Lettera 1

Caro Dago, Gianni Morandi si è ustionato - non gravemente per fortuna - bruciando alcune sterpaglie. Ma alla sua età non è meglio se va a prendere il latte?

F.T.

Lettera 2

Caro Dago, ma a sinistra non erano quelli della teoria gender? Che sessualmente ognuno non è quel che è ma quel che si sente di essere? E allora perché Beatrice Venezi non può essere una donna che quando sale sul palco ama sentirsi "direttore" e non "direttrice" d'orchestra?

Saro Liubich

Lettera 3

Dagovski,

Stefania Prestigiacomo abbandona Forza Italia.

Incerto se a nuoto o in gommone.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, Fabrizio Corona e Asia Argento, una coppia ben assortita, come Harry e Meghan Markle. Della serie "Dio li fa e poi li accoppia" o "chi si assomiglia si piglia".

Axel

Lettera 5

Mitico Dago, oltre ai peana di giornaloni, media e leccatori di turno per il futuro capo del PD, noi che ti leggiamo ricordiamo tutti l’avversione alle riforme di Letta ex presidente del consiglio.

Ed ora il PD che fa? Lo elegge segretario! Il PD si comporta come un incapace, che tutte le volte che ha provato a cambiare e ha regolarmente preso una legnata, si richiude nel suo immobilismo in attesa del pensionamento. Stefano55

Lettera 6

Caro Dago, Michelle Obama si sta preparando alla pensione. E qui la differenza. Le altre donne lavorano per andare in pensione, lei invece "si sta preparando".

Samo Borzek

Lettera 7

Caro Dago, Enrico Letta scioglie la riserva e annuncia la sua candidatura alla segreteria. Ma mon era meglio sciogliere il Pd?

Giuly

Lettera 8

Caro Dago, Selvaggia Lucarelli si indigna perché Salvatore Merlo sul Foglio l'ha attaccata selvaggiamente, cioè utilizzando il sarcasmo e la character assassination: la stessa tecnica che lei usa regolarmente. Ma cosa crede, di avere il monopolio della cattiveria? Federico Barbarossa

Lettera 9

Il calcio è uno dei pochissimi sport con l'esistenza del pareggio. Il pareggio è la negazione dello spirito sportivo, dove c'è un vincitore e un perdente. Parlando di calcio, si sentono giocatori, allenatori, dirigenti e giornalisti dire "Basta un parteggio", dov'è lo spirito sportivo? Si gareggia per vincere, sempre, punto. Lesteve

Lettera 10

Caro Dago, Covid, ma ci rendiamo conto in che mani siamo? Avevano programmato la riapertura di cinema e teatri per il 27 marzo - la settimana prima di Pasqua - e invece adesso, con un'inversione a 180°, tutta l'Italia finirà in zona rossa. Ma che tipo di competenze hanno? Assai meglio se si dedicano all'organizzazione di tornei di briscola.

Yu.Key

Lettera 11

Caro Dago, Federica Panicucci: "Ma davvero ancora oggi, nel 2021, si puo giudicare una donna basandosi su come e vestita?". E certo che sì! Perché il vestito è indicativo della personalità e del carattere di chi lo indossa. Esattamente come l'arredamento scelto per la casa, i libri letti, la musica ascoltata e il tipo di persone frequentate, oltre a moltissime altre cose che non mi dilungo a citare. Perché dovremmo rinunciare a qualcuno di questi indizi per farci un'idea complessiva della persona che abbiamo davanti?

M.H.

Lettera 12

Caro Dago, Covid, in Puglia scatta il divieto di stazionamento nei luoghi pubblici. Il divieto riguarda "gli spazi antistanti gli istituti scolastici, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o in compagnia" di familiari o conviventi. Un provvedimento che dovrebbe essere applicato in tutta Italia. Vietato stare in gruppo. In giro si devono vedere solo singoli, come per chi pratica sport. Non come adesso che studenti, migranti e amici vanno in giro a gruppi di dieci.

Lidiano Pretto

Lettera 13

oh ma d'altronde si chiama come una vetturetta media della renault.........MEGANE!!!

Lettera 14

Caro Dago, è morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. Grazie a lui la musica è diventata più democratica. Clap, clap, clap. Bravissimo! E ora che da decenni non le usa più nessuno e sono diventate obsolete, dove sono finite? Negli oceani a sfamare i pesci?

J.R.

Lettera 15

Che ha detto de Luca, che Milano è triste? mi sa che c'e' venuto vent'anni fa, almeno. E che scambia la serietà per tristezza. Il suo provincialismo, quello si che è triste. Detto da un milanese di origini campane (e liguri, venete e toscane). Saluti BLUE NOTE

Lettera 16

Caro Dago, per Pasqua Governo orientato a farci lo stesso regalo di Natale: zona rossa. Insomma uovo e panettone avranno lo stesso sapore.

Marella

Lettera 17

Caro Dago, impressiona il razzismo di alcune donne di sinistra, pronte a sbraitare ed immolarsi se una "compagna" viene solo sfiorata da un complimento eccessivo, ma si girano dall'altra parte se "le altre" vengono insultate, offese, violentate verbalmente...non mi riferisco alle signore Boldrini o Murgia è un discorso in generale.

FB

Lettera 18

Caro Dago, Enrico Letta in un video su Twitter: "Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd". Se farà il segretario come ha fatto il premier gli altri partiti possono festeggiare sin d'ora.

Tom Schusterstich

Lettera 19

Ma Meghan che si lamenta della fatica di doversi cercare l'inno inglese da sola su Google senza che nessuno l'aiutasse non poteva chiedere al marito? magari non lo conosce neanche lui.

Saluti

Lettera 20

Caro Dago, leggo la seguente notizia: «In Francia sono stati superati i 4mila letti di rianimazione occupati da malati Covid su un totale di circa 6mila in tutto il Paese, l'80%». Vabbè che in epoca Covid sperano che ci beviamo qualsiasi cosa, ma se la matematica non è diventata un'opinione 4mila è il 66,6% di 6mila e non l'80%.

Raphael Colonna

Lettera 21

Caro Dago, Istat: "Nel 2020 calo degli occupati senza precedenti: -456 mila". Cinque stelle e Pd uniti possono raggiungere qualsiasi traguardo!

John Doe Junior

Lettera 22

Caro Dago, Enrico Letta si è preso un giorno di tempo per

decidere se accettare la segreteria del Pidì.

Constatata la salute del Pidì medesimo, il primario Letta

si è preso del tempo prima di sciogliere la prognosi.

Saluti, Labond

Lettera 23

Dago darling, non é che tra poco, "Mayerling revised" sarà il titolo di un nuovo film che la famosa attrice Meghan Markle girerà per Netflix? Ovviamente nel ruolo della baronessina levantina Maria Vetsera (Baltazzi per madre). E ci sarà un lieto fine in cui l'amore trionferà. I cadaveri del principe Rodolfo d'Asburgo e della Vetsera, trovati a Mayerling, erano dei fake, presi da qualche ospedale di Vienna. I veri Rodolfo e Maria, aiutati dalla "democratica" imperatrice Elisabetta (Sissi), madre di Rodolfo, raggiungeranno l'italo-teutonico Stato di Santa Caterina in Brasile e vivranno felici e contenti, lontano dal calderone europeo che poi scoppiò dando vita a due tra le guerre più micidiali della Storia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 24

Ma sì, certo, proclama Elena Stancanelli, libere di scopare, senza timore di qualche spiacevole effetto sorpresa, il termine 'gestire' associato al proprio corpo è quello più adatto per sfrattare inquilini indesiderati e intromissioni indebite.

Meglio sarebbe erogare gli ovuli ove convenga: e riprodursi non da animali, ma per scelta - anche a questo, ci pensi qualche altro: e si deleghino alla bisogna apposite macchine docili, così l'animale impara come ci si comporta. Risultato? L'egoismo edonista, il narcisismo catafratto nell'immagine fissa, l'io selfiezzato stanno estinguendo chi lo idolatra. La violenza, scrivevano qualche millennio fa, non risparmia coloro che la servono.

Raider

Lettera 25

Caro Rob,

Familismo malaugurale.

Enrico Letta sta al Pd come Gianni Letta a Forza Italia.

Due gatte morte più devastanti di Goffredo Bettini.

Giancarlo Lehner