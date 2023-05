POSTA! - CARO DAGO, IL PD PRENDE VOTI SOLO DAI RADICAL CHIC O I COMUNISTI COL ROLEX. MA CHE CREDIBILITÀ PUÒ AVERE UN PARTITO CHE DIPINGE L'ITALIA COME IL SUDAFRICA SEGREGAZIONISTA DEL TERZO MILLENNIO O LA VERSIONE RIDOTTA DELLA GERMANIA NAZISTA? SI DICE TANTO DI CERTI PERSONAGGI CHE RUOTANO ATTORNO ALLA MELONI, MA NON È CHE LA SINISTRA ITALIANA SIA MESSA MEGLIO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Comunali, Schlein: "Sconfitta netta, soffia un vento di destra". Il vemto... Girae rigira per la sinistra è sempre colpa dei cambiamenti climatici!

Licio Ferdi

Lettera 2

Caro Dago, Arisa insultata dopo gli elogi alla Meloni: "Rinuncio al Gay Pride". Eccoli là. Gli omosex che tanto si lamentano per le discriminazioni sono campioni nel discriminare chi non la pensa integralmente come loro.

Lino

Lettera 3

Caro Dago, il lettiano Giacomo Possamai eletto sindaco di Vicenza. Il Pd vince quando la Schlein non arriva Elly è la carta perdente da tenere nascosta...

Rob Perini

Lettera 4

Dago colendissimo,

alle elezioni comunali, i dem (che continuano a pensare di essere la crème de la crème) prendono sberle da un raggruppamento di destri che – diciamocelo – sono piuttosto scarsotti.

D’altronde – nei loro laboratori segreti di biologia avanzata – hanno plasmato un nuovo segretario con tutte quelle caratteristiche che tanto piacciono tanto ai giornaloni ed ai social: giovane, donna, gender, “de’ sinistra sinistra”, un vasto repertorio di supercazzole. Insomma hanno creato Franke-schlein, una che con la politica non c’entra niente. Quindi la domanda è: la piccina ha avuto troppo poco tempo per incidere? Oppure che gli elettori – dopo esserla guardata ben bene – si sono rifugiati altrove?

Saluti da Stregatto

Lettera 5

Caro Dago, alluvione Emilia-Romagna, Bonaccini: "Vogliamo rialzare questa terra". Di certo con la cementificazione è riuscito a rialzare l'acqua...

Theo

Lettera 6

Caro Dago, le commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato all'unanimità l'emendamento presentato da Arturo Scotto al dl Pa che stabilisce che negli atti pubblici la parola 'razza' venga sostituita da 'nazionalità'. La proposta è stata firmata da tutti i gruppi. E bisognava aspettare l'arrivo di un govermo "fascista", dopo 10 anni di Pd, per approvare un emendamento del gemere?

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago

Flop italiano a Cannes, parafrasando la bistecca nel vecchio film di Pierino:" Questo cinema fa semplicemente schifo, è cotto male, tagliato peggio e puzza de cipolla.."

Signoramia

Lettera 8

Caro Dago,

non è che sta nascendo una nuova star social e (trucco un po’ vecchio) la “vecchia gloria” va attaccata per emergere? Parlo della 11enne che dovrebbe essere una normale ragazzina ma per un commento pure banalotto è finita su tutti i quotidiani. trovi la vita, morte e miracoli di questa bambina (e si scopre che così nessuno non è). Sul serio: perché bambini e adolescenti dovrebbero seguire la Signora Ferragni, ovvero le avventure di una provincialotta della middle-class con due figli? Saluti alle 11enni (ma i social non sono ufficialmente vietati per gli under 14?),

Lisa

PS Poi se lo vuoi sapere penso che la cara Signora Ferragni per la prima volta si piaccia (hai visto i muscoli?) ma si pone anche la domanda come piacere ai pischelli. Punta sui maschietti di ogni età - funziona quasi sempre.

Lettera 9

Caro Dago se c'è un mestiere che i giornalisti dei giornaloni non potrebbero mai fare è l'indovino: la Spagna più affidabile dell'Italia per gli investimenti, non capiremo mai perché visto che abbiamo sempre pagato gli investitori e con interessi più alti, con Sanchez che sembrava avesse trovato la soluzione per studenti e lavoratori e poi perde le elezioni, la Schlein che con l'accoppiata giacca-pantaloni avrebbe vinto a man bassa ed invece i comuni vanno alla destra per finire col Sultano Erdogan riconfermato malgrado il chiaro attacco internazionale all'economia turca. In poche parole quando la smetteranno di confondere i desideri con i fatti?

Amandolfo

Lettera 8

Caro Dago, Uganda, Biden condanna la legge anti-gay e minaccia sanzioni. Non ha già combinato abbastanza guai prima in Afghanistan - con il disastroso ritiro - e ora in Ucraina con l'interminabile guerra?

P.T.

Lettera 9

Caro Dago,

A proposito dello studente che ha accoltellato la professoressa : secondo lo psicoterapeuta " il disagio e" dovuto alla paura del fallimento". Significa che invece di studiare di piu' uno studente che ha paura di fallire e' giustificato se accoltella gli insegnanti?

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Caro Dago, a parte i trinariciuti, come li chiamava il compianto Guareschi, il pd prende voti solo dai radical chic o i comunisti col Rolex. Ma che credibilità può avere un partito che dipinge l'Italia come il Sudafrica segregazionista del 3º millennio o la versione ridotta della Germania nazista? Si dice tanto di certi personaggi che ruotano attorno alla Meloni, ma non è che la sinistra italiana sia messa meglio. Anzi.

Lettera 11

Ho saputo da mio cugino che Obama sta per volare in Italia per fare il volontario nella prossima campagna elettorale di Elly.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Caro Dago, Viminale: 48.837 migranti arrivati in Italia da inizio 2023. Porca miseria, in media 10 mila al mese (con i mesi invermali). Se continuiamo ad allargare le braccia come idioti, con la bella stagione di mezzo, bene che vada, a fine anno supereremo i 200 mila! Sono numeri insopportabili dal punto di vista sanitario, economico e sociale, ma si fa finta di nulla.

E.S.

Lettera 13

Esimio Dago,

il ballottaggio, nonostante il calo dell’affluenza, ha visto il centro destra conquistare delle roccaforti della sinistra. A prescindere da questi risultati strepitosi, ero più che convinto che tutte le polemiche sorte per l’uscita dalla RAI di Fazio, Annunziata & Co. potessero penalizzare il Centro destra, cosa che non è avvenuto. Saranno Meloni e Salvini a dire “ Ciao, ciao” alla Littizzetto & Co. applaudendoli sonoramente, ovvero pigliandoli per il culo.

Annibale Antonelli

Lettera 14

Caro Dago, FAZIOcrazia o democrazia?.. E poi in un giorno di settembre 2022 nel Palazzo irruppe la democrazia, rimasta in letargo per un decennio: e così il Popolo Sovrano smontò il teatrino del più Furbacchione del reame e ne espugnò il fortino, considerato "Casa Nostra" a prova di elettori/utenti che non potevano mettervi il becco ma dovevano solo mettere le mani in tasca per foraggiarlo.

Antonio Pochesci

Lettera 15

Caro Dago, Conte: "Disposti a dialogare con Schlein". Ma certo. Quamdo i risultati ti danno torto non restamo che le chiacchiere...

Fritz

Lettera 16

Caro Dago, Istat, sale il timore per i cambiamenti climatici. Ma a giudicare dal numero di auto in circolazione, nessuno pensa siano dovuti all'inquinamento.

Benlil Marduk