18 giu 2024 16:54

POSTA! - CARO DAGO, NOZZE GAY LEGALIZZATE IN THAILANDIA: PRIMO PAESE NEL SUD-EST ASIATICO. PIÙ "FROCIAGGINE" LÀ CHE IN VATICANO? - NO ALLEANZE, DISTANZA DAI PARTITI, ATTEGGIAMENTO CORSARO. I 5 STELLE CHE TORNANO ALLE ORIGINI? È UN TRUCCO CHE FUNZIONA UNA VOLTA SOLA: ORMAI HANNO GETTATO LA MASCHERA - SE I TELEFONI DELLE SQUILLO NON SE LA SMETTONO DI SQUILLARE AVRAI CAPITO IL MOTIVO. “AMORE, STASERA VADO A VEDERE LA PARTITA AL BAR CON GLI AMICI. E NON CHIAMARE CHE LÌ NON C’È CAMPO!”