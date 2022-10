POSTA! - CARO DAGO, IERI IL PASSAGGIO DI CONSEGNE A PALAZZO CHIGI. MARIO DRAGHI È ANDATO VIA LASCIANDO A GIORGIA MELONI LA BOMBA SPORCA - MACRON E I FRANCESI CONTINUERANNO LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI DA PARTE DELL'ITALIA. COSI COME HANNO VIGILATO SU KHOMEINI, COSI COME HANNO ABBATTUTO GHEDDAFI E COME ATTUALMENTE CONTINUANO A PROTEGGERE TERRORISTI ED ASSASSINI ITALIANI DA LORO RIFUGIATI. RIDICULE!

Lettera 1

papa francesco emmanuel macron

Caro Dago, Macron in udienza dal Papa. Stando all'espressione del volto di Francesco nelle foto, deve avergli fatto venire il latte alle ginocchia...

Tom Schusterstich

Lettera 2

Caro Dago, Di Maio consulente? Ma è uno scherzo? Non sa nemmeno promuovere sé stesso: alle elezioni ha preso lo 0,6%!

Ugo Pinzani

Lettera 3

meme luigi di maio prossimo concorrente del gf vip

Si sentiva la mancanza di una persona competente al Ministero del Turismo: il turismo è fondamentale per un Paese come l’Italia.

Si sentiva la mancanza!

E si sentirà ancora nei prossimi mesi (pochi).

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Caro Dago, a distanza di 48 ore dalla nomina a presidente del Consiglio di Meloni, le femministe dei partiti di sinistra e del mainstream non si sono ancora riprese dallo choc di vedersi stracciate da una donna di destra nel raggiungere questo primato.

Una leader che peraltro ha fatto una gavetta molto dura, anche a livello personale.Sono così stordite dal non farcela a pronunciare parole di buon lavoro e di disponibilità a collaborare reciprocamente. Confermano in questo modo che il loro è un femminismo capriccioso e di facciata.

Paloma

DANIELA SANTANCHE - FOTO DA CHI

Lettera 5

Caro Dago, Rishi Sunak è il nuovo premier britannico. Il 42enne ex ministro delle Finanze diventa il leader del partito conservatore e l'erede della dimissionaria Liz Truss. Sunak è il primo inquilino di Downing Street di origini indiane e fede induista. E in India c'è un premier di origini inglesi?

EPA

Lettera 6

È bene ricordare: la luminosa carriera della Serracchiani nacque quando si mischiò a degli studenti e si esibì in una straordinaria intemerata contro Berlusconi. Sai che originalità: però sembrava una di 18 anni e cotanto precoce lucido promettente odio per il nemico non passò inosservato e fu cooptata nel partito subitamente e con con tutti i compiaciuti e stupiti onori. Peccato che fosse una ventottenne già avvocato.

Lettera 7

johnson rishi sunak

Caro Dago, Ursula von der Layen: «La Commissione Ue presenterà la sua "Global Health Strategy". Siamo tutti impegnati per l'equità e la salute globale». Invece di annunciare scemenze, pensi alle cose "terrene". A far abbassare il costo del gas e a garantirne l'approvigionamento. Che salvare il mondo non è compito dell'Ue.

Ferguson

Lettera 8

URSULA VON DER LEYEN MARIO DRAGHI

Caro Dago, per anni hanno rotto gli zebedei con il riscaldamento globale. E ora tutti zitti, a sperare che in mancanza del gas di zio Vladi sia la CO2 a darci una mano per non farci congelare il prossimo inverno!

Sasha

Lettera 9

Caro Dago, il gas naturale sotto quota 100 euro al Ttf di Amsterdam, a 97,7 euro. I contratti futures sul mese di novembre cedono il 13,19% a 98,6 euro al MWh. E a noi che ci frega? Tanto le bollette non calano...

Corda

Lettera 10

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

Caro Dago, la Meloni incontra Macron a Roma. Chissà che ringraziamenti per essere involontariamente riuscita a fare in modo che Letta restasse in Italia e non tornasse invece a Parigi...

Axel

Lettera 11

Caro Dago, Atac di Roma, un conducente guarda un film mentre guida un bus. E sai che noia dover star sempre a guardare i cinghiali!

Bibi

Lettera 12

Dagovski,

papa francesco emmanuel macron

Macron: “vigileremo sui diritti in Italia”.

E noi sull’uso del bidet in Francia.

Aigor

Lettera 13

Caro Dago, grazie al tuo disgraziato sito, oggi sappiamo cosa significa "sovranita' alimentare". l'ilarita' che ha accompagnato la dicitura, anche da parte di pseudo giornaliste, fa pensare che in Italia sia necessario istituire un ministero per l'alfabetizzazione delle persone e trovare un nuovo maestro Manzi!

FB

Lettera 14

autista dell atac guarda un film mentre guida 2

A tutte le sinistre, Italiane, Francesi e resto del mondo: non guardate al fascismo nell’occhio del vicino ma guardate al Komunismo che è nel vostro.

Ottavio Beccegato

Lettera 15

Caro Dago, Roma, autista Atac guarda un film mentre guida l'autobus: sospeso e niente paga. E fortuna che non è finito col mezzo dentro a un cinema!

Tony Gal

Lettera 16

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

Caro Dago,

spero che, anche nel remoto caso in cui l’Iran venisse escluso dai mondiali di calcio, l’Italia non sia invitata a sostituirlo.

Ma se ciò dovesse accadere, auspico che i responsabili del calcio italiano abbiamo la dignità di rifiutare la possibilità di partecipare ad un mondiale a cui la nostra nazionale non ha saputo guadagnare sul campo il diritto ad essere presente.

Pietro Volpi

Lettera 17

Caro Dago, per Mario Draghi primo giorno da ex premier nel suo casolare di campagna alle porte di Città della Pieve. Fateci sapere se ha acceso il riscaldamento o se ha scelto "la pace"!

emmanuel macron papa francesco

John Reese

Lettera 18

Che tristezza, non poter ammirare anche il vispo visino di Gigino tra gli Statisti odierni (i vari Tajani, Ceriani, Bernini, Santanchè, Lollobrigida, sigh) seduti a loro agio sulle sedie del Quirinale.

Giuseppe Tubi

Lettera 19

Dago,

Macron ed i francesi continueranno la vigilanza sul rispetto dei diritti umani da parte dell'italia. Cosi come hanno vigilato su Khomeini, cosi come hanno abbattuto Gheddafi, creando l'attuale caos migranti e come attualmente continuano a proteggere terroristi ed assassini italiani da loro rifugiati. Ridicule!

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON

MP

Lettera 20

Caro Dago, prima ancora di diventare operativo il governo Meloni era già una dependance di Biden e della Nato. Chissà come ha goduto Putin nel sentire che Pd e 5 Stelle faranno "dura opposizione"!

Piero Nuzzo

Lettera 21

Dago,

Mi auguro che Draghi non sia uscito dalla scena politica. Vedere tanta professionalita'

mi lascia commosso. Sentendo ogni giorno di tutto e di piu' quanto a presappochismo ed incapacita', vedere uno che sa cosa fa e cosa dice e' sbalorditivo e rincuorante. Bisogna ritornare a Carlo Azelio Ciampi per rivedere qualita' morali e tecniche. Il che la dice lunga su politica e 'politici'.

MP

MARIO DRAGHI E GIORGIA MELONI

Lettera 22

Illustre Dago,

sento il dovere di unirmi al cordoglio di quanti hanno conosciuto ed apprezzato la professoressa Maria Teresa Letta, che ebbi l'onore di frequentare.

In quel di San Pelino, paese a poche miglia da Avezzano, dove trascorsi l'infanzia e parte dell'adolescenza.

A San Pelino, mi piacque presentare il mio "La famiglia Gramsci in Russia".

La presentazione fu arricchita da un magistrale e colto intervento della professoressa Letta.

Alla fine, mi avvicinai alla professoressa per ringraziarla e dirle che conoscevo bene suo fratello, Gianni Letta.

E lei, che evidentemente lo aveva messo a fuoco meglio di me, mi rispose: "Io con quello non ci parlo da anni".

autista dell atac guarda un film mentre guida 4

Grande Maria Teresa Letta riposa in pace.

Giancarlo Lehner

Lettera 23

Caro Dago, la Francia continuerà la sua vigilanza sul rispetto dei diritti umani del governo italiano.

Bravi.

Allora, intanto rispediteci i terroristi che trattenete sul vostro territorio, che poi noi vi spediamo un migliaio di immigrati

brigitte e emmanuel macron con papa francesco

che noi Non tratteniamo sul nostro.

Saluti.

Chips

Lettera 24

Caro Dago, ieri il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Mario Draghi è andato via lasciando a Giorgia Meloni la bomba sporca...

Ettore Banchi