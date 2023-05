POSTA! - CARO DAGO, SCAMBIO DI OPINIONI SUI DIRITTI LGBT TRA JUSTIN TRUDEAU E GIORGIA MELONI AL G7 DI HIROSHIMA. IL PRIMO MINISTRO CANADESE SI È DETTO "PREOCCUPATO DALLE POSIZIONI DELL'ITALIA SUI DIRITTI LGBT". LA NOSTRA PREMIER AVREBBE POTUTO CONTRACCAMBIARE DICENDO DI ESSERE ASSAI PIÙ PREOCCUPATA PER CHI, NON DA ADOLESCENTE MA A 29 ANNI SUONATI, PARTECIPAVA ALLE FESTE MASCHERATE CON LA FACCIA DIPINTA DI NERO E UN TURBANTE IN TESTA. UN ESEMPIO DI "BLACKFACE" CHE MAL SI CONIUGA CON CHI AMA DEFINIRSI "ANTIRAZZISTA"...

silvio berlusconi esce dall ospedale san raffaele 4

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo 45 giorni di ricovero. Quanti voti per FI sarà riuscito a raccogliere?

Jantra

Lettera 2

Egregio Dago

con che faccia il primi ministro Trudeau può dare lezioni all'Italia dopo che il suo paese ha praticamente ucciso migliaia di bambini indigeni? Ci vuole una bella arroganza.

Cordialità

Sanvic

justin trudeau con brownface

Lettera 3

Caro Dago, Zelensky ai leader arabi: "Alcuni di voi hanno chiuso occhi". A dire il vero anche quelli che li hanno tenuti bene aperti sanzionando la Russia, visto l'andazzo devono essersi presi un bel po' di sabbia e fettine di salame...

Ice Nine

Lettera 4

Caro Dago, facciamo il punto; Soumahoro si appella al diritto

dell' eleganza, la Schlein a quello dell'armocromia, la Pellegrini a quello di sc...re con chi gli pare. Quando il diritto di noi comuni mortali di mandare a quel paese questi personaggi?

FB

ABOUBAKAR SOUMAHORO

Lettera 5

Caro Dago, sinistra, ambientalisti e verdi per anni ipercritici col sistema a paratie mobili "Mose". Risultato: Venezia non va più sott'acqua, in compenso ci vanno i luoghi governati da loro che terrorizzano la popolazione un minuto sì e l'altro pure con il riscaldamento globale.

Ugo Pinzani

Lettera 6

Charles Michel

Caro Dago, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: "L'Unione Europea limiterà il commercio di diamanti russi come parte delle sanzioni contro l'invasione dell'Ucraina". Si spera che in cambio la Russia limiti i lanci di missili a 23 ore al giorno?

P.T.

Lettera 7

Caro Dago,

il termometro di quanto ormai la Juve susciti pena e compassione tra defenestrazioni, processi, penalizzazioni, gioco osceno e – sic pure questo giro – zeru tituli è dato dal ridottissimo numero di sfottò che ormai ricevo dagli amici interisti, romanisti e napoletani.

Anche loro, che un tempo avrebbero goduto quasi quanto uno scudetto per una sconfitta juventina in una qualunque partita, ora sarebbero quasi imbarazzati ad infierire in puro stile Maramaldo su una squadra non morta, ma mortissima...

Tuo Mullah

ingresso citta del vaticano 1

Lettera 8

Caro Dago, Corriere della Sera: "Momenti di paura nella serata di giovedì in Vaticano. Un uomo di 40 anni è stato fermato dalla Gendarmeria dopo che aveva forzato due blocchi all’ingresso di Sant’Anna. Un agente di guardia ha sparato un colpo di pistola contro la vettura, centrando il parafango anteriore". Ah, quindi altro che "Vanno accolti tutti".

Oltretevere i "clandestini" non piacciono... Non hanno esitato a sparare a questa versione maschile di Carola Rackete. D'ora in poi quando sentiremo Papa Francesco dire "Tacciano le armi" capiremo che non si riferisce al Vaticano...

trudeau universitario

Nick Morsi

Lettera 9

Caro Dago, Bankitalia (organo che ha permesso fallimenti bancari senza controllo) stronca la tassa piatta. Le entrate sono troppo poche per garantire l’enorme debito pubblico, in poche parole aumentiamo ancore le tasse …..ai più poveri …Bobilduro

Lettera 10

Egregio Dago

è ridicolo, ad ogni catastrofe naturale, incolpare le amministrazioni della opposta parte politica. Purtroppo in questo disgraziatissimo paese nei posti di responsabilità vengono messe figure politiche che non hanno alcuna competenza tecnica ma buone conoscenze ed appoggi dal partito che li sponsorizza, Con pochissime eccezioni questo malcostume interessa tutto: piccoli e grandi comuni, provincie, le inutili regioni, per finire con i ministeri.

Nulla cambierà. A risentirci al prossimo terremoto o altra disgrazia nazionale.

Cordialità

Sanvic

putin e la minaccia nucleare 5

Lettera 11

Caro Dago, Michael C. Kimmage, ex funzionario del Dipartimento di Stato americano, ha provato a ipotizzare quali ragioni abbiano spinto Putin a farsi costruire due rifugi antiatomici: «Il presidente russo sente di essere al centro di un confronto con l’Occidente. E questo confronto ha anche una dimensione nucleare. Questi bunker sono semplicemente parte di questa dinamica». E invece il povero Biden di certo non ha dove andare a rifugiarsi in caso di attacco nucleare. Avere una tana sigillata è una prerogativa solo dei despoti non dei sinceri democratici come Sleepy Joe...

E.S

trudeau selvaggio

Lettera 12

Caro Dago, scambio di opinioni sui diritti Lgbt tra Justin Trudeau e Giorgia Meloni al G7 di Hiroshima. Il primo ministro canadese si è detto "preoccupato da alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti Lgbt". La nostra premier avrebbe potuto contraccambiare dicendo di essere assai più preoccupata per chi, non da adolescente ma a 29 anni suonati, partecipava alle feste mascherate con la faccia dipinta di nero e un turbante in testa. Un esempio di blackface che mal si coniuga con chi ama definirsi "antirazzista"...

Tony Gal

Lettera 13

Caro Dago

Una curiosità: come partì il COVID, in Lombardia, la classe dirigente della Regione venne subito messa sotto accusa, sia dantutto il main stream giornalistico/televisivo “de’ sinistra” che dal tuo disgraziato sito, per quel che aveva, o non aveva, fatto. Idem dopo la tragedia di Cutro.

bonaccini schlein

Oggi, di fronte al cataclisma e ai 14 morti della Regione Emilia Romagna nessuno apre bocca, o scrive una riga, su quello che li è stato, o non stato, fatto.

Casualmente, fino a poco tempo fa, ad avere la delega per le politiche ambientali e di tutela del territorio in quella Regione era, come vice presidente della Regione stessa, l’attuale segretario del PD, Elly Schlein. Credi vi sia un collegamento? Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 14

Caro Dago, strepitosa l'idea del G7 a Hiroshima in tempo di guerra! Il messaggio subliminale per Putin è: se lanci un'atomica su Kiev, tra un'ottantina d'anni il tuo Paese potrebbe essere invitato a partecipare a un vertice tra le principali potenze mondiali da quelle parti... Riuscirà Vladimir a resistere alla tentazione?

John Reese

justin trudeau

Lettera 15

Caro Dago

da Saviano nessuna novità: "Piove governo ladro".

Saluti, Usbergo

Lettera 16

Comunque, una delle più esilaranti notizie mai lette, imbeccata da chissà quale fonte autorevole ahahaha, ma molto succosa da sventolare come barzelletta, riguarda il Default entro giugno per colpa di Biden che rischia di far fallire gli Usa per via delle spese militari destinati a Zelensky che ammontano a c.a 1,2 miliardi di $. Ergo, la Yellen ha solo avvertito il "default "in base alle obbligazioni che giungeranno a scadenza e potrebbero avere un impatto negativo sul rating degli Stati Uniti. E le cifre di cui si parla per aumentatre il tetto del debito si aggirono sui 31, 4 milioni trilioni di $!

stefano bonaccini elly schlein

Impeto Grif

Lettera 17

Caro Dago, alluvione, le voci degli sfollati: "Un'apocalisse, non è rimasto niente". Porca miseria, e questi che governano l'Emilia-Romagna sarebbero quelli bravi e attenti ai cambiamenti climatici. Hanno steso tanto di quel cemento, da trasformare la Regione in una mega piscina a cielo aperto in attesa di essere riempita dalla pioggia.

Tommy Prim

Lettera 18

Vorrei prendere spunto dal 'pacifismo' strombazzato da A. Orsini e di quanto la Russia sia vittoriosa, nonostante le sue previsioni si siano rilevate tutte sbagliate, per non parlare della sgradevolezza dal punto di vita dell’eloquio il termine ''sventrare'' usato ad ogni piè sospinto per l’Ucraina, ma probabilmente non ha altri elementi per trarne profilo.

ingresso citta del vaticano 3

Il suo progetto pacifista prevede unicamente la resa incondizionata di Z. e conseguente sottomissione a Putin, un modello di sopprafazione e violenza, di crimini di guerra, una galleria degli orrori concepita dal suo regime con i mercenari nazisti (Wagner) e un manipolo di tagliagole alleati reclutati tra le fila siriane, cecene e hezbollah.

Siffato integralismo pacifista (con il culo degli ucraini) viene sposato tout cout da Vauro, Santoro e Travaglio, perennemente in agguato, onnipresenti comodamente in Tv, eppure da decenni presi a fare i martiri dell’informazione, frignare all’ennesima potenza per non avere abbastanza cassa di risonanza mediatica. Non bastava il solo prof. Orsini che a furia di vittimismo e Epic fail ci erudisce su Mr Broad aka "William J.Ampio'' ?

Impeto Grif

mourinho

Lettera 19

Dago Lupacchiotto,

da ieri Inter verso Istambul, Roma verso Budapest, Fiorentina verso Praga e Juve verso Processo. Un saluto a Zazzeroni bianco di pelo nero d' umore ( oggi attacca la presidenza della Roma che abbondenerre Mourinho... che se deve scrive pe' vende 'na copia in più )

- peprig –

Lettera 20

Caro Dago per l'uscita di Fazio e compagnia dalla RAI si parla naturalmente molto di quanto quest'ultima guadagnasse a trasmissione.

Per curiosità è confermato che, per esempio, la sua ospitata ovvero la videochiamata in "amicizia" con George Clooney è costata un gettone di 400.000 €?

Amandolfo