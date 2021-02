POSTA! - CARO DAGO, UN CONSIGLIO, IERI HO DETTO AGLI AMICI CHE MIA MOGLIE TENDE A PARLARE TROPPO, DEVO DIMETTERMI DA MARITO? – DOPO IL DISCORSO DEL "SEDICENTE STATISTA" SUL BANCHETTO DELLE CALDARROSTE, ABBIAMO UN ALTRO "SEDICENTE STATISTA" (DB) CHE SI ESPRIME IN CUCINA, DAVANTI A PIATTI E PENTOLE. A QUANDO IL PROSSIMO STATISTA CHE FARÀ UN DISCORSO DIRETTAMENTE DAL (O SUL) CESSO?

orlando zingaretti

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

L’elettore PD è come il tifoso dell’Inter.

Abituato a soffrire.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago

GIUSEPPE CONTE – MEME

dopo il discorso del "sedicente statista" sul banchetto delle caldarroste, abbiamo un altro "sedicente statista" (DB) che si esprime in cucina, davanti a piatti e pentole. A quando il prossimo statista che farà un discorso direttamente dal (o sul) cesso ? :)

Ciao

Lorenzo B.

Lettera 3

Caro Dago, ma dopo il voto su Rousseau, favorevole a Draghi, Grillo avrà chiamato Di Battista per gridargli "Sei circondato!"?

DI BATTISTA VS DRAGHI TPI

Berto

Lettera 4

Caro Dago, governo Draghi, politici solo in ruoli minori. Usciere, ascensorista e addetto alle pulizie?

Mich

Lettera 5

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Caro Dago, Rocco Casalino svela il bullismo subìto in Germania: "Mi chiamavano Casalino formaggino". Sembra assai peggio adesso che lo chiamano "Casalino grillino"!

E.Moro

Lettera 6

Caro Dago, M5s, Di Battista: "Finita storia d'amore, convinto delle mie idee". Cuore di panna!

Elia Fumolo

Lettera 7

alfonso signorini

Ciao DAGO. ieri sera un tg. I poliziotti sono entrati per trovare tracce col luminol ! Dopo 5giorni ?... Obbligarli a vedere tutta la serie di CSI... no...??? Alex

Lettera 8

Caro Dago, Covid, variante inglese in scuola di Bollate. Erasmus?

Fritz

SERGEJ LAVROV

Lettera 9

Caro Dago, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov: "Mosca pronta a rompere con l'Ue in caso di nuove sanzioni". Russia, Cina Birmania. Joe Biden è appena arrivato alla Casa Bianca e ha già seminato zizzania in mezzo mondo. Per non parlare dell'egoismo sui vaccini!

Daniele Krumitz

Lettera 10

Caro Dago, è proprio vero che i grillini sono i "truffatori degli italiani" (De Benedetti e Paragone dixit ). Vediamo l'ultima truffa; per giustificare l'ennesima giravolta (mai con Berlusconi, mai con Draghi) vorrebbero far credere che hanno ottenuto il grandissimo obiettivo del Ministero della transizione ecologica.

GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE

Dimenticando di dire che questa struttura esiste già come dipartimento e non spiegando come mai nei loro due governi consecutivi si sono "dimenticati" di costituirlo visto che era cosi importante! Uno dei tanti misteri di questa banda maleassortita di incapaci.

Per fortuna ormai gli italiani li conoscono!

FB

Lettera 11

Caro Dago

Ho letto brevemente il tuo incipit all’articolo per l’uscita del libro di Rocco Casalino (lo ammetto, non sono riuscito a leggere tutto l’articolo) e non posso fare a meno di esorimerti un paio di considerazioni.

DI BATTISTA DRAGHI

In primo luogo definire “bullismo” se qualcuno ti prende in giro chiamandoti “Casalino formaggino” mi sembra ridicolo. Tra ragazzi, adolescenti o meno che siano, l’uso di soprannomi più o meno ridicoli c’è sempre stato. Adesso addirittura immaginare di andare ad un tv tedesca per far vedere dove il Casalino - formaggino sia arrivato (dove?) mi sembra, più che ridicolo, grottesco.

ROCCO CASALINO - IL PORTAVOCE - AUTOBIOGRAFIA

Poi il dire al padre manesco (chi di noi non ha preso un paio di santi sculsccioni dai suoi?) “devi morire” sul letto di morte, mi sembra, questo si, orrendo.

Perdina lo sfogo da vecchio retrogrado

Escamillo

Lettera 12

Caro Dago, il presidente della commissione parlamentare antimafia, il grillino Nicola Morra, è indagato dalla Procura di Cosenza per il reato di diffamazione aggravata e continuata riguardo alle frasi espresse su Jole Santelli dopo la morte della presidente della Regione Calabria.

Non pretendiamo vada a casa, come avrebbero preteso i suoi compagni di partito se si trattasse di forzista, un leghista, un piddino o un renziano. Però almeno dimettersi dalla carica che ricopre, visto che non sembra coniugarsi tanto bene con uno sotto indagine, gli farebbe fare una figura meno porca di quella che sta facendo.

NICOLA MORRA GIUSEPPE CONTE

S.d.A.

Lettera 13

Caro Dago, Covid, Usa accelerano sui vaccini: arrivano in farmacia. Con Joe Biden presidente, però, ci si aspettava arrivassero per posta.

Vic Laffer

Lettera 14

Caro Dago,

joe biden doppia mascherina

a seguito del non gradito risultato del voto sul governo Draghi espresso dalla base grillina tramite la piattaforma Rousseau. Alessandro De Battista ha piantato in asso baracca e burattini e, salvo ripensamenti, se ne è andato dai grillini sbattendo la porta. Ce la faranno mai il M5S ed il paese intero a riprendersi da una sì grave perdita?

valerio massimo manfredi 3

Pietro Volpi

Lettera 15

Caro Dago, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, rimasto intossicato dal monossido di carbonio, trasferito in Toscana perché l'unica camera iperbarica di Roma era indisponibile. Ma c'è bisogno di una consultazione su Rousseau per capire che la Capitale d'Italia con una sola camera iperbarica è fuori dal mondo?

Saro Liubich

DRAGHI DI BATTISTA

Lettera 16

Caro Dago, oggi o domani Draghi salirà al Quirinale per sciogliere la riserva. Intanto ha sciolto i 5 Stelle, usciti a pezzi dal voto su Rousseau. Thank you Mario!

Tony Gal

Lettera 17

Caro Dago, Bologna, detenuti percepivano il reddito di cittadinanza. Finiranno in carcere come promesso da Di Maio?

John Doe Junior

luigi di maiio 2

Lettera 18

Caro Dago, sostegno a Draghi, Di Maio: "M5s sceglie il coraggio e la maturità". Come no. I grillini sono così maturi che alle prossime elezioni cascheranno per terra.

Rob Perini

Lettera 19

Caro Dago, un consiglio, ieri ho detto agli amici che mia moglie tende a parlare troppo, devo dimettermi da marito?

Lettera 20

Caro Dago,

Ma se il M5S e' al governo dal 2018, perche' il ministero per la transizione ecologica non l'anno istituito prima?

GRILLO DI BATTISTA

Glinder

Lettera 21

Caro Dago, Di Battista, il Che Guevara di Roma Nord, lascia i 5 Stelle. E dove va, in Bolivia?

Piero Nuzzo

Lettera 22

Il canale World News della Bbc verrà oscurato dalle autorità di Pechino e non potrà più trasmettere in Cina. Lo ha annunciato il canale di stato cinese Cgtn, riferendo che la decisione è stata presa dall'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive (Nrta) che ha accusato la Bbc di avere trasmesso dei servizi sulla Cina che violano i principi di verità e imparzialità del giornalismo. Anche la Cina, come i “democratici”, combatte le “fake news”.

Alla BBC sono evidentemente negazionisti.

grillo di battista ALESSANDRO DI BATTISTA BEPPE GRILLO