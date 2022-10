POSTA! - CARO DAGO, ECOBONUS, DA DOMANI RIPARTONO GLI INCENTIVI PER MOTO E BICI ELETTRICHE. CITTÀ AL BUIO PER RISPARMIARE SOLDI ED ENERGIA, MA TRAFFICATE DA VEICOLI ELETTRICI. QUANDO SI DICE "PERSONE INTELLIGENTI" – VICE PRESIDENZE CAMERA E SENATO, MATTEO RENZI: "SE PD E 5 STELLE CI TERRANNO FUORI SALIREMO AL COLLE". IL SOLITO ARRAMPICATORE...

URSULA VON DER LEYEN

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Ucraina, von der Leyen: "L'Iran sostiene la Russia? L'Ue risponderà". Ridicola. Cosa può rispondere se non riesce a controllare nemmeno il prezzo del gas?

Lettera 2

Caro Dago, Pd, Letta: "L'unico modo di mettere in crisi la maggioranza è che le opposizioni siano unite. Da Renzi e Calenda attacchi insopportabili". Va a finire che l'unico sempre contento è Putin...

Lettera 3

enrico letta a che tempo che fa

Caro Dago, vice presidenze Camera e Senato, Matteo Renzi: "Se Pd e 5 Stelle ci terranno fuori saliremo al Colle". Il solito arrampicatore...

Lettera 4

Caro Dago, tra i manifesti affissi dalla UIL per tutta Bologna, ce n'è uno che recita "Poveri. Poveri. Poveri. In 30 anni li abbiamo triplicati". E ve ne vantate pure?

Lettera 5

Caro Dago,

auto elettriche

una valutazione delle dichiarazioni di Letta (Enrico) sulla nomina dei Presidenti di Camera e Senato. Si possono definire, usando proprio i suoi triti e ritriti slogan: Divisive!!!!

Lettera 6

Caro Dago, Ecobonus, da domani ripartono gli incentivi per moto e bici elettriche. Città al buio per risparmiare soldi ed energia, ma trafficate da veicoli elettrici. Quando si dice "persone intelligenti"...

alessandro zan elly schlein

Lettera 7

Caro Dago, le benemerite forze dell'ordine hanno scovato centinaia di percettori del famoso "reddito di cittadinanza" in alcune aree di Napoli, per un importo di ca 15 milioni di euro senza averne diritto. Una domanda sorge spontanea, se Conte in quelle zone è considerato "il papà del reddito" i truffatori sono sono sui figliocci?

Lettera 8

Josep Borrell e Volodymyr Zelensky

Caro Dago, il centrodestra non è partito benissimo per le bizze di nonno Silvio, ma può comunque dormire sonni tranquilli, se a sinistra si guarda a tale Elly Schlein o, come fa l'ex mitico Bettini (che negli ultimi tempi non indovina nemmeno la strada di casa) a Conte, uno che di politica non ne capisce niente ma ha un fiuto incredibile per le poltrone e per gli incarichi. Per non parlare di Renzi ormai tutto preso a fare l'oracolo (ma chi lo ascolta?).

Lettera 9

go, scritte contro Ignazio La Russa, la Procura di Roma indaga per minacce. Ben fatto! Assicurare il più presto il fascicolo all'archiviazione..

ignazio la russa

Lettera 10

Caro Dago,

leggo che Calenda sostiene che i 5 stelle si alleerebbero anche con i nazisti dell’ Illinois..

Che qualcuno gli tolga fiasco e cd dei Blues Brothers..

Lettera 11

Caro Dagospia,

c'è scritto ovunque che Kiss me Licia conobbe Berlusconi ad un convegno nel 2008, ora dopo averla nominata capogruppo al Senato, oggi lui afferma in un comunicato ufficiale di conoscerla da 30 anni. Ma 2022 meno 2008 non fa 14?!?

carlo calenda

Lettera 12

Caro Dago,

De Luca organizza una ( inutilissima) manifestazione per la pace alla modica cifra di 300.000 euro...quanti wc chimici serviranno...

ma non poteva con quei soldi sistemare il cimitero di Poggioreale e far dormire almeno i morti...in pace ??!!

Lettera 13

Caro Dago, Gran Bretagna, la premier Liz Truss chiede scusa per gli errori commessi. In Italia povertà a livello record, inflazione per il carrello della spesa a due cifre come nel 1983, bollette del gas e della luce triplicate o anche più, e il premier Mario Draghi che ad inizio estate aveva chiesto agli italiani di scegliere tra condizionatore - ora sostituito dal riscaldamento invernale - e pace in Ucraina: non avremo né l'uno (riscaldamento) né l'altra. Qualcuno ha sentito l'inquilino di Palazzo Chigi chiedere scusa per il disastro da guinness dei primati?

licia ronzulli con parpiglia e albertini

Lettera 14

Caro Dagospia,

"Il caso Ronzulli non è mai esistito": scrive in una nota ufficiale Kiss me Licia.

Ora scopriamo che ha la stessa sindrome di Pamela Prati quando rinnega "Mark Caltagirone"? Non sarà mica che Silvio e Pier Silvio le concederanno adesso ampi spazi sulle reti della serie: "ora parla Licia", con tanto di monologhi in cui si piange addosso e si fa compatire tanto da diventare Santa Licia?

Oppure le sarà riservata una buonuscita speciale?

Quanti milioni in meno rispetto alla sua amica ossigenata?

VINCENZO DE LUCA

Lettera 15

Caro Dago, guerra Ucraina, Kiev: "Dal 10/10 Mosca ha distrutto il 30% delle centrali elettriche". Travolte dai russi mentre si ritiravano precipitosamente dai territori occupati?

Tas