Lettera 6

Caro Dago, Save the Children: "Nell'anno del Covid in Italia 96mila mamme hanno perso il lavoro". Mamme? Ma non si era stabilito che bisogna dire "genitore 1" e "genitore 2"? Tra i privilegi delle Ong c'è anche quello di poter discriminare i gay?

Lettera 7

Caro Dago, Giuseppi Conte contro Davide Casaleggio: "per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l' unico e legittimo titolare". Al grande giurista di Volturara Appula sfugge un piccolo dettaglio: che non si sa chi sia il "titolare" del Movimento.

Lui no, visto che non è nemmeno iscritto; Crimi no, è scaduto da tempo immemorabile; Grillo neppure, è solo il garante (qualsiasi cosa significhi). E allora Casaleggio a chi dovrebbe consegnarli, questi benedetti dati?

Lettera 8

Caro Dago, Iran, Biden pronto a scongelare fondi per 1 miliardo di dollari. Barack Obama ordina, "Sleepy Joe" esegue. Gli Ayatollah possono far festa: negli Usa sono tornati i Dem(enti)!

Lettera 9

Caro Dago,

sono stato più e più volte nei paesi sudamericani andini o del Pacifico, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia. Ti posso assicurare che il grado di civiltà e moralità è elevatissimo e generalizzato, e lo sviluppo, da parte di tutti questi paesi, negli ultimi anni è stato a dir poso straordinario.

I servizi sono spesso eccellenti, con soluzioni, di ogni tipo, sempre sorprendentemente innovative. Sulla metro di Medellìn, sempre affollatissima, non senti volare una mosca, come neanche in Svizzera. E niente cartacce in giro e tutto quello che invece contraddistingue il nostro caro Belpaese (!).

Noi e gli ex grandi del sudamerica, Brasile e Argentina, dove il degrado e lo scadimento, altrettanto generalizzato e velocissimo, pare irrefrenabile. Questi 2 assieme ad Italia e Grecia sono i 4 paesi che io chiamo No-Hope-Lands.

C'entrerà qualcosa il fatto che siano tutti e 3 così collegati, legati a questo sciagurato paese di merda, a differenza, per l'appunto, per restare in America Latina, a quelli del Pacifico, dove gli italiani, cioè gli emigranti italiani, sono praticamente inesistenti.

In ultimo, sorvolo sul Venezuela, dove la comunità italiana è numerosissima, e fino a poco tempo fa, prosperosa, ma, come spesso accade, o totalmente dormiente o super corrotta.

Saluti

Lettera 10

Caro Dago, Usa, ragazza spara in una scuola media in Idaho: tre feriti. Forse voleva portarsi avanti col lavoro prima che Biden renda più difficile la possibilità di acquistare armi?

Lettera 11

Dagovski,

Debora Serracchiani: “la politica si è presa tutto di me”.

Beh, pure lei non è rimasta a mani vuote.

Lettera 12

Caro Dago, la Cina ha affermato che il rischio di danni sulla Terra dalla ricaduta del suo razzo lanciato il 29 aprile per inviare nello spazio il primo modulo della stazione spaziale orbitante "è estremamente basso". Ma certo. Come quello di quel nuovo virus comparso improvvisamente tra fine 2019 e inizio 2020?

Lettera 13

Caro Dago,

i primati morali cadono come foglie in autunno: la sinistra ha cavalcato l'onda moralista grazie all'antifascismo e ai migranti annegati, i magistrati grazie a Falcone/Borsellino e a manipulite, la verità è che si trattava di pochi valorosi uomini, mentre chi se ne è intestato i meriti, godendo di stima immeritata per decenni, ha agito solo al fine di ottenere quello che voglio tutti, il potere.

Cadono i miti. L'ultimo, quello della magistratura al di sopra dei comuni mortali...starring Davigo

Dunque...medaglie al valore, solo ai veri caduti, per tutti gli altri, adesso, un bel bagno di umiltà e si ricordassero di essere appunto solo funzionari statali ben pagati, al servizio dei cittadini.

Basta coi giudici scrocconi, affiliati a strane logge, politicizzati ( ovviamente ai corrotti) e a carriere ottenute grazie alle "correnti": come si può invocare la meritocrazia, quando dall'alto sono i primi a spartirsi le poltrone in uno squallido mercanteggio degno di altri sodalizi ?

La riforma del CSM e delle carriere dei magistrati è una priorità per la democrazia.

saluti

Lettera 14

Caro Dago,ormai I'Inimitabile,

Ho letto con estremo interesse le dichiarazioni della modella " agender" e immediatamente dopo ho deciso di aderire al movimento dei Terrapiattisti per confrontarmi con una comunita' che discute teorie con basi piu' scientifiche.

Ti terro' aggiornato se vincero' un Nobel.

Saluti astrali

Lettera 15

Dago, ieri non c'avevo molto da fare, ne ho approfittato per andare al cinema, visto che erano pure secoli che non ci andavo per colpa del maledetto virus cinese. Nulla, io e la mia accompagnatrice abbiamo deciso che forse era il caso di andare a vedere "Nomadland", dato che il film in questione aveva fatto incetta di Oscar e tutti i critici e i giornali ne parlavano come se fosse stato un capolavoro assoluto. Mai fatta scelta più errata in vita mia!

Dago: questo film è una boiata pazzesca! E' un film senza trama. E' un film triste. E' un film incomprensibile. E' un film che ti fa capire solo una cosa: che tutti i vari critici cinematografici, sono solo tante braccia rubate all'agricoltura! E non si offendano i contadini: so bene che la loro è una categoria di persone ben più intelligente e utile, rispetto alla cricca dei giornalai che si occupano di recensire i film!

Lettera 16

Caro Dago,

Biden vorrebbe liberalizzare i brevetti dei vaccini togliendo i diritti di sfruttamento alle società che in meno di un anno hanno fornito al mondo intero un’arma efficace per combattere il COVID-19 nella convinzione di poter avere un ritorno economico dal lavoro e dagli investimenti effettuati nella ricerca.

Se Biden riuscisse nel suo intento mi chiedo chi mai farà investimenti e sforzi per trovare in futuro un vaccino per combattere l’eventuale COVID-21 o COVID-22 etc.etc. ?

Non dimentichiamoci che nel 1932-33 l’URSS, a causa della collettivizzazione forzata dell’agricoltura come parte del primo piano quinquennale sovietico, fu colpita da una carestia che causò direttamente la morte di 3 milioni di persone in Ucraina e di 2 milioni di persone in Kazakistan.

Sono i soldi che fanno girare il mondo.

Se si toglie l’incentivo rappresentato dai soldi il mondo rischia di fermarsi.

Sarà un caso, ma in Europa la Germania, che tutti invidiano per la sua economia, ha subito dichiarato la sua contrarietà all'idea di Biden per bocca della Merkel.

Lettera 17

Caro Dago, Khamenei: "Israele è una base terroristica". In Iran, invece, è il vertice ad essere terroristico. E non si capisce come Biden abbia deciso di scongelare un miliardo di fondi a gente che fa simili affermazioni.

Lettera 18

Caro Dago, la Serracchiani su possibile candidatura Zingaretti a sindaco di Roma: "Zingaretti ha dato prova di grandi capacità amministrative. È una persona responsabile e farà tutte le valutazioni insieme al segretario". Come no. Lo ricordiamo nel 2020 mentre responsabilmente ingurgitava tramezzini e tracannava spritz partecipando alla manifestazione "Milano non si ferma per il coronavirus". Inarrivabile!

Lettera 19

Caro Dago, Russia, stava preparando un'azione di protesta per le prove della parata militare del 9 maggio (vittoria sovietica sulle truppe naziste). Fermata Veronika Nikulshina, del gruppo Pussy Riot. La butteranno nella gabbia di Alexei Navalny?

Lettera 20

Buonasera,

Credo che la proposta del Presidente dell’Inps di assegnare la prima tranche di pensione contributiva a 62 anni e la seconda tranche di retributiva a 67 a un lavoratore che vorrebbe andare in pensione dopo una vita di duri sacrifici, sia completamente ingiusto, perché è come lasciare un assetato con poca acqua dopo che quest’ultimo si è spezzato la schiena per averla raccolta dal pozzo.

Spero che, chi ha la grande responsabilità dei destini altrui, faccia una riflessione su questo e attui decisioni più eque.

Distinti saluti.

Lettera 21

caro Dago,

ma fatemi capire, se i diversamente italiani li mandiamo in quarantena allo Sheraton, allora sono soldi buttati e la rava e la fava, ma se invece gli stessi diversamente italiani dicono che hanno casa spaziosa e sufficiente alla bisogna per farsi la quarantena per i cazzi loro e a spese loro allora: " eh ma state allo Sheraton!! di che vi lamentate"!!

E basta. E è sempre tutto teatro!

Saluti

Lettera 21

Caro Dago,

a proposito di "cattivi maestri" e del ragazzo che si è incatenato al banco di scuole per protestare contro l'obbligo della mascherina, subendo persino un ricovero coatto in una struttura psichiatrica, vorrei dirti due cosette:

- eventuali tamponi obbligatori a scuola, mascherine o peggio vaccinazioni e ricoveri coatti sono contrarie alla Convenzione dei diritti del Fanciullo.

- Tali violazioni, che comportano il reato di maltrattamenti o addirittura di TORTURA, possono essere denunciate tramite lettera di DIFFIDA, tramite avvocato, coinvolgendo il dirigente scolastico, il provveditore e via via salendo in scala gerarchica fino al MIUR.

Caro Dago, cattivi maestri sto cazzo. Se lo studente procede, li rovina tutti. Così gli passa la voglia di fare i fascistelli.

PROVE DI DISTANZIAMENTO A SCUOLA IN VISTA DELLA RIAPERTURA

Lettera 22

Occorre sostenere le giovani artiste.

E io lo faccio: coraggio Adriana, prima o poi finirà questa drammatica caduta di share (siamo su 0,6).

Quando?

Quando chiuderanno la trasmissione.

Oh, quanto aveva ragione Gianchy.

Lettera 23

Caro Dago, competition is competition. Se i brevetti dei vaccini vengono regalati a tutti, la prossima volta chi si farà il mazzo e investirà soldi per trovare nel più breve tempo possibile uno scudo contro il nuovo virus? Forse Biden dovrebbe andare a lezione di "concorrenza".

Lettera 24

Caro Dago, uno studente 18enne di Fano rifiuta di indossare la mascherina in classe e si lega al banco. Interviene il 118 e lo portano via con il Tso. Un Paese sconcio. Qualcuno ha mai visto un trattamento simile riservato ai Radicali o a quelli di sinistra quando facevano e fanno cose analoghe? No. Se arrivano dall'estero possono persino speronare le motovedette della Guardia di Finanza...

Ezra Martin

Lettera 25

Caro Dago, dopo il Superbonus per le aziende, bocciato dalla Ragioneria dello Stato perché mancano le coperture, a rischio il meccanismo di cessione dei crediti anche nel caso del Superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici. Che ridere (si fa per dire)! Non è che gli italiani eseguono i lavori e poi saranno costretti a pagarsi tutto da soli?

Lettera 26

Buon giorno.

Leggendo il vostro articolo sull'assurda morte di Luana D'Orazio, in cui si parlava delle femministe scandalizzate dall'eccessiva attenzione al caso determinata, secondo loro, dalla notevole bellezza di Luana, pensavo a due cose: a quanto faccia schifo questo secolo e a quanto sia dissonante con esso. Io mi sono infatti scandalizzato per la ragione opposta: in nessun giornale ho letto quanto fosse bella.

Nessun giornale si è azzardato a ratificare la cosa più ovvia: quando si guardano le foto di Luana, si pensa immediatamente che sia bellissima. Il politically correct è la piaga del secolo. E’ morta tragicamente sul lavoro una ragazza bellissima.

La sua bellezza non aggiunge né toglie nulla alla disgrazia, ma è un fatto evidente. Ci mancava la tutela della sensibilità dei brutti (alla cui categoria potrei x altro appartenere).

Che millennio dimmerda.

Cordialmente,

Lettera 27

Caro Dago, concerto del 1 Maggio, per la Rai i Ferragnez sono diventati i Ferrogna.

Lettera 28

Dago,

cosa vuol dire essere tifoso ed ultras in genere: hanno sequestrato

altri vagoni di mascherine false made in Cina per un totale di oltre

120 ml di euro, sommando con altri sequestri. La fornitura truffa

accadeva nell' era Arcuri, ebbene c' è chi come Travaglio ne lamenta

la sostituzione con il generale Figliuolo. Che sarà la sua fede

immutabile verso una certa squadra di calcio che ha vinto sempre per

meriti solo sportivi ?

Lettera 29

Caro Dago,

Mi stai simpatico, ma per favore smettila di pubblicare stralci e indiscrezioni sul nemmeno incominciato processo Grillo. Era come quel caso della povera turista polacca stuprata in spiaggia e tempo due secondi tutti pubblicavano ogni particolare del referto medico. Con precisazioni inutili su come era stata abusata.

Penso che una vicenda così drammatica e privata come uno stupro non vada riportato su un giornale o testata web come il tuo. Vanno tutelati tutti: le presunte vittime e carnefici.

I processi si fanno in aula. Non sul web o al bar.

Non se abbia ragione questa SJ, ma sicuramente trovarsi sbattuto in faccia che abbia fatto un’orgia con tanto di precisazioni su come la eseguiva (mano, bocca, quale orifizio) è qualcosa che sarebbe dovuto rimanere privato. Figurati se stuprata.

Mi spiace, ma secondo me questa volta hai sbagliato.

Saluti senza commenti,

Lisa