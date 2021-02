POSTA! - CARO DAGO, LE MAGIE DI BEPPE GRILLO. GLI "ZOMBIE" DEL 2013 SI SONO TRASFORMATI IN "DRAGHI GRILLINI". QUALSIASI COSA PUR DI NON MOLLARE IL POTERE – DAVIDE CASALEGGIO: "È STATO VITO CRIMI A DECIDERE IL QUESITO DA PORRE". CRIMI-NAL MINDS – DOPO AVER LETTO IL QUESITO SUL GOVERNO DRAGHI, MI È PARSO EVIDENTE CHE I GRILLINI, OLTRE AI CONGIUNTIVI, DIFETTANO ANCHE DELLA SINTASSI

DAVIDE CASALEGGIO LUIGI DI MAIO VITO CRIMI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Rousseau, Davide Casaleggio: "È stato Vito Crimi a decidere il quesito da porre". Crimi-nal Minds...

A.B.

MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI NELLA CASA DI ROMA

Lettera 2

Caro Dago,

Secondo informazioni riservate ,pare che Berlusconi sia caduto mentre tentava di salire su una Fascina!

Ciao

Giorgio

Lettera 3

TRUMP TWITTER

Caro Dago, dopo aver letto il quesito sul governo Draghi, mi è parso evidente che i grillini, oltre ai congiuntivi, difettano anche della sintassi.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 4

Caro Dago, Covid, l'Ucraina mette al bando il vaccino russo Sputnik V: "Viene prodotto da uno 'Stato aggressore". Molto astuti, così continueranno ad essere aggrediti da due parti.

MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA - FOTOMONTAGGIO DI BEPPE GRILLO

Licio Ferdi

Lettera 5

Caro Dago, Donald Trump è stato rimosso da Twitter "per sempre", con un divieto permanente, e non potrà creare un nuovo account nemmeno se tornasse a candidarsi. E se dovesse tornare alla Casa Bianca? Magari sarà Jack Dorsey a doversi creare un nuovo social...

alda d'eusanio 2

Fabrizio Mayer

Lettera 6

Dagovski,

Quindi nella TV del “è-tutto-reale” i VIP del GF possono girare in mutande e ruttare ma non parlare di Laura Pausini ?

LUIGI DI MAIO E VITO CRIMI

Aigor

Lettera 7

Caro Dago, Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza. A riportare la notizia è il sito Tmz secondo cui l'episodio si è verificato lo scorso 14 novembre in New Jersey, ma è stato reso noto solo ora. E meno male che vuole insegnare agli altri come bisogna comportarsi.

Corda

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

Lettera 8

Caro Dago, Casaleggio: "È stato Crimi a decidere il quesito su Rousseau". E a giudicare dall'italiano Di Maio dev'essere il ghost-writer...

Lino

Lettera 9

Caro Dago, Covid, la Merkel: "Prepararsi a terza ondata con varianti". Un anno fa ci si accontentava dell'originale!

Oreste Grante

Lettera 10

MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, fossi in Draghi metterei su un governo di sole donne. Così se va bene, sarà un suo doppio successo, mentre se va male... Beh? Volevate la parità di genere? Ora avete visto il risultato.

Dirty Harry

Lettera 11

Caro Dago, visto? Basta poco per comprare i grillini, e' sufficiente trasformare un dipartimento dell'Ambiente in una poltroncina di Ministero farlocco, un' auto blu e il gioco è fatto! Adesso Grillo deve soltanto decidere la percentuale dei " si" degli iscritti; è indeciso tra il 98 e il 99%. Il 100% escluso, sembrerebbe manipolato.

FB

Lettera 12

BEPPE GRILLO

Caro Dago, Covid, Unicef-Oms: "Finora tre quarti dei vaccini in soli 10 Paesi". Chiedano a Biden!

A.Sorri

Lettera 13

Caro Dago,

cito Marco Travaglio: “Se in America il giornalismo è il cane da guardia del potere, in Italia è il cane da compagnia. O da riporto”. Profetico, sì. Nella profezia della fine sua e del suo “Fatto”.

M.B.

Lettera 14

Matteo Bolle

Caro Dago, a Siena il Pd non vuole il romano nato pugliese, Giuseppe Conte, candidato alle supplettive per il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan. E se Giuseppi sbarcasse da un barcone proveniente dall'Africa? L'accoglienza tornerebbe di moda?

Simon Gorky

Lettera 15

Caro Roberto,

da antico romanista, viste le papere dell'anchilosato Pau Lopez, propongo di eliminare il portiere e mettere un videocitofono.

Giancarlo Lehner

Lettera 16

joe biden

Dago darling, tanti anni fa era Totò a cercar casa. Ora, oltre a migliaia di senzatetto e "sans papier", c'é anche Paolo Floris d'Arcais per il suo Micromega, il cui sito risulta ancora visibile ma immobile. E ancora edito dal gruppo Gedi, malgrado lo sfratto di qualche mese fa. Ovviamente la Faq é: chi darà un tetto a Micromega? Travaglio, Stefano Feltri (e il suo padrone) o qualche facoltosa editora "illuminata" come Marina Berlusconi? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

travaglio conte

Caro Dago, Governo Draghi, Conte: "Con maggioranza di governo così estesa la coesione può risentirne". Quant'è brutta l'invidia!

Maxmin

Lettera 18

Caro Dago, prima telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping. Il presidente Usa ha espresso preoccupazione per Hong Kong e Taiwan. Risposta: "Sono affari interni". Ma guarda che arrogante "Sleepy Joe". È come se il presidente cinese avesse espresso preoccupazione per la sospensione a vita dell'account Twitter a Donald Trump.

Samo Borzek

JOE BIDEN E XI JINPING

Lettera 19

Caro Dago, le magie di Beppe Grillo. Gli "Zombie" del 2013 si sono trasformati in "Draghi grillini". Qualsiasi cosa pur di non mollare il potere.

Lauro Cornacchia

Lettera 20

Caro Dago, M5s, Conte: "Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi". E non ha un documento per iscriversi?

U.Novecento

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

Lettera 21

Caro d’Ago,

Se non ho capito male Padre Spadaro, per gli amici Evìta, “rivendica” la formazione gesuita di Draghi. Speriamo allora che questo non si riveli come il tristemente famoso McCarrick, educato alla Fordham - prep school gesuita newyorkese.

Scherzi a parte: siamo cresciuti nel mito del genio gesuitico e ora non ci rimangono che Spadaro e il “terzo ordine”.

Ti saluto, stammi bene.

G. Arditi

yulia navalnaya

Lettera 22

Caro Dago, secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel, Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore russo Alexey Navalny, sarebbe atterrata a Francoforte. È andata a prendere istruzioni da Angela Merkel?

Lucio Breve

Lettera 23

mattarella dracarys

Caro Dago,

Dicono che adesso i grillini si sentano un po' confusi. Secondo me è uno dei miracoli di Mario: i grillini sono sempre stati confusi, solo che ora iniziano a rendersene conto.

Cordiali saluti,

Tom