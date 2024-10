POSTA! - CARO DAGO, GIUSEPPE CONTE SI È PORTATO VIA IL PALLONE E ANCHE IL CAMPO (LARGO) – ASCOLTI TV, AMADEUS PRECIPITA AL 2,4%. PEGGIO DI UN MISSILE DI TEHERAN! – L'IRAN LANCIA 180 RAZZI QUASI TUTTI INTERCETTATI DA ISRAELE. NETANYAHU MEGLIO DI SINNER! – ULTRÀ MILANISTI E INTERISTI NON RISPONDONO AL GIP DI MILANO. POTEVANO ALMENO SROTOLARE UNO STRISCIONE!

Lettera 1

alcaraz sinner

Caro Dago, tennis, Alcaraz batte Sinner e conquista l'Atp di Pechino. "Bu"! Il nostro Jannik ancora spaventato per l'incontro precedente?

Theo

Lettera 2

Caro Dago, Confindustria: "A favore dei dazi sulle auto elettriche cinesi, dobbiamo tutelare le nostre filiere". Si, così per tutelare la filiera per comprare l'auto elettrica bisognerà spendere 35.000 euro invece di 12.000. Chi ce li ha? Un nuovo superbonus-fregatura in vista?

Lino

Lettera 3

Ebrahim Raisi antonio guterres

Caro Dago, il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "persona non grata", vietando cosi' il suo ingresso nel Paese: "Chiunque non riesca a condannare inequivocabilmente l'odioso attacco dell'Iran contro Israele non merita di mettere piede sul suolo israeliano. Questo e' un segretario generale anti-Israele che presta sostegno a terroristi, stupratori e assassini". E un abominio che noi si debba pagare lo stipendio ad un "farabutto" di tal risma. Glielo paghino gli arabi, visto che li rappresenta con tanto entusiasmo e faziosità!

Corda

Lettera 4

ANTONIO GUTERRES A KIEV

Caro Dago, treni nel caos, guasto alla cabina elettrica fa andare in tilt il nodo di Roma Termini. Un assaggio di cosa succederà quando, per seguire il delirio "green", tutto sarà dipendente all'elettricità. Fortuna che oggi ci sono ancora i diesel e benzina!

M.H.

Lettera 5

Crisi in Medioriente, Meloni convoca nel pomeriggio riunione del G7. Siamo a posto! Onu, G7... Tutte riunioni che hanno l'efficacia delle preghiere del Papa.

La Lega dei Giusti

Lettera 6

Questo sito continua in molti casi ad assumere posizioni di parte senza dubbio alcuno.

MEME SULLA RISPOSTA ISRAELIANA ALL ATTACCO IRANIANO

Prendo il caso della guerra in Ucraina: Putin ha sbagliato a invaderla ma qui non si è mai approfondito sul perché l’abbia fatto. Si poteva evitare tranquillamente questa invasione perché bastava dare seguito agli accordi di Minsk, fatti volutamente saltare dalla coppia terribile Macron-Merkel. Già, perché non si è voluto raggiungere un accordo fattibile?

E poi perché - come in questo caso giustamente detto dal Papa che alla pace ci tiene veramente - la NATO ha proseguito per anni a intimidire la Russia e a mostrare i muscoli ai suoi confini ? E perché nessuno verifica quello che alcuni osservatori scrivono, ossia di strane operazioni USA in Ucraina?

MEME SUL CAMPO LARGO BY OSHO

E ancora: perché tutti i disastri procurati dalle truppe di ispirazione nazista nel Donbass vengono bypassate e chi le rispolvera viene accusato di essere filo russo mentre invece cerca solo la verità in questo mare di bugie (e di vittime)? Invece qui il Male è solo Putin ma è vero parzialmente!

Luciano

Lettera 7

Caro Dago, soldati russi entrati a Vuhledar nel Donetsk, forze ucraine annunciano il ritiro dalla città. Il famoso "Piano per la vittoria" che Zelensky ha presentato a Biden...

Yu.Key

Lettera 8

GIORGIA MELONI PREMIATA DA ELON MUSK - MEME BY FAWOLLO

Caro Dago, tra tante tragedie che ci circondano una ventata di divertimento! Mi riferisco al passaggio di Amadeus a discovery e di De Martino in RAI. La cosa sorprendente che top manager prendano granchi colossali come in questo caso, in pratica la RAI ha super pagato un semisconosciuto per condurre una trasmissione supercollaudata che va da se, mentre Discovery ha coperto d'oro un personaggio che aveva condotto format e trasmissioni praticamente blindate. Ci sono due sconfitti e due vincitori, le emittenti e i due conduttori. Meditate manager meditate...

FB

Lettera 9

Caro Dago, ultrà milanisti e interisti non rispondono al gip di Milano. Potevano almeno srotolare uno striscione!

Fritz

Lettera 10

Caro Dago, ascolti tv, Amadeus precipita al 2,4%. Meglio di un missile iraniano!

GIORGIA MELONI MEME

Scara

Lettera 11

Caro Dago, l'Iran lancia 180 missili quasi tutti intercettati da Israele. Netanyahu meglio di Sinner!

Gripp

Lettera 12

Caro Dago

Giuseppe Conte si è portato via il pallone e anche il campo (largo).

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Caro Dago: et voilà, il "campo largo" non c'è più....si sta già pensando alla "Collina degli stivali".

Valter Coazze

affari tuoi - stefano de martino

Lettera 14

Caro Dago, Medio Oriente, Crosetto: "Pronti a ritirare i militari Unifil". Eh certo, lo sanno tutti: quando c'è guerra i militari si ritirano. Come i pompieri che non devono mai trovarsi nei luoghi in cui c'è un incendio...

Scottie

Lettera 15

Caro Dago, inchiesta ultrà, tra gli arrestati anche il bodyguard di Fedez. Ma con tutti i tatuaggi che ha non era meglio un gallerista?

Ice Nine

Lettera 16

Caro Dago,

Meglio di una spy story l’esame del Ministri Giuli. Ho letto che l’esame sarebbe stato condotto a porte chiuse e nessuno poteva accederci. Non è nemmeno chiaro chi vi fosse a quest’esame… il prof e il candidato, fine?

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MEME BY BOCHICCHIO

Molto interessante, ma ciò non rende l’esame invalido? A me risultava che gli esami universitari per loro natura sono pubblici e sono richiesti testimoni sia a protezione dello studente, sia a protezione del docente.

Ho letto anche di studenti che non potevano prendere parte all’esame. Ma chi li ha fermati? Il servizio d’ordine pagato dalle tasse? Amici del candidato?

Saluti alle spy story,

Lisa

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI giuseppe conte in vacanza 1 foto di chi giuseppe conte olivia paladino in vacanza 2 foto di chi amadeus stefano de martino