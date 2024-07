POSTA - CARO DAGO, SULL'AGGRESSIONE AL METEREOLOGO LUCA CICERONI, DOVREMMO PROVARE A RACCONTARLA DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA: C'È UN MACHO TAMARRO FA UN APPREZZAMENTO NON GRADITO A UNA CAMERIERA. LA CAMERIERA PRENDE A MALE PAROLE IL MACHO TAMARRO E LO SBATTE FUORI DAL LOCALE. TUTTI AD APPLAUDIRE LA CAMERIERA CHE S'È RIBBELLATA ALLA CULTURA PATRIARCALE, CI SCOMMETTO!

Riceviamo e pubblichiamo:

luca ciceroni 6

Lettera 1

Caro Dago, i pregi di Spalletti? Sarebbe riuscito a far piangere CR7 anche senza che sbagliasse un rigore!

John Doe Junior

Lettera 2

Caro Dago, bracciante morto a Latina, arrestato Antonello Lovato, titolare dell’azienda dove lavorava Satnam Singh. Hanno aspettato «un po'» sperando fuggisse all'estero?

Max A.

Lettera 3

Caro Dago, Joe Biden non deve assolutamente mollare! I Dem rispettino i diritti degli anziani: non c'è solo la "frociaggine"...

U.Delmal

JOE BIDEN

Lettera 4

Caro Dago, Mosca: "7 jet ucraini distrutti nell'attacco all'aeroporto di Myrhorod". Ecco fatto. Ora c'è spazio per gli F16...

Fritz

Lettera 5

Caro Dago, il premier ungherese Viktor Orban a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. Così finalmente Volodymyr Zelensky ha la foto che gli mancava e si può terminare la guerra?

Claudio Coretti

Lettera 6

Egregio Dago.

Satnam Singh - lavoratore indiano morto dopo l amputazione del braccio

A tutti i motivi indicati come causa della decadenza del calcio nazionale, vorrei aggiungere la chiusura degli oratori. Erano aperti tutti i pomeriggi di tutti i giorni a tutti e gratuiti.

Nuvole di ragazzini rincorrevano un unico pallone ma alla fine i migliori emergevano come la panna dal latte. I nostri campioni del passato avevano iniziato negli oratori e non nelle scuole calcio.

Cordialità

Sanvic

Lettera 7

Mi sembra buffo che politici siciliani o sardi si oppongano alla autonomia differenziata .

Allora dovrebbero cominciare a rinunciare ai loro privilegi differenziati.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 11

Lettera 8

Caro Dago, sull'"aggressione al metereologo Luca Ciceroni, dovremmo provare a raccontarla da un altro punto di vista: c'è un macho tamarro fa un apprezzamento non gradito a una cameriera. La cameriera prende a male parole il macho tamarro e lo sbatte fuori dal locale. Tutti ad applaudire la cameriera che s'è ribbellata alla cultura patriarcale, ci scommetto! Il fatto è che i ghèi sono intoccabili, anche quando si comportano come i tamarri che fanno apprezzamenti non graditi.

(MiloMark)

luca ciceroni 5

Lettera 9

Caro Dago, Capitol Hill, la Corte Suprema Usa concede l'immunità solo parziale a Trump. Biden: "Precedente pericoloso". Il grande rispetto dei democratici per le Istituzioni: le sentenze della Corte Suprema sono giuste solo quando i giudici sono a maggioranza progressista.

Elia Fumolo

Lettera 10

Caro Dago, Usa 2024, media: "I democratici valutano una nomination di Biden già a luglio". Presto, presto! Perché ad agosto potrebbe cominciare a non riconoscere più la moglie...

Oreste Grante

meme svizzera italia

Lettera 11

Caro Dago,

Grande soddisfazione alla notizia che famosi stilisti vestiranno i finalisti del premio Strega. Aiutateli pure con le acconciature : dovrebbero evitare di farli pettinare dal barbiere di Rebibbia.

Signoramia

Lettera 12

Reverendissimo Dago,

stasera festeggeranno tutti i Francesi o solo una parte per la vittoria della succursale Africana contro il Belgio?

Sempre Tuo Mullah

Lettera 13

Caro Dago, finalmente Conte ha coronato il suo sogno! Diventare il numero tre della sinistra, dopo Schlein e Fratoianni! Bravo...

FB

Lettera 14

Dago colendissimo,

meme svizzera italia. 9

buone notizie per Biden! La Corte suprema ha sentenziato che Trump ha – presumibilmente - agito nel rispetto dei suoi doveri istituzionali, anche quando ha “invitato” i suoi amichetti ad invadere il Campidoglio.

Biden sta brindando! Da presidente in carica, potrà convenientemente accusare Trump di brogli elettorali e quando il desso si avvicinerà al Campidoglio per la proclamazione, potrà tranquillamente far sparare sulla folla di festanti trumpiani, per reato di insurrezione. Come stabilito dalla sentenza costituzionale!

Saluti da Stregatto

Lettera 15

Sant'Ilaria da Strasburgo ce lo ha insegnato: occupa le case, occupa e parcheggia a Piazza di Spagna, occupa la metro senza biglietto, occupa magari il portafoglio altrui, ecc. ecc. dai una martellata ar Cicalone di turno, fatti benedire dalla CGIL...e uno scranno a Strasburgo ti sarà regalato!

Antonio Pochesci

ilaria salis - vignetta by osho

Lettera 16

Caro Dago, maltempo e clima, l'allarme del ministro Musumeci: "Lo Stato non ha più fondi, le aziende si assicurino". Però possiamo continuare a soccorrere, salvare, accogliere, mantenere e curare i migranti: per loro fondi ci sono sempre.

Mark Kogan

Lettera 17

caro Dago, quando si dice “vivere nel mondo degli unicorni arcobaleno” che ingenuità il meteorologo Ciceroni che fa gli “apprezzamenti” ai camerieri. Immaginiamolo a parti invertite: io che faccio apprezzamenti ad una cameriera di gusti sessuali opposti ai miei (quindi lesbica). Te la immagini la reazione? Ecco, Ciceroni se l’è cavata ancora bene! La prossima volta gli “apprezzamenti” li faccia ai suoi amori, non agli sconosciuti.

Larry

Lettera 18

ILARIA SALIS - PRIMO GIORNO AL PARLAMENTO EUROPEO

Caro Dago, l'Amazzonia brasiliana ha registrato 13.489 incendi boschivi nella prima metà di quest'anno, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Meno male che Lula avrebbe dovuto tutelare il "Polmone del mondo" che con Bolsonaro era a rischio distruzione...

i meme sul confronto tv tra biden e trump 9 ILARIA SALIS i meme sul confronto tv tra biden e trump 10

E.Moro

foresta amazzonica

ilaria salis meme svizzera italia. 2