POSTA! - CARO DAGO, ESPULSI M5S, ALLA CAMERA E AL SENATO NASCE LA COMPONENTE "ALTERNATIVA C'È". HEIL DIBBA! SI SONO ISPIRATI AD "ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND"? – IL MINISTRO SPERANZA: “CE LA FAREMO, MA NON POSSIAMO ALLENTARE LE MISURE". POSSONO ALMENO ALLENTARE I CONTAGI?

ROBERTO SPERANZA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, il ministro Speranza: "Ce la faremo, ma non possiamo allentare le misure". Possono almeno allentare i contagi?

Vesna

Lettera 2

Dagovski,

Inutile attendere i sottosegretari.

Tanto in Italia Governo e Potere sono separati.

carbonara al pomodoro

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, il New York Times pubblica la ricetta della "carbonara al pomodoro". Ecco il perché di certe opinioni: se mangi roba simile la testa ne risente.

Berto

Lettera 4

Caro Dago, Cisl: "Con il ministro Bianchi al lavoro per prof a scuola dall'1 settembre". Sarebbe perfetto. A patto, però, che fino ad allora gli studenti non escano di casa: fuori dalle scatole!

Giuly

Lettera 5

MEME SUL VACCINO RUSSO

Caro Dago, Covid, arrivate a San Marino le prime dosi del vaccino Sputnik. Russia veloce come un razzo! Altro che le americane Pfizer e Moderna che, forse a causa di "Sleepy Joe", non arrivano mai.

Benlil Marduk

Lettera 6

giuseppe conte roberto speranza by osho

Caro Dago, morte ambasciatore e carabiniere in Congo, il ministro Di Maio: "Abbiamo chiesto formalmente al Pam (Programma alimentare mondiale, ndr) e all'Onu l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto e le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato". Anni ed anni a rompere le palle col conflitto d'interessi e adesso chiede all'Onu di indagarsi da sola?

LUCA ATTANASIO

Pat O'Brian

Lettera 7

Caro Dago, espulsi M5s, alla Camera e al Senato nasce la componente "Alternativa c'è". Heil Dibba! Si sono ispirati ad "Alternative für Deutschland"?

Yu.Key

Lettera 8

Caro Dago

Salvini dice: che bel sole oggi ! Bonaccini gli risponde: che bella giornata di sole ! il PD rimprovera: "stai facendo un "assist" alla Lega ! Invece importante è dire/fare/pensare sempre l'esatto contrario dell'avversario politico, a prescindere da cosa stanno dicendo ! PD proprio "bollito", e pronto da servire in tavola !

ALESSANDRO DI BATTISTA

Lorenzo B.

Lettera 9

Caro Dago, Gérard Depardieu indagato per stupro. Con quella pancia? A meno che non abbia un pisello lungo un metro, le dimensioni del ventre lo condannano alla castità. Può solo tenerselo nelle mutande.

Bug

Lettera 10

Caro Dago, Hong Kong, ai politici viene chiesto un giuramento di fedeltà alla Cina. Ma come ha dimostrato il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, si può benissimo essere fedeli a Xi Jinping anche senza aver giurato.

NICOLA ZINGARETTI STEFANO BONACCINI

Fabrizio Mayer

Lettera 11

Caro Dago, Covid, Cts: "Indicazioni non cambiano, prudenza su palestre e cinema". Ben detto! Io ho visto tanti che, profittando dell'assembramento, si guardano un film sull'autobus.

Pikappa

Lettera 12

Caro Dago, Moody's rivede al ribasso le previsioni di crescita per l'Italia nel 2021 al 3,7% dal 5,6% stimato in precedenza. Più che altro avranno presentato il Conte a Draghi per il nulla fatto per l'economia - bonus monopattino a parte - nel primo anno Covid.

MOODY'S

Alan Gigante

Lettera 13

Caro Dago, nucleare, Aiea: "L'Iran ha scorte d'uranio 14 volte più del consentito". E quindi ha avuto ragione Donald Trump a voler uscire dall'accordo di Barack Obama. Mentre quelli che sono rimasti avevano e hanno torto.

Sandro Celi

Lettera 14

tiger woods incidente

Caro Dago, serio incidente d'auto - con lieto fine nonostante le numerose fratture alle gambe - per Tiger Woods. Il suo Suv si è schiantato contro uno spartitraffico, si è ribaltato ed è finito su un fianco vicino a una strada ripida. Ma voleva andare in buca con tutta l'automobile?

Claudio Coretti

Lettera 15

BENOTTI SMS CON ARCURI

Caro Dago, alcuni magistrati aprono fascicoli o iscrivono nei registri degli indagati persone solo se il loro nome viene casualmente fatto da altri nel corso di telefonate private. Nel caso dei sigg.ri Benotti e Arcuri, ci sono stati ben 1.282 messaggi tra i due e nessun magistrato ha sentito la necessità di ascoltare le motivazioni del sig. Arcuri su questi fitti contatti?

E nemmeno sui motivi per i quali sono stati improvvisamente interrotti su richiesta dello stesso Arcuri? È tutto normale? Ricordiamo agli smemorati che si parla di una tangente di ca 70 milioni pagata per l'acquisto di mascherine per oltre un miliardo di euro peraltro arrivate con ragionevole ritardo.

domenico arcuri

FB

Lettera 16

Caro Dago,

ti propongo un giochino contro la deriva puritana della stampa, della TV e del Cinema: prendiamo un casa di produzione cinematografica, un testata giornalistica o una emittente televisiva e costruiamo l'album fotografico della proprietà e del board manageriale.

Vediamo quanti neri, asiatici, meticci, indiani, papuani e marziani ci sono, sia maschi che donne.

Dopo, voglio vedere se continuano a rompere il cazzo con queste ideologie che servono solo a fratturare la società.

Johnkoenig

Lettera 17

tiger woods incidente 88

Sarà diseducativa Barbara D'Urso ma almeno è sorridente... a me sembra diseducativa soprattutto Selvaggia Lucarelli in versione pasionaria (di Marco Travaglio).

firmato: Impiegatuccio di provincia

Lettera 18

caro Dago

M5S infastiditi per dare "miliardi di risparmio postale delle vecchiette" ai Benetton in piena pandemia etc. ? Ma facciamo votare le vecchiette sulla piattaforma Rousseau...più facile di così! Con le Autostrade, vecchiette si, ma a tutto gas (e piene di miliardi) !

IL TWEET DI NICOLA ZINGARETTI A DIFESA DI BARBARA DURSO

Lorenzo B.

Lettera 19

Caro Dago,

certo che il virus c'ha messo veramente pochissimo: solo due giorni per far capire chi ha ragione tra il "tecnico" Galli e lo "schierato" Bassetti...

Recondite Armonie